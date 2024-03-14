102-летний врач назвала вещь, которую никогда не делают самые здоровые и счастливые люди

В наше время, когда концепция счастливой жизни становится все более актуальной, тема долголетия и психического и физического здоровья все больше приобретает популярность. Оказывается, чтобы достаточно насладиться жизнью стоит в первую очередь выбирать себя и собственные стремления. Таким образом можно сохранить те самые нервные клетки, которые не восстанавливаются, и насладиться долгой и счастливой жизнью.

Как отмечает 102-летний врач Глэдис Макгари в CNBS, наибольшей проблемой современных людей является большое количество ненужного стресса. В большинстве своем он проявляется в ситуациях, за которые вообще не стоит беспокоиться. Из-за того, что человек не может расслабиться, позорное событие снова и снова прокручивается в голове в то время, когда другие об этом уже давно забыли.

Часто происходит так, что при попытке выбросить из головы что-то неприятное, оно то и дело возвращается и словно не собирается покидать мысли. Макгари советует выполнять специальное упражнение, которое поможет с этим справиться.

"Моя мама научила меня легкому способу отпускать вещи, которые не имеют значения. Она осторожно поднимала руку перед собой, пальцы держала свободно ладонью вверх, а затем сжимала их в кулак. Далее опускала ее вниз и говорила: "Это неважно". Я выполняла эту практику годами. Я придавала значение тому, что не служило мне, и махала рукой, плавно разжимая пальцы, чтобы показать освобождение от ненужного", – поделилась лайфхаком женщина.

Как отпускать

Лучше всего это сделать в движении. Бодрая музыка, танцы, активная прогулка – это все нужно, чтобы мозг научился переключаться и расслабляться. Глэдис Макгари поделится тремя советами:

1. Определите то, что застряло в голове

Это может быть что угодно, что в последнее время не дает покоя: карьерные вопросы, отношения, обиды и т.д. Следует почувствовать, что эта проблема застряла в каждой частице тела.

2. Представьте, что проблема уже у вас в кулаке

Почувствуйте, что она перетекает из всего тела в ладонь. Сожмите ее.

3. Отпустите все

Здесь пригодится предварительно указанный лайфхак. Вместе с разжимом пальцев нужно почувствовать, как стресс исчезает, а в тело возвращается жизнь.

Двигайтесь дальше

Испытывать стресс и уныние – нормально. Как отмечает врач, важно простить себя и не зацикливаться на неприятности, а попытаться двигаться дальше.

"Если вы замечаете, что живете с сожалением, попробуйте поймать его. Или в основном все было хорошо? Если да, будьте благодарны! Есть ли в этом что-то смешное? Если да, смейтесь! Вы узнали что-то новое с тех пор? Если да, наслаждайтесь тем, что вы сейчас знаете, и заявляйте об этом как можете!" – объяснила женщина.

Ранее OBOZ.UA писал о четырех проблемах, из-за которых вы можете иметь плохую память. Они встречаются в жизни каждого современного человека.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!