Звезда 'Баффи – истребительница вампиров' объявила о перезапуске культового сериала спустя более 20 лет после последней серии

Спустя более 20 лет после выхода финального эпизода культового сериала "Баффи – истребительница вампиров" его главная звезда Сара Мишель Геллар подтвердила, что перезапуск официально в работе. В новом проекте актриса исполнит эпизодическую роль и станет исполнительным продюсером.

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По словам 47-летней Геллар, работа над перезапуском продвигается быстрее, чем она ожидала. Об этом сообщил журнал People.

"Мы открыли наши офисы, а это значит, что дела продвигаются, возможно, быстрее, чем я ожидала. Но я думаю, что это будет длительный процесс. Чтобы сделать это так, как нужно, всем нам нужно набраться терпения, потому что это не то, что просто так произойдет", – поделилась актриса.

Что известно о новом сериале

Новый сериал сосредоточится на другой героине – новой истребительнице вампиров, которая продолжит наследие Баффи Саммерс. Проект уже приближается к заказу пилотного эпизода на стриминговой платформе Hulu.

Среди главных создателей перезапуска – режиссер Хлои Чжао, обладательница премии Оскар за фильм "Земля кочевников". Она выступит не только постановкой пилотного эпизода, но и исполнительным продюсером сериала. Над сценарием будут работать Нора и Лайла Цукерман.

Геллар присоединится к команде исполнительных продюсеров, среди которых будут и создатели оригинального сериала – Гейл Берман, Фрэн Кузуи и Каз Кузуи. Кроме того, к работе над проектом вернется легендарная Долли Партон, которая еще в 90-е годы была незаметным, но важным продюсером шоу через свою компанию Sandollar Entertainment.

Оригинальный сериал: культовый статус и влияние

Сериал "Баффи – истребительница вампиров" выходил в 1997–2003 годах и стал одним из самых влиятельных молодежных шоу своего времени. Он рассказывал о Баффи Саммерс – девушке, обладающей сверхъестественными способностями и сражающейся со злом в городе Саннидейл.

В отличие от традиционных супергероев, Баффи стремилась жить обычной жизнью, однако постоянно сталкивалась с испытаниями и угрозами, испытывавшими ее силу и преданность своей миссии. В течение семи сезонов шоу развивало сложные темы дружбы, самопожертвования, ответственности и борьбы с внутренними демонами.

Шоу также получило высокую оценку критиков, называющих его одним из лучших телесериалов всех времен. Его влияние наблюдается во многих современных телешоу, а главная героиня Баффи Саммерс стала иконой сильных женских персонажей в поп-культуре.

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