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5 модных трендов маникюра осени 2024 года, которые вам захочется носить весь сезон

Анастасия Какун
Lady Oboz
2 минуты
168
5 модных трендов маникюра осени 2024 года, которые вам захочется носить весь сезон

Трендовые летние дизайны маникюра, поражавшие яркими оттенками и неординарными узорами, понемногу уступают место более сдержанным вариантам. С приходом осеннего сезона передовые позиции трендов nail-индустрии занимают темные цвета.

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По словам экспертов, в течение этого дождливого времени года незаурядной популярности достигнут фиолетовые, синие и оранжевые окраски лаков. Редакторы издания Women.com подготовили пять идей маникюра, которые захочется носить весь сезон.

Жженый оранжевый

Коричнево-оранжевый оттенок станет необходимым элементом декорирования ногтей в течение этой осени, ведь удачно сочетается с опавшей листвой и главным символом времени года – тыквой.

5 модных трендов маникюра осени 2024 года, которые вам захочется носить весь сезон

"Медные" ногти

Мерцающий дизайн будет своеобразным продолжением тенденции "хромированных" ногтей, впавшей в душу многим ценителям моды. Совместив медное напыление с глубокой окраской лака, вы создадите маникюр, который не останется без внимания.

5 модных трендов маникюра осени 2024 года, которые вам захочется носить весь сезон

Темно-зеленый

Темные оттенки зеленого лака придадут вашему внешнему виду особую изысканность. Эксперты nail-индустрии акцентируют внимание на том, что этот цвет идеально подойдет для любого тона кожи.

5 модных трендов маникюра осени 2024 года, которые вам захочется носить весь сезон

Темно-синий

Если вы являетесь поклонником темных цветов лака на ногтях, тренды этого осеннего сезона пригодятся вам. Глубокие оттенки синего будут прекрасной альтернативой привычной черной окраске.

5 модных трендов маникюра осени 2024 года, которые вам захочется носить весь сезон

Сливовый оттенок

Насыщенный фиолетовый цвет, напоминающий сочную сливу, станет незаменимым элементом декорирования ногтей этой осенью.

5 модных трендов маникюра осени 2024 года, которые вам захочется носить весь сезон

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