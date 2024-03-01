5 случаев, когда Кейт Миддлтон и ее дочь Шарлотта появлялись на публике в парных образах. Фото

В последние годы стал популярным стилистический прием double dressing. Что это такое? Простыми словами – когда двое (пара, друзья, мама и дочь и т.д.) создают схожие аутфиты. В случае семейного тандема этот прием еще называют mini me или family look. Так, люди повторяют основную гамму цветов и оттенков, дублируют принты или надевают подобные аксессуары.

Предлагаем в материале OBOZ.UA взглянуть на double dressing герцогини Кейт Миддлтон и ее дочери принцессы Шарлотты. Получите эстетическое наслаждение от их образов.

1. Нежные оттенки молочного

В 2016 году во время официального празднования дня рождения королевы Елизаветы II принцесса Уэльская и ее дочь появились на публике в элегантных молочных платьях. Свой наряд Кэтрин стилизовала головным убором Philip Treacy с массивным цветком, который перекликался с нежным оттенком сандалий Шарлотты.

2. Васильковые комбинации

В том же году герцогиня и ее маленькая копия во время королевского тура в Канаду были одеты в ансамбли в схожей цветовой гамме. На Кейт было платье Jenny Packham изысканного василькового цвета и шляпа в тон, а на Шарлотте – небесно-голубое платье с мелкими цветами и васильковые туфли.

3. Пастельные краски

В 2017 году мама и дочь посетили свадьбу Пиппы Миддлтон (сестра герцогини Кембриджской) и Джеймса Мэттьюза. Для торжества они выбрали элегантные наряды, которые вместе выглядели максимально органично: Кейт – нежное бежевое платье Alexander McQueen и головной убор подобного оттенка, а Шарлотта – молочное платье, декорированное рюшами и бежевой лентой с бантом.

4. Оттенки зеленого

В 2019 году на рождественской службе в Сандрингеме Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта снова приятно удивили публику парными образами. Герцогиня была одета в серое макси-пальто приталенного кроя, которое дополнила изумрудными шляпой, клатчем и туфлями-лодочками. Ее дочь появилась на публике в изумрудном пальто, темно-синих колготках и черных туфлях Мэри Джейн.

5. Нежно-голубые ансамбли

В 2022 году принцесса Уэльская и ее дочь посетили традиционную пасхальную воскресную службу в часовне Святого Георгия, что на территории Виндзорского замка. Тогда они надели вроде и разные фасоны, но гармоничны между собой. Все благодаря удачно подобранной цветовой гамме: колготки и цветы на платье Шарлотты перекликались по оттенку с платьем-пальто Кэтрин.

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