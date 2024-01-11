Не делайте так: 5 ошибок в макияже нависших век (и как их избежать)

Нависшие веки – распространенная особенность. У кого-то она с рождения, а у кого-то – от стресса, переутомления, неправильного питания, от неудачной ботулинотерапии или как следствие вредных привычек. "Приговор" ли это? Нет, для корректировки нависших век необязательно ложиться под хирургический скальпель. В этом поможет макияж.

Видео дня

Каких ошибок в мейкапе следует избегать, если хотите сделать взгляд более выразительным? Читайте в материале OBOZ.UA.

1. Нанесение макияжа на закрытые глаза

Часто женщины наносят декоративную косметику, поочередно закрывая глаза. И очень зря. Сначала вы идеально растушуете тени и нарисуете стрелки, и только потом поймете, что "все старания" спрятались за веками. Лучше красьтесь, глядя в зеркало обоими глазами: так вы сразу будете видеть результат.

2. Четкие/широкие стрелки

Если у вас нет особенности "нависшие веки" (что маловероятно, если сейчас читаете этот материал), то широкие и четкие стрелки действительно делают взгляд более выразительным. В противном же случае это будет иметь обратный эффект – визуально прибавит возраст, утяжелит веки и сделает макияж неопрятным. Как избежать этого? Воспользуйтесь тенями, что легко растушевываются, чтобы сделать акцент на зоне роста ресниц.

3. Плохая растушевка

Четкие контуры теней способны испортить любой макияж, ведь они подчеркивают нависшие веки. Итак, всегда используйте качественные кисти для растушевки, имеющие форму факела или кадки с закругленной головой. Из теней отдавайте предпочтение мягким, не слишком насыщенным краскам.

4. Прямая линия бровей

Если глаза – это "зеркало души", то брови – изысканная рамка для них. И именно форма бровей может корректировать нависшие веки: легкий изгиб визуально приподнимает их. А вот слишком прямые или с избыточным изгибом лучше не делайте: первые подчеркнут веки, а вторые будут выглядеть так, будто вы постоянно удивлены.

5. Чрезмерная контрастность

Еще одна из распространенных ошибок – слишком яркий макияж нависших век. Это делает акцент на особенности построения глаз. Естественно, не стоит ограничиваться только нюдовыми мейкапами. Просто выбирайте мягкие и приглушенные оттенки.

Ранее OBOZ.UA писал о пяти ошибках в макияже, которые "старят" (и как это исправить).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!