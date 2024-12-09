Объявлены номинанты на "Золотой глобус 2025": без россиян снова не обошлось
Стало известно номинантов на одну из престижных премий кинематографа – "Золотой глобус 2025", которая состоится в Лос-Анджелесе 5 января. Это первая большая церемония, объявляющая свои шорт-листы, которую называют репетицией перед "Оскаром".
В отличие от "Бафты" и "Оскара", "Глобус" разделяет свои награды по жанрам: фильмы соревнуются либо в драматической, либо в комедийной категориях. В каждой актерской категории также есть по шесть мест. Это означает, что номинантов на премию в общей сложности 36 актеров и актрис, по сравнению с 20 на "Оскаре".
"Злая", "Конклав", "Бруталист" и "Дюна: Часть вторая" – это лишь некоторые из фильмов, попавших в списки. Стоит отметить, что "триумфатором" в этом году стала комедийная драма "Анора" американского режиссера Шона Бейкера, рассказывающая о любви нью-йоркской стриптизерши и сына российского олигарха. В частности, в категории "Лучший второстепенный актер" будет соревноваться россиянин-пропагандист Юра Борисов.
Номинанты кинопремии "Золотой глобус 2025" в разделе "Кино"
Лучшая драма
- "Бруталист"
- "Боб Дилан: Совершенный незнакомец"
- "Конклав"
- "Дюна 2"
- "Никелевые ребята"
- "5 сентября"
Лучшая комедия или мюзикл
- "Эмилия Перес"
- "Анора"
- "Соперники"
- "Настоящая боль"
- "Субстанция"
- "Злая"
Лучший режиссер
- Жак Одияр, "Эмилия Перес"
- Шон Бейкер, "Анора"
- Бреди Корбет, "Бруталист"
- Эдвард Бергер, "Конклав"
- Коралли Фарже, "Субстанция"
- Паял Кападия, "Все, что мы представляем светом"
Лучший сценарий
- "Эмилия Перес"
- "Анора"
- "Бруталист"
- "Настоящая боль"
- "Субстанция"
- "Конклав"
Лучший актер в драме
- Эдриен Броди, "Бруталист"
- Тимоти Шаламе, "Боб Дилан: Совершенный незнакомец"
- Дэниел Крейг, "Квир"
- Колман Доминго, "Синг Синг"
- Ральф Файеннс, "Конклав"
- Себастьян Стэн, "Ученик: Восхождение Трампа"
Лучшая актриса в драме
- Анджелина Джоли, "Мария"
- Николь Кидман, "Хорошая плохая девочка"
- Тильда Свинтон, "Комната по соседству"
- Фернанда Торрес, "Я до сих пор здесь"
- Памела Андерсон, "Последняя шоугерл"
- Кейт Уинслет, "Ли"
Лучший актер в комедии или мюзикле
- Джесси Айзенберг, "Настоящая боль"
- Хью Грант, "Еретик"
- Габриэль ЛаБелл, "Субботнее шоу"
- Джесси Племонс, "Виды милосердия"
- Глен Павелл, "Наемный убийца"
- Себастьян Стэн, "Другой человек"
Лучшая актриса в комедии или мюзикла
- Эми Адамс, "Ночная сука"
- Синтия Эриво, "Злая"
- Карла София Гаскон, "Эмилия Перес"
- Мики Мэдисон, "Анора"
- Деми Мур, "Субстанция"
- Зендея, "Соперники"
Лучшая второстепенная актриса
- Зои Салдана, "Эмилия Перес"
- Ариана Гранде, "Злая"
- Селена Гомес, "Эмилия Перес"
- Фелисити Джонс, "Бруталист"
- Маргарет Квелли, "Субстанция"
- Изабелла Росселини, "Конклав"
Лучший второстепенный актер
- Дензел Вашингтон, "Гладиатор 2"
- Кирен Калкин, "Настоящая боль"
- Гай Пирс, "Бруталист"
- Джереми Стронг, "Ученик: Восхождение Трампа"
- Юра Борисов, "Анора"
- Эдвард Нортон, "Боб Дилан: Совершенный незнакомец"
Лучший мультфильм
- "Поток"
- "Мыслями наизнанку 2"
- "Воспоминания улитки"
- "Моана 2"
- "Уоллес и Громит 2"
- "Дикий робот"
Лучший иностранный фильм
- "Все, что мы представляем свет"
- "Эмилия Перес"
- "Девочка с иглой"
- "Я до сих пор здесь"
- "Семена священного инжира"
- "Вермилио"
Приз за достижение в прокате
- "Дедпул и Росомаха"
- "Мыслями наизнанку 2"
- "Гладиатор 2"
- "Битлджус Битлджус"
- "Смерчи"
- "Дикий робот"
- "Чужой: Ромул"
Лучшая оригинальная песня
- Beautiful That Way из "Последняя шоугерл"
- Compress/Repress из "Соперники"
- El Mal из "Эмилия Перес"
- Forbidden Road из "Better Man"
- Kiss the Sky из "Дикий робот"
- Mi Camino из "Эмилия Перес"
Лучший саундтрек
- "Бруталист"
- "Конклав"
- "Дикий робот"
- "Эмилия Перес"
- "Соперники"
- "Дюна 2"
Номинанты кинопремии "Золотой глобус 2025" в разделе "Телевидение"
Лучший драматический сериал
- "День шакала"
- "Дипломатка"
- "Мистер и миссис Смит"
- "Шогун"
- "Хромые лошади"
- "Игра в кальмара"
Лучший комедийный сериал
- "Уловки"
- "Начальная школа Эбботт"
- "Убийства в одном здании"
- "Никто этого не хочет"
- "Джентльмены"
- "Медведь"
Лучший мини-сериал или ТВ-фильм
- "Олененок"
- "Дисклеймер"
- "Монстры: История братьев Менендес"
- "Рипли"
- "Настоящий детектив"
- "Пингвин"
Лучший актер в драматическом сериале
- Дональд Гловер, "Мистер и миссис Смит"
- Джейк Джилленгол, "Презумпция невиновности"
- Гэри Олдмен, "Хромые лошади"
- Эдди Редмейн, "День шакала"
- Хироюки Санада, "Шогун"
- Билли Боб Торнтон, "Землевладелец"
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Кэти Бейтс, "Метлок"
- Эмма Д'Арси, "Дом дракона"
- Майя Эрскине, "Мистер и миссис Смит"
- Кира Найтли, "Черные голуби"
- Анна Саваи, "Шогун"
- Кэри Расселл, "Дипломатка"
Лучшая актриса в комедийном сериале
- Кэтрин Ган, "Это все Агата"
- Джин Смарт, "Уловки"
- Квинта Брансон, "Начальная школа Эбботт"
- Селена Гомес, "Убийства в одном здании"
- Айо Эдебири, "Медведь"
- Кристен Белл, "Никто этого не хочет"
Лучший актер в комедийном сериале
- Тед Денсон, "Тайный информатор"
- Стив Мартин, "Убийства в одном здании"
- Джейсон Сигел, "Правдивая терапия"
- Мартин Шорт, "Убийства в одном здании"
- Джереми Аллен Уайт, "Медведь"
- Адам Броди, "Никто этого не хочет"
Лучшая актриса в мини-сериале или ТВ-фильме
- Джоди Фостер, "Настоящий детектив"
- Кейт Бланшетт, "Дисклеймер"
- София Вергара, "Гризельда"
- Кристин Милиоти, "Пингвин"
- Кейт Уинслет, "Режим"
- Наоми Уоттс, "Вражда: Капоте против лебедок"
Лучший актер в мини-сериале или ТВ-фильме
- Колин Фаррелл, "Пингвин"
- Ричард Гадд, "Олененок"
- Кевин Клайн, "Дисклеймер"
- Купер Кох, "Чудесица: История братьев Менендесов"
- Юэн Макгрегор, "Джентльмен в Москве"
- Эндрю Скотт, "Рипли"
Лучшая второстепенная актриса в сериале
- Джессика Ганнинг, "Оленя"
- Лайза Колон-Заяс, "Медведь"
- Анна Айнбиндер, "Уловки"
- Дакота Феннинг, "Рипли"
- Кали Райс, "Настоящий детектив"
- Эллисон Джейни, "Дипломатка"
Лучший второстепенный актер в сериале
- Таданобу Асано, "Шогун"
- Хавьер Бардем, "Монстры: История братьев Менендес"
- Гаррисон Форд, "Правдивая терапия"
- Джек Лоден, "Хромые лошади"
- Диего Луна, "Машина"
- Эбон Мосс-Бакрак, "Медведь"
Ранее OBOZ.UA писал о том, как россиянина взяли на главную роль в сериале "Мистер и миссис Смит". Что известно – читайте здесь.
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