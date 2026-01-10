УкраїнськаУКР
5 причесок, которые станут хитами этой зимы: фото

Зима традиционно ассоциируется со спокойствием, уютом и желанием упростить ежедневные бьюти-рутины. В холодное время года многие отдают предпочтение проверенным прическам, не требующим сложной укладки и лишних усилий. Поэтому эксперименты с образом часто откладывают "на потом".

В то же время именно зимой появляется идеальная возможность внимательнее присмотреться к себе и обновить стиль без спешки. Более спокойный ритм позволяет выбрать прическу более осознанно, подстроив ее под собственные черты и образ жизни. В этом сезоне тренды делают ставку на универсальность, естественность и легкую элегантность, утверждают эксперты.

Боковой пробор

5 причесок, которые станут хитами этой зимы: фото

Боковой пробор снова в центре внимания после нескольких лет доминирования центрального. Он мгновенно добавляет объема у корней и делает прическу более динамичной. Асимметрия смягчает черты лица и создает эффект более густых волос. Это простой способ освежить образ без кардинального изменения длины или формы стрижки.

Длина со слоями

5 причесок, которые станут хитами этой зимы: фото

Длинные слои позволяют сохранить длину, но при этом придать волосам легкости и движения. Градуированные пряди предотвращают эффект "тяжелых" волос и делают прическу более живой. Такой вариант легко адаптируется под разные типы волос и способы укладки. Именно баланс между эффектностью и практичностью делает long layers зимним фаворитом.

Классический боб

5 причесок, которые станут хитами этой зимы: фото

Боб остается безоговорочным хитом, который не выходит из моды. Зимой особенно актуальны как четкие, гладкие варианты, так и мягко текстурированные стрижки. Длина от линии челюсти до плеч красиво обрамляет лицо и визуально добавляет волосам густоты. Эта прическа легко адаптируется к любому стилю — от делового до повседневного.

Слои без укладки

5 причесок, которые станут хитами этой зимы: фото

Эта стрижка создана для тех, кто не хочет тратить время на фен или плойку. Мягкие, продуманные слои подчеркивают естественную текстуру волос и формируют легкий объем, который красиво смотрится даже после высыхания без укладки. Прическа выглядит непринужденно, но в то же время аккуратно. Именно поэтому она стала популярной среди приверженцев минималистичного ухода.

Корейский боб

5 причесок, которые станут хитами этой зимы: фото

Корейский "два в одном" боб — это универсальное решение для тех, кто любит менять стиль. Он может выглядеть идеально гладким и строгим или же объемным и волнистым — все зависит от укладки. Длина обычно колеблется между подбородком и ключицами, а внутренние слои добавляют подвижности. Популярность стрижки связана с влиянием корейской бьюти-культуры, где ценится мягкость форм и женственность.

OBOZ.UA предлагает подборку трендовых причесок на 2026 год.

