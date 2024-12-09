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Объявлены номинанты на "Золотой глобус 2025": без россиян снова не обошлось

Карина Вишнякова
Кино Oboz
6 минут
327
Объявлены номинанты на 'Золотой глобус 2025': без россиян снова не обошлось

Стало известно номинантов на одну из престижных премий кинематографа – "Золотой глобус 2025", которая состоится в Лос-Анджелесе 5 января. Это первая большая церемония, объявляющая свои шорт-листы, которую называют репетицией перед "Оскаром".

Видео дня

В отличие от "Бафты" и "Оскара", "Глобус" разделяет свои награды по жанрам: фильмы соревнуются либо в драматической, либо в комедийной категориях. В каждой актерской категории также есть по шесть мест. Это означает, что номинантов на премию в общей сложности 36 актеров и актрис, по сравнению с 20 на "Оскаре".

Объявлены номинанты на "Золотой глобус 2025": без россиян снова не обошлось

"Злая", "Конклав", "Бруталист" и "Дюна: Часть вторая" – это лишь некоторые из фильмов, попавших в списки. Стоит отметить, что "триумфатором" в этом году стала комедийная драма "Анора" американского режиссера Шона Бейкера, рассказывающая о любви нью-йоркской стриптизерши и сына российского олигарха. В частности, в категории "Лучший второстепенный актер" будет соревноваться россиянин-пропагандист Юра Борисов.

Номинанты кинопремии "Золотой глобус 2025" в разделе "Кино"

Лучшая драма

Объявлены номинанты на "Золотой глобус 2025": без россиян снова не обошлось
  • "Бруталист"
  • "Боб Дилан: Совершенный незнакомец"
  • "Конклав"
  • "Дюна 2"
  • "Никелевые ребята"
  • "5 сентября"

Лучшая комедия или мюзикл

Объявлены номинанты на "Золотой глобус 2025": без россиян снова не обошлось
  • "Эмилия Перес"
  • "Анора"
  • "Соперники"
  • "Настоящая боль"
  • "Субстанция"
  • "Злая"

Лучший режиссер

Объявлены номинанты на "Золотой глобус 2025": без россиян снова не обошлось
  • Жак Одияр, "Эмилия Перес"
  • Шон Бейкер, "Анора"
  • Бреди Корбет, "Бруталист"
  • Эдвард Бергер, "Конклав"
  • Коралли Фарже, "Субстанция"
  • Паял Кападия, "Все, что мы представляем светом"

Лучший сценарий

Объявлены номинанты на "Золотой глобус 2025": без россиян снова не обошлось
  • "Эмилия Перес"
  • "Анора"
  • "Бруталист"
  • "Настоящая боль"
  • "Субстанция"
  • "Конклав"

Лучший актер в драме

Объявлены номинанты на "Золотой глобус 2025": без россиян снова не обошлось
  • Эдриен Броди, "Бруталист"
  • Тимоти Шаламе, "Боб Дилан: Совершенный незнакомец"
  • Дэниел Крейг, "Квир"
  • Колман Доминго, "Синг Синг"
  • Ральф Файеннс, "Конклав"
  • Себастьян Стэн, "Ученик: Восхождение Трампа"

Лучшая актриса в драме

Объявлены номинанты на "Золотой глобус 2025": без россиян снова не обошлось
  • Анджелина Джоли, "Мария"
  • Николь Кидман, "Хорошая плохая девочка"
  • Тильда Свинтон, "Комната по соседству"
  • Фернанда Торрес, "Я до сих пор здесь"
  • Памела Андерсон, "Последняя шоугерл"
  • Кейт Уинслет, "Ли"

Лучший актер в комедии или мюзикле

Объявлены номинанты на "Золотой глобус 2025": без россиян снова не обошлось
  • Джесси Айзенберг, "Настоящая боль"
  • Хью Грант, "Еретик"
  • Габриэль ЛаБелл, "Субботнее шоу"
  • Джесси Племонс, "Виды милосердия"
  • Глен Павелл, "Наемный убийца"
  • Себастьян Стэн, "Другой человек"

Лучшая актриса в комедии или мюзикла

Объявлены номинанты на "Золотой глобус 2025": без россиян снова не обошлось
  • Эми Адамс, "Ночная сука"
  • Синтия Эриво, "Злая"
  • Карла София Гаскон, "Эмилия Перес"
  • Мики Мэдисон, "Анора"
  • Деми Мур, "Субстанция"
  • Зендея, "Соперники"

Лучшая второстепенная актриса

Объявлены номинанты на "Золотой глобус 2025": без россиян снова не обошлось
  • Зои Салдана, "Эмилия Перес"
  • Ариана Гранде, "Злая"
  • Селена Гомес, "Эмилия Перес"
  • Фелисити Джонс, "Бруталист"
  • Маргарет Квелли, "Субстанция"
  • Изабелла Росселини, "Конклав"

Лучший второстепенный актер

Объявлены номинанты на "Золотой глобус 2025": без россиян снова не обошлось
  • Дензел Вашингтон, "Гладиатор 2"
  • Кирен Калкин, "Настоящая боль"
  • Гай Пирс, "Бруталист"
  • Джереми Стронг, "Ученик: Восхождение Трампа"
  • Юра Борисов, "Анора"
  • Эдвард Нортон, "Боб Дилан: Совершенный незнакомец"

Лучший мультфильм

  • "Поток"
  • "Мыслями наизнанку 2"
  • "Воспоминания улитки"
  • "Моана 2"
  • "Уоллес и Громит 2"
  • "Дикий робот"

Лучший иностранный фильм

  • "Все, что мы представляем свет"
  • "Эмилия Перес"
  • "Девочка с иглой"
  • "Я до сих пор здесь"
  • "Семена священного инжира"
  • "Вермилио"

Приз за достижение в прокате

  • "Дедпул и Росомаха"
  • "Мыслями наизнанку 2"
  • "Гладиатор 2"
  • "Битлджус Битлджус"
  • "Смерчи"
  • "Дикий робот"
  • "Чужой: Ромул"

Лучшая оригинальная песня

  • Beautiful That Way из "Последняя шоугерл"
  • Compress/Repress из "Соперники"
  • El Mal из "Эмилия Перес"
  • Forbidden Road из "Better Man"
  • Kiss the Sky из "Дикий робот"
  • Mi Camino из "Эмилия Перес"

Лучший саундтрек

  • "Бруталист"
  • "Конклав"
  • "Дикий робот"
  • "Эмилия Перес"
  • "Соперники"
  • "Дюна 2"

Номинанты кинопремии "Золотой глобус 2025" в разделе "Телевидение"

Лучший драматический сериал

  • "День шакала"
  • "Дипломатка"
  • "Мистер и миссис Смит"
  • "Шогун"
  • "Хромые лошади"
  • "Игра в кальмара"

Лучший комедийный сериал

  • "Уловки"
  • "Начальная школа Эбботт"
  • "Убийства в одном здании"
  • "Никто этого не хочет"
  • "Джентльмены"
  • "Медведь"

Лучший мини-сериал или ТВ-фильм

  • "Олененок"
  • "Дисклеймер"
  • "Монстры: История братьев Менендес"
  • "Рипли"
  • "Настоящий детектив"
  • "Пингвин"

Лучший актер в драматическом сериале

  • Дональд Гловер, "Мистер и миссис Смит"
  • Джейк Джилленгол, "Презумпция невиновности"
  • Гэри Олдмен, "Хромые лошади"
  • Эдди Редмейн, "День шакала"
  • Хироюки Санада, "Шогун"
  • Билли Боб Торнтон, "Землевладелец"

Лучшая актриса в драматическом сериале

  • Кэти Бейтс, "Метлок"
  • Эмма Д'Арси, "Дом дракона"
  • Майя Эрскине, "Мистер и миссис Смит"
  • Кира Найтли, "Черные голуби"
  • Анна Саваи, "Шогун"
  • Кэри Расселл, "Дипломатка"

Лучшая актриса в комедийном сериале

  • Кэтрин Ган, "Это все Агата"
  • Джин Смарт, "Уловки"
  • Квинта Брансон, "Начальная школа Эбботт"
  • Селена Гомес, "Убийства в одном здании"
  • Айо Эдебири, "Медведь"
  • Кристен Белл, "Никто этого не хочет"

Лучший актер в комедийном сериале

  • Тед Денсон, "Тайный информатор"
  • Стив Мартин, "Убийства в одном здании"
  • Джейсон Сигел, "Правдивая терапия"
  • Мартин Шорт, "Убийства в одном здании"
  • Джереми Аллен Уайт, "Медведь"
  • Адам Броди, "Никто этого не хочет"

Лучшая актриса в мини-сериале или ТВ-фильме

  • Джоди Фостер, "Настоящий детектив"
  • Кейт Бланшетт, "Дисклеймер"
  • София Вергара, "Гризельда"
  • Кристин Милиоти, "Пингвин"
  • Кейт Уинслет, "Режим"
  • Наоми Уоттс, "Вражда: Капоте против лебедок"

Лучший актер в мини-сериале или ТВ-фильме

  • Колин Фаррелл, "Пингвин"
  • Ричард Гадд, "Олененок"
  • Кевин Клайн, "Дисклеймер"
  • Купер Кох, "Чудесица: История братьев Менендесов"
  • Юэн Макгрегор, "Джентльмен в Москве"
  • Эндрю Скотт, "Рипли"

Лучшая второстепенная актриса в сериале

  • Джессика Ганнинг, "Оленя"
  • Лайза Колон-Заяс, "Медведь"
  • Анна Айнбиндер, "Уловки"
  • Дакота Феннинг, "Рипли"
  • Кали Райс, "Настоящий детектив"
  • Эллисон Джейни, "Дипломатка"

Лучший второстепенный актер в сериале

  • Таданобу Асано, "Шогун"
  • Хавьер Бардем, "Монстры: История братьев Менендес"
  • Гаррисон Форд, "Правдивая терапия"
  • Джек Лоден, "Хромые лошади"
  • Диего Луна, "Машина"
  • Эбон Мосс-Бакрак, "Медведь"

Ранее OBOZ.UA писал о том, как россиянина взяли на главную роль в сериале "Мистер и миссис Смит". Что известно – читайте здесь.

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