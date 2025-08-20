Лучшие прически для волос средней длины: простые, но элегантные

Прически для волос средней длины всегда остаются актуальными, ведь они сочетают в себе универсальность и удобство. Именно этот вариант позволяет экспериментировать с укладкой и создавать как повседневные, так и праздничные образы.

Стилисты отмечают: даже самые простые прически могут выглядеть роскошно, если знать несколько секретов. Среди трендов сегодня можно найти как классические, так и смелые вариации.

Зачесанные назад кончики

Эта прическа выглядит изысканно и одновременно ретро. Чтобы повторить образ, достаточно воспользоваться утюжком для выпрямления, который поможет создать плавный изгиб кончиков. Такой вариант прекрасно подходит как для работы, так и для вечерних выходов.

Зачесанные назад волосы

Этот стиль всегда остается в тренде. Для его создания достаточно воспользоваться средством для укладки, лаком сильной фиксации и руками — без всяких термоприборов. В результате получается образ, подчеркивающий лицо и придающий уверенности.

Кудрявый пучок

Прическа, которую обожают знаменитости, в том числе Зендая. Прежде чем собрать волосы в пучок, стилисты советуют подчеркнуть естественные локоны кремом для укладки. Это делает образ живым и стильным даже без дополнительных аксессуаров.

Голливудские волны

Классика, которая всегда ассоциируется с элегантностью. Для создания такой прически понадобятся плойка, заколки и щетка. А завершить образ поможет яркая красная помада — настоящий акцент в стиле старого Голливуда.

Пробор по центру с волнами

Эта прическа проста в исполнении, но выглядит невероятно эффектно. Использование текстурирующего спрея позволяет придать волосам дополнительный объем и четкость. Пряди получаются легкими и романтичными.

Заплетенные передние пряди

Стильный вариант, который сделала популярным Хейли Бибер. Для этого нужно лишь разделить две тонкие пряди у лица, заплести их в косички и закрепить прозрачными резинками. Прическа прекрасно подчеркивает естественную текстуру волос.

Мокрые волосы

Укладка, которая мгновенно придает глянца и праздничности. Достаточно нанести средство с блестящим покрытием от корней до кончиков, и волосы приобретают эффект "только что из воды". Этот стиль часто выбирают для выхода на красную дорожку.

