Звезда 'Гарри Поттера' появится в новом сезоне 'Бриджертонов': какую роль ей отвели

Британская актриса, звезда "Гарри Поттера", которая в киновселенной играла роль Чжоу Чанг, Кэти Льюнг присоединится к команде популярного сериала от Netflix "Бриджертоны" в 4 сезоне. Для нее выпала роль сыграть главную антагонистку – дважды вдову леди Араминту Ган, которая пытается выдать своих двух дочерей замуж.

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Кэти Льюнг в "Бриджертонах" станет прямолинейной и несколько стервозной женщиной, сообщает Entertainment Weekly. Роли самонадеянных женщин, вероятно, специализация актрисы.

"Сказочная, разборчивая и прямолинейная, Араминта плохо реагирует, когда что-то или кто-то угрожает ее положению в обществе", – говорится в объяснении характера ее персонажа.

Ее дочери Пози Ли и Розамаунд Ли, которых сыграют Изабелла Вэй и Мишель Мао соответственно, имеют совершенно разные характеры. Розамаунд – "красивая, тщеславная, с желанием угодить своей матери", положив глаз на главного персонажа сезона Бенедикта. А вот Позе, по описанию сценаристов, "намного добрее, но одновременно болтливая сестра с плохой привычкой затыкать рот".

"Что поражает в четвертом сезоне, так это борьба между настоящей олдскульной сказкой: ее романтикой и реальной действительностью мира. И то, и другое – правда. Вы должны держать их обе – и романтику, и реальность – в своих руках. В лучшем случае, "настоящая любовь" происходит посредине этого", – прокомментировал актер Люк Томсон, играющий в сериале Бенедикта.

Более того, этот сезон был вдохновлен всем известной сказкой о Золушке. В историях совпадает немало аспектов, таких как суровая женщина, которая пытается выдать своих двух дочерей замуж, и знакомство главного героя с таинственной девушкой на балу.

"Сценарии, которые придумали Джесс Бромвелл и ее команда – это бомба. Они очень, очень, очень увлекательны. Сюжетная линия – это своеобразный поворот сказки о Золушке. Вы помните, как вам рассказывали эти истории в детстве – магия и романтика этих историй. Это действительно увлекательно, что все это вплетено в мир, который мы знаем о Бриджертонах. Это такая замечательная история, но она тоже, я надеюсь, очень близка к нам", – добавил актер.

Дату выхода 4 сезона "Бриджертонов" еще неизвестно, однако ранее сетью распространялось, что он будет состоять из восьми серий, а съемки начнутся в скором времени.

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