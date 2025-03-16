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Звезда "Баффи – истребительница вампиров" объявила о перезапуске культового сериала спустя более 20 лет после последней серии

Катерина Галущенко
Кино Oboz
2 минуты
1,0 т.
Звезда 'Баффи – истребительница вампиров' объявила о перезапуске культового сериала спустя более 20 лет после последней серии

Спустя более 20 лет после выхода финального эпизода культового сериала "Баффи – истребительница вампиров" его главная звезда Сара Мишель Геллар подтвердила, что перезапуск официально в работе. В новом проекте актриса исполнит эпизодическую роль и станет исполнительным продюсером.

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По словам 47-летней Геллар, работа над перезапуском продвигается быстрее, чем она ожидала. Об этом сообщил журнал People.

"Мы открыли наши офисы, а это значит, что дела продвигаются, возможно, быстрее, чем я ожидала. Но я думаю, что это будет длительный процесс. Чтобы сделать это так, как нужно, всем нам нужно набраться терпения, потому что это не то, что просто так произойдет", – поделилась актриса.

Звезда "Баффи – истребительница вампиров" объявила о перезапуске культового сериала спустя более 20 лет после последней серии

Что известно о новом сериале

Новый сериал сосредоточится на другой героине – новой истребительнице вампиров, которая продолжит наследие Баффи Саммерс. Проект уже приближается к заказу пилотного эпизода на стриминговой платформе Hulu.

Среди главных создателей перезапуска – режиссер Хлои Чжао, обладательница премии Оскар за фильм "Земля кочевников". Она выступит не только постановкой пилотного эпизода, но и исполнительным продюсером сериала. Над сценарием будут работать Нора и Лайла Цукерман.

Звезда "Баффи – истребительница вампиров" объявила о перезапуске культового сериала спустя более 20 лет после последней серии

Геллар присоединится к команде исполнительных продюсеров, среди которых будут и создатели оригинального сериала – Гейл Берман, Фрэн Кузуи и Каз Кузуи. Кроме того, к работе над проектом вернется легендарная Долли Партон, которая еще в 90-е годы была незаметным, но важным продюсером шоу через свою компанию Sandollar Entertainment.

Оригинальный сериал: культовый статус и влияние

Сериал "Баффи – истребительница вампиров" выходил в 1997–2003 годах и стал одним из самых влиятельных молодежных шоу своего времени. Он рассказывал о Баффи Саммерс – девушке, обладающей сверхъестественными способностями и сражающейся со злом в городе Саннидейл.

В отличие от традиционных супергероев, Баффи стремилась жить обычной жизнью, однако постоянно сталкивалась с испытаниями и угрозами, испытывавшими ее силу и преданность своей миссии. В течение семи сезонов шоу развивало сложные темы дружбы, самопожертвования, ответственности и борьбы с внутренними демонами.

Звезда "Баффи – истребительница вампиров" объявила о перезапуске культового сериала спустя более 20 лет после последней серии

Шоу также получило высокую оценку критиков, называющих его одним из лучших телесериалов всех времен. Его влияние наблюдается во многих современных телешоу, а главная героиня Баффи Саммерс стала иконой сильных женских персонажей в поп-культуре.

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