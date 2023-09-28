56-летняя Памела Андерсон пришла на Неделю моды в Париже без макияжа и поразила публику. Фото

В Париже 25 сентября стартовала Неделя моды, которая будет продолжаться до третьего октября. Гостьей одного из показов стала всемирно известная американская актриса и фотомодель Памела Андерсон. Секс-бомба 90-х впечатлила публику неожиданным образом – она пришла на событие без макияжа.

56-летняя звезда культового сериала "Спасатели Малибу" посетила модное шоу американского бренда The Row. OBOZREVATEL собрал снимки актрисы, которые впечатлили фанов.

Для выхода Андерсон выбрала сдержанный, но в то же время элегантный и трендовый аутфит. Она надела черный классический костюм, состоящий из прямых брюк с расширением внизу и двух удлиненных пиджаков, что делало образ крайне необычным. Первый пиджак актриса надела поверх белой рубашке с воротником и застегнула на пуговицу. Второй – широкого мужского кроя – накинула сверху. Из-под брюк также выглядывали острые носки черных туфель.

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Образ дополнил черный клатч, а также фотоаппарат, который Андерсон держала за ремешок.

Ногти были накрашены красным лаком, светлые волосы уложены в легкую "растрепанную" укладку. На губах можно было заметить светло-розовую помаду, однако на этом знаменитость в вопросе макияжа и остановилась.

Подтянутое и свежее лицо 56-летней красавицы стало чуть ли не главной темой обсуждения после показа.

Это не первое появление актрисы на Неделе моды в этом месяце. Ранее она посетила презентацию Pandora Lab-Grown Diamond District на Неделе моды в Нью-Йорке. На звезде было плиссированное мерцающее платье длины миди черного цвета с воротником и рукавами три четверти. Волосы были убраны в невысокий пучок, а одна прядь спереди красиво обрамляла лицо. К слову, и тогда Андерсон воздержалась от яркого макияжа и отдала предпочтение дневному нюду.

Ранее OBOZREVATEL писал, как изменились актеры сериала "Спасатели Малибу". Первый эпизод вышел на экраны в далеком 1989 году.

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