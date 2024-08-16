5 модных трендов маникюра осени 2024 года, которые вам захочется носить весь сезон

Трендовые летние дизайны маникюра, поражавшие яркими оттенками и неординарными узорами, понемногу уступают место более сдержанным вариантам. С приходом осеннего сезона передовые позиции трендов nail-индустрии занимают темные цвета.

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По словам экспертов, в течение этого дождливого времени года незаурядной популярности достигнут фиолетовые, синие и оранжевые окраски лаков. Редакторы издания Women.com подготовили пять идей маникюра, которые захочется носить весь сезон.

Жженый оранжевый

Коричнево-оранжевый оттенок станет необходимым элементом декорирования ногтей в течение этой осени, ведь удачно сочетается с опавшей листвой и главным символом времени года – тыквой.

"Медные" ногти

Мерцающий дизайн будет своеобразным продолжением тенденции "хромированных" ногтей, впавшей в душу многим ценителям моды. Совместив медное напыление с глубокой окраской лака, вы создадите маникюр, который не останется без внимания.

Темно-зеленый

Темные оттенки зеленого лака придадут вашему внешнему виду особую изысканность. Эксперты nail-индустрии акцентируют внимание на том, что этот цвет идеально подойдет для любого тона кожи.

Темно-синий

Если вы являетесь поклонником темных цветов лака на ногтях, тренды этого осеннего сезона пригодятся вам. Глубокие оттенки синего будут прекрасной альтернативой привычной черной окраске.

Сливовый оттенок

Насыщенный фиолетовый цвет, напоминающий сочную сливу, станет незаменимым элементом декорирования ногтей этой осенью.

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