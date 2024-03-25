5 обязательных вещей, которые должны быть в гардеробе модниц этой весной
Наконец-то пришла пора прятать в шкафы зимние пуховики, меняя их на элегантные пальто и тренчи. С приходом весны в мир моды ворвались новые тренды, поэтому самое время пересмотреть свой гардероб.
Украинская стилистка Anna Le Nova показала 5 вещей, которые скоро будут носить все модницы. Среди них неожиданные фасоны, изысканные аксессуары и нестандартная обувь.
Пояс-шнур
Трендовый пояс-шнур поможет подчеркнуть талию.
Кулон
Классно дополнит образ и удлинит силуэт.
Балетки в сетку или в стразы
Модницы уже приобщились к этому тренду.
Юбка-баллон
Юбка-баллон смотрится очень женственно и изысканно.
Ожерелье из жемчужин
Придаст шарму и утонченности любому образу.
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