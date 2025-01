Критики рекомендуют: 11 фильмов, получивших самую высокую оценку на Rotten Tomatoes в 2024 году

Кинокритики подвели итоги 2024-го, назвав 11 лучших фильмов в прошлом году. Эксперты поделились оценками на платформе Rotten Tomatoes, выбрав те картины, мимо которых могли пройти ценители хорошего кинематографа.

В рейтинг вошли те фильмы, которые поднимают серьезные темы, такие как борьба рабочего класса и проблемы взросления. Но не далеко не все попавшие в топ ленты являются драмами. Об этом сообщает Business Insider.

"Все, что мы представляем как свет" (англ. – "All We Imagine as Light")

"Все, что мы представляем как свет", снятый в Мумбаи, рассказывает о Прабхе и Ане, двух медсестрах и соседках по палате, и Парвати, их коллеге, которая работает поваром в больнице. Фильм исследует силу дружбы между тремя женщинами, когда они преодолевают личные проблемы.

Критики очарованы индийским фильмом, называя его "мечтательным", "светлым" и "чувственным триумфом". Кинолента похожа на оду Мумбаи, где шумный город снят настолько ярко, что он становится персонажем повествования. Премьера "Все, что мы представляем как свет" состоялась на Каннском кинофестивале 2024 года, где он получил престижную награду гран-при.

"Дочки" (англ. – "Daughters")

"Дочки" – документальный фильм режиссеров Натали Рэй и Анжелы Паттон о группе девушек, которые готовятся к танцу со своими заключенными папами. Для некоторых из них это будет единственный физический контакт с родными, пока те отбывают наказание в тюрьме.

Критики назвали кино эмоционально трогательным фильмом, который дает объективный взгляд на то, как это мать члена семьи в тюрьме. Некоторые хвалили фильм за то, что он сосредотачивается на своих героях и гуманизирует их. На кинофестивале Санденс в 2024 году, где состоялась его премьера, "Дочери" получили две награды: фаворит фестиваля и выбор зрителей в конкурсе документальных фильмов США.

"Ничего особенного" (англ. – "Nowhere Special")

"Ничего особенного" рассказывает о Джоне, 35-летнем мойщике окон и отце-одиночке, который воспитывает своего 4-летнего сына Майкла после того, как мать ребенка ушла после его рождения. Когда Джон узнает, что ему осталось жить несколько месяцев, он полон решимости подготовить сына к ужасной новости и найти ему новую семью.

Драма, вышедшая на экраны в 2021 году – это сдержанный и нежный взгляд на жизнь и смерть. Критики говорят, что игра актера Джеймса Нортона в роли умирающего от рака мозга отца вызывает слезы, а его молодой коллега Дэниел Ламонт демонстрирует признаки многообещающего актерского будущего. Несмотря на свой неистовый сюжет, "Ничего особенного" сохраняет надежду.

"Человек-идея Джима Хенсона" (англ. – "Jim Henson Idea Man")

Этот документальный фильм от лауреата премии "Оскар" режиссера Рона Говарда изображает историю карьеры Джима Хенсона, начиная с франшизы "Маппетов" и заканчивая такими фильмами, как "Темный кристалл" и "Лабиринт". Фильм включает в себя архивные кадры, а также интервью с предыдущими коллегами актера и членами семьи.

Критики высоко оценили документальное кино за то, что оно передает дух Хенсона, не сатиризируя его жизнь. Премьера фильма "Человек-идея Джима Хенсона" состоялась на 77-м Каннском кинофестивале в категории "Каннская классика". Лента получила пять наград "Эмми", в том числе за выдающийся документальный или неигровой фильм и выдающуюся работу оператора.

"Сахарный тростник" (англ. – "Sugarcane")

Фильм "Сахарный тростник" рассказывает о последствиях обнаружения безымянных могил возле индейской школы-интерната в Канаде, руководимой католической церковью и закрытой в 1981 году. Фильм рассказывает о расследовании индейцев об исчезновении детей.

Критики описали фильм как участливый, чувствительный, а в некоторых случаях и "разрушительный". Некоторые высоко оценили картину за то, как она изображает последствия трагедии и несправедливости.

"Девушки останутся девушками" (англ. – "Girls Will Be Girls")

Индийский фильм о взрослении 16-летней Миры, ограниченной правилами школы-интерната и суровой матерью, когда она заводит отношения с новым учеником по имени Шринивас и выражает заинтересованность в изучении сексуальности и желаний.

Критики называют "Девушки останутся девушками" звездным дебютом режиссера Шучи Талати, впервые снявшей полнометражный фильм, а также написавшей сценарий. Многие соглашаются, что фильм поднимает типичные темы взросления с культурной спецификой, выделяющей его среди множества другого кино этого жанра.

"Другой земли нет" (англ. – "No Other Land")

"Другой земли нет" – это документальный фильм, рассказывающий об уничтожении Израилем палестинских домов и школ в Массафер-Ятте, группе деревень на Западном берегу реки Иордан. Четыре режиссера, палестино-израильский коллектив, снимали документальный фильм в течение четырех лет.

Критики назвали фильм как "необходимый", важный и эмоционально влияющий. Он получил десятки наград от кинофестивалей и экспертов, включая награду Берлинале за документальное кино.

"Я: Селин Дион" (англ. – "I Am: Celine Dion")

Этот документальный фильм рассказывает о болезни канадской певицы Селион Дион – про синдром скованности человека. Это заболевание, вызывающее самопроизвольное напряжение мышц. Лента содержит архивные кадры, сделанные за годы карьеры артистки, и рассказывает о ее лечении и желании вернуться на сцену. Критики назвали документальный фильм "необработанным", отдавая должное легендарной Дион.

"Как стать цесаркой" (англ. – "On Becoming a Guinea Fowl")

Темная комедия о главной героине Шуле – женщине, которая одной ночью находит на дороге тело своего дяди Фреда. В течение многодневных похоронных процедур ей приходится раскрывать секреты своей замбийской семьи среднего класса.

Критики говорят, что фильм убедителен и интригующий, со сценарием, который умело балансирует между серьезной темой и моментами юмора. Многие также высоко оценили острый режиссерский стиль и исследование политических, культурных и социальных аспектов жизни Замбии.

"Музыка Джона Уильямса" (англ. – "Music by John Williams")

"Музыка Джона Уильямса" рассказывает о карьере и творчестве известного композитора. В фильме есть интервью с такими выдающимися художниками, как Стивен Спилберг, работавший с Уильямсом над такими фильмами, как "Челюсти" и "Иностранец", и Джорджом Лукасом, создателем "Звездных войн" и "Индианы Джонс".

Критики написали, что фильм был достойной данью памяти Уильямса. Некоторые высоко оценили изображение в фильме отношений Уильямса с известными режиссерами. "Музыка Джона Уильямса" получила награду за лучший документальный музыкальный фильм на премии Critics Choice Documentary Awards.

"ЛаРой, штат Техас" (англ. – "LaRoy, Texas")

Комедия о частном детективе по имени Скип и Рэе, мужчине, который впадает в депрессию после того, как узнает, что жена предает его. Поскольку Рэй собирается покончить с жизнью, зрителей ждет неожиданный водоворот событий, когда его принимают за убийцу. Критики говорят, что "ЛаРой, штат Техас" – развлекательная острая картина, которая находится на границе между правдоподобным абсурдом и чрезмерными махинациями.

