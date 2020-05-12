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12 мая • обновлено в 20:09
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Открытие "летников" в Киеве провалилось: что не устраивает рестораторов. Эксклюзив OBOZREVATEL

1.8т
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Во вторник, 12 мая, в Киеве, согласно распоряжению местной власти, открылись заведения общественного питания – гости могут обслуживаться только на летних площадках. Однако многие предприниматели не могут начать принимать клиентов из-за промедлений со стороны КГГА.

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Корреспондент OBOZREVATEL проверил заведения в Киеве и обнаружил, что многие до сих пор закрыты. Как оказалось, в Киевской городской государственной администрации затягивают выдачу талонов, разрешающих работу летних площадок.

В Киеве разрешили работу "летников": у рестораторов есть претензии

В Киеве разрешили работу "летников": у рестораторов есть претензии

В Киеве разрешили работу "летников": у рестораторов есть претензии

В Киеве разрешили работу "летников": у рестораторов есть претензии

В Киеве разрешили работу "летников": у рестораторов есть претензии

В Киеве разрешили работу "летников": у рестораторов есть претензии

Еще один вопрос, волнующий предпринимателей, это уборные. Дело в том, что в рекомендациях МОЗ Украины по работе ресторанов во время карантина про туалеты ничего не сказано. В итоге получилось так, что некоторые владельцы принимают решение держать уборные закрытыми, а другие, наоборот, пускают туда клиентов.

Кроме того, некоторые рестораны нарушают рекомендацию об использовании одноразовой посуды. По словам корреспондента, он неоднократно натыкался на подачу блюд и напитков в стеклянной и керамической посуде. В ответ на это владельцы говорят, что используют современные посудомоечные машины и всё якобы должным образом обрабатывается.

В Киеве разрешили работу "летников": у рестораторов есть претензии

В Киеве разрешили работу "летников": у рестораторов есть претензии

В Киеве разрешили работу "летников": у рестораторов есть претензии

В Киеве разрешили работу "летников": у рестораторов есть претензии

В Киеве разрешили работу "летников": у рестораторов есть претензии

В Киеве разрешили работу "летников": у рестораторов есть претензии

В Киеве разрешили работу "летников": у рестораторов есть претензии

В Киеве разрешили работу "летников": у рестораторов есть претензии

Также многие рестораны не могут себе позволить полноценно запустить кухню. Как рассказали OBOZREVATEL в одном из заведений, раньше средняя стоимость одной смены повара обходилась в 1000 гривен. Сейчас ему платят за смену около 500 гривен, а также оплачивают такси в обе стороны. При этом, заказов очень мало, из-за чего на работу зовут далеко не весь персонал, что приводит и к сокращению меню.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что карантин в Киеве могут снова усилить.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина Киев
Тег
карантин
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