Вышел трейлер нового сезона 'Дома дракона': дата премьеры

После двух лет ожидания канал HBO наконец порадовал фанатов сериала "Дом дракона" трейлером третьего сезона. А также раскрыл дату выхода новых серий приквела "Игры престолов" – сезон стартует 21 июня.

Почти двухминутный ролик получился полным сюрпризов. Подпись к нему говорит: "Не останется никаких сомнений, кого боги выбрали править", а сюжет намекает на многочисленные ожесточенные конфликты, которые обещают изменить ход истории во втором сезоне этого спин-оффа.

Тизер начинается с диалога Деймона Таргариена (Мэтт Смит), который обращается к своей жене Рейнире Таргариен (Эмма Д'Арси): "Теперь ты имеешь власть, которой не обладал ни один мужчина". Он добавляет: "У тебя будет неприступная империя, Рейнира. И наши дети будут править ею вечно". В то же время мы видим, что конфликт между Эйгоном и Эймоном Таргариенами разгорается все сильнее.

В третьем сезоне "Дома Дракона" к своим ролям вернутся Оливия Кук, Стив Туссен, Рис Иванс, Фабьен Франкель, Юэн Митчелл, Том Глинн-Карни, Соноя Мидзуно, Гарри Коллетт, Бетани Антония, Фиби Кэмпбелл и Фиа Сабан.

Новый сезон будет состоять из восьми эпизодов. Официальная премьера запланирована на воскресенье, 21 июня, а трансляция будет доступна по всему миру на платформе HBO Max.

"Дом Дракона" является приквелом к "Игре престолов", но события в нем разворачиваются примерно за 200 лет до оригинального сериала. Сюжет подробно описывает упадок дома Таргариенов во время гражданской войны, известной как "Танец драконов".

