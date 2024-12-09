Объявлены номинанты на 'Золотой глобус 2025': без россиян снова не обошлось

Стало известно номинантов на одну из престижных премий кинематографа – "Золотой глобус 2025", которая состоится в Лос-Анджелесе 5 января. Это первая большая церемония, объявляющая свои шорт-листы, которую называют репетицией перед "Оскаром".

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В отличие от "Бафты" и "Оскара", "Глобус" разделяет свои награды по жанрам: фильмы соревнуются либо в драматической, либо в комедийной категориях. В каждой актерской категории также есть по шесть мест. Это означает, что номинантов на премию в общей сложности 36 актеров и актрис, по сравнению с 20 на "Оскаре".

"Злая", "Конклав", "Бруталист" и "Дюна: Часть вторая" – это лишь некоторые из фильмов, попавших в списки. Стоит отметить, что "триумфатором" в этом году стала комедийная драма "Анора" американского режиссера Шона Бейкера, рассказывающая о любви нью-йоркской стриптизерши и сына российского олигарха. В частности, в категории "Лучший второстепенный актер" будет соревноваться россиянин-пропагандист Юра Борисов.

Номинанты кинопремии "Золотой глобус 2025" в разделе "Кино"

Лучшая драма

"Бруталист"

"Боб Дилан: Совершенный незнакомец"

"Конклав"

"Дюна 2"

"Никелевые ребята"

"5 сентября"

Лучшая комедия или мюзикл

"Эмилия Перес"

"Анора"

"Соперники"

"Настоящая боль"

"Субстанция"

"Злая"

Лучший режиссер

Жак Одияр, "Эмилия Перес"

Шон Бейкер, "Анора"

Бреди Корбет, "Бруталист"

Эдвард Бергер, "Конклав"

Коралли Фарже, "Субстанция"

Паял Кападия, "Все, что мы представляем светом"

Лучший сценарий

"Эмилия Перес"

"Анора"

"Бруталист"

"Настоящая боль"

"Субстанция"

"Конклав"

Лучший актер в драме

Эдриен Броди, "Бруталист"

Тимоти Шаламе, "Боб Дилан: Совершенный незнакомец"

Дэниел Крейг, "Квир"

Колман Доминго, "Синг Синг"

Ральф Файеннс, "Конклав"

Себастьян Стэн, "Ученик: Восхождение Трампа"

Лучшая актриса в драме

Анджелина Джоли, "Мария"

Николь Кидман, "Хорошая плохая девочка"

Тильда Свинтон, "Комната по соседству"

Фернанда Торрес, "Я до сих пор здесь"

Памела Андерсон, "Последняя шоугерл"

Кейт Уинслет, "Ли"

Лучший актер в комедии или мюзикле

Джесси Айзенберг, "Настоящая боль"

Хью Грант, "Еретик"

Габриэль ЛаБелл, "Субботнее шоу"

Джесси Племонс, "Виды милосердия"

Глен Павелл, "Наемный убийца"

Себастьян Стэн, "Другой человек"

Лучшая актриса в комедии или мюзикла

Эми Адамс, "Ночная сука"

Синтия Эриво, "Злая"

Карла София Гаскон, "Эмилия Перес"

Мики Мэдисон, "Анора"

Деми Мур, "Субстанция"

Зендея, "Соперники"

Лучшая второстепенная актриса

Зои Салдана, "Эмилия Перес"

Ариана Гранде, "Злая"

Селена Гомес, "Эмилия Перес"

Фелисити Джонс, "Бруталист"

Маргарет Квелли, "Субстанция"

Изабелла Росселини, "Конклав"

Лучший второстепенный актер

Дензел Вашингтон, "Гладиатор 2"

Кирен Калкин, "Настоящая боль"

Гай Пирс, "Бруталист"

Джереми Стронг, "Ученик: Восхождение Трампа"

Юра Борисов, "Анора"

Эдвард Нортон, "Боб Дилан: Совершенный незнакомец"

Лучший мультфильм

"Поток"

"Мыслями наизнанку 2"

"Воспоминания улитки"

"Моана 2"

"Уоллес и Громит 2"

"Дикий робот"

Лучший иностранный фильм

"Все, что мы представляем свет"

"Эмилия Перес"

"Девочка с иглой"

"Я до сих пор здесь"

"Семена священного инжира"

"Вермилио"

Приз за достижение в прокате

"Дедпул и Росомаха"

"Мыслями наизнанку 2"

"Гладиатор 2"

"Битлджус Битлджус"

"Смерчи"

"Дикий робот"

"Чужой: Ромул"

Лучшая оригинальная песня

Beautiful That Way из "Последняя шоугерл"

Compress/Repress из "Соперники"

El Mal из "Эмилия Перес"

Forbidden Road из "Better Man"

Kiss the Sky из "Дикий робот"

Mi Camino из "Эмилия Перес"

Лучший саундтрек

"Бруталист"

"Конклав"

"Дикий робот"

"Эмилия Перес"

"Соперники"

"Дюна 2"

Номинанты кинопремии "Золотой глобус 2025" в разделе "Телевидение"

Лучший драматический сериал

"День шакала"

"Дипломатка"

"Мистер и миссис Смит"

"Шогун"

"Хромые лошади"

"Игра в кальмара"

Лучший комедийный сериал

"Уловки"

"Начальная школа Эбботт"

"Убийства в одном здании"

"Никто этого не хочет"

"Джентльмены"

"Медведь"

Лучший мини-сериал или ТВ-фильм

"Олененок"

"Дисклеймер"

"Монстры: История братьев Менендес"

"Рипли"

"Настоящий детектив"

"Пингвин"

Лучший актер в драматическом сериале

Дональд Гловер, "Мистер и миссис Смит"

Джейк Джилленгол, "Презумпция невиновности"

Гэри Олдмен, "Хромые лошади"

Эдди Редмейн, "День шакала"

Хироюки Санада, "Шогун"

Билли Боб Торнтон, "Землевладелец"

Лучшая актриса в драматическом сериале

Кэти Бейтс, "Метлок"

Эмма Д'Арси, "Дом дракона"

Майя Эрскине, "Мистер и миссис Смит"

Кира Найтли, "Черные голуби"

Анна Саваи, "Шогун"

Кэри Расселл, "Дипломатка"

Лучшая актриса в комедийном сериале

Кэтрин Ган, "Это все Агата"

Джин Смарт, "Уловки"

Квинта Брансон, "Начальная школа Эбботт"

Селена Гомес, "Убийства в одном здании"

Айо Эдебири, "Медведь"

Кристен Белл, "Никто этого не хочет"

Лучший актер в комедийном сериале

Тед Денсон, "Тайный информатор"

Стив Мартин, "Убийства в одном здании"

Джейсон Сигел, "Правдивая терапия"

Мартин Шорт, "Убийства в одном здании"

Джереми Аллен Уайт, "Медведь"

Адам Броди, "Никто этого не хочет"

Лучшая актриса в мини-сериале или ТВ-фильме

Джоди Фостер, "Настоящий детектив"

Кейт Бланшетт, "Дисклеймер"

София Вергара, "Гризельда"

Кристин Милиоти, "Пингвин"

Кейт Уинслет, "Режим"

Наоми Уоттс, "Вражда: Капоте против лебедок"

Лучший актер в мини-сериале или ТВ-фильме

Колин Фаррелл, "Пингвин"

Ричард Гадд, "Олененок"

Кевин Клайн, "Дисклеймер"

Купер Кох, "Чудесица: История братьев Менендесов"

Юэн Макгрегор, "Джентльмен в Москве"

Эндрю Скотт, "Рипли"

Лучшая второстепенная актриса в сериале

Джессика Ганнинг, "Оленя"

Лайза Колон-Заяс, "Медведь"

Анна Айнбиндер, "Уловки"

Дакота Феннинг, "Рипли"

Кали Райс, "Настоящий детектив"

Эллисон Джейни, "Дипломатка"

Лучший второстепенный актер в сериале

Таданобу Асано, "Шогун"

Хавьер Бардем, "Монстры: История братьев Менендес"

Гаррисон Форд, "Правдивая терапия"

Джек Лоден, "Хромые лошади"

Диего Луна, "Машина"

Эбон Мосс-Бакрак, "Медведь"

Ранее OBOZ.UA писал о том, как россиянина взяли на главную роль в сериале "Мистер и миссис Смит". Что известно – читайте здесь.

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