5 причесок, которые станут хитами этой зимы: фото

Зима традиционно ассоциируется со спокойствием, уютом и желанием упростить ежедневные бьюти-рутины. В холодное время года многие отдают предпочтение проверенным прическам, не требующим сложной укладки и лишних усилий. Поэтому эксперименты с образом часто откладывают "на потом".

Видео дня

В то же время именно зимой появляется идеальная возможность внимательнее присмотреться к себе и обновить стиль без спешки. Более спокойный ритм позволяет выбрать прическу более осознанно, подстроив ее под собственные черты и образ жизни. В этом сезоне тренды делают ставку на универсальность, естественность и легкую элегантность, утверждают эксперты.

Боковой пробор

Боковой пробор снова в центре внимания после нескольких лет доминирования центрального. Он мгновенно добавляет объема у корней и делает прическу более динамичной. Асимметрия смягчает черты лица и создает эффект более густых волос. Это простой способ освежить образ без кардинального изменения длины или формы стрижки.

Длина со слоями

Длинные слои позволяют сохранить длину, но при этом придать волосам легкости и движения. Градуированные пряди предотвращают эффект "тяжелых" волос и делают прическу более живой. Такой вариант легко адаптируется под разные типы волос и способы укладки. Именно баланс между эффектностью и практичностью делает long layers зимним фаворитом.

Классический боб

Боб остается безоговорочным хитом, который не выходит из моды. Зимой особенно актуальны как четкие, гладкие варианты, так и мягко текстурированные стрижки. Длина от линии челюсти до плеч красиво обрамляет лицо и визуально добавляет волосам густоты. Эта прическа легко адаптируется к любому стилю — от делового до повседневного.

Слои без укладки

Эта стрижка создана для тех, кто не хочет тратить время на фен или плойку. Мягкие, продуманные слои подчеркивают естественную текстуру волос и формируют легкий объем, который красиво смотрится даже после высыхания без укладки. Прическа выглядит непринужденно, но в то же время аккуратно. Именно поэтому она стала популярной среди приверженцев минималистичного ухода.

Корейский боб

Корейский "два в одном" боб — это универсальное решение для тех, кто любит менять стиль. Он может выглядеть идеально гладким и строгим или же объемным и волнистым — все зависит от укладки. Длина обычно колеблется между подбородком и ключицами, а внутренние слои добавляют подвижности. Популярность стрижки связана с влиянием корейской бьюти-культуры, где ценится мягкость форм и женственность.

OBOZ.UA предлагает подборку трендовых причесок на 2026 год.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.