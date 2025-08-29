5 причесок Back-To-School, которые будут модными этой осенью

Осень традиционно ассоциируется с изменениями — не только в гардеробе, но и в прическах. Возвращение в школу или университет, начало рабочего сезона после отпусков и новая волна трендов в бьюти-сфере вдохновляют на обновление.

Стилисты выделили несколько вариантов стрижек, которые сочетают в себе комфорт, универсальность и выразительный акцент на личность. Среди них есть как ретро-мотивы, так и современные интерпретации классики. Так что этой осенью каждая может найти стиль, который будет соответствовать ее настроению и образу жизни.

Стрижка "Тринити"

Вдохновленная образом культового персонажа из фильма "Матрица", эта стрижка сочетает элементы боба и пикси. Укороченные пряди с удлиненными передними слоями создают киберпанковую эстетику, которая выглядит смело и современно. Такой вариант не требует сложного ухода, поэтому станет практичным выбором для тех, кто ценит стильность и удобство.

Французский боб

Элегантная и одновременно непринужденная стрижка снова на пике популярности. Французский боб отличается прямыми кончиками и длиной чуть выше плеч. Он выглядит лаконично и подходит для разных типов лица, добавляя образу легкости и шарма.

Кудрявый шег

Эта многослойная стрижка — настоящий символ свободы и бунтарского настроения. В 2025 году ее предлагают выполнять с более мягкими, изящными линиями, что особенно подходит вьющимся и волнистым волосам. Это стиль для тех, кто хочет выглядеть непринужденно и в то же время современно.

Боб с пробором набок

Классический боб получил новое прочтение благодаря глубокому боковому пробору. Такой прием добавляет волосам объема и подчеркивает черты лица. Это простой, но эффектный способ обновить прическу без кардинальных изменений.

Ликси

Ликси — это удлиненный вариант стрижки пикси, который выглядит динамично и женственно. Благодаря свободным линиям и слоистости волосы естественно ложатся и легко отрастают. Этот стиль идеально подходит для обладательниц кудрей и волнистых прядей.

Таким образом, главными трендами осени 2025 становятся стрижки, которые сочетают практичность и выразительность. Выбор — от смелых киберпанковых образов до непринужденной классики — позволяет подчеркнуть собственный характер и создать стильный образ к новому сезону.

