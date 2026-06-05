Нардепы накопили более $300 млн личных сбережений: сколько миллионеров и какая фракция самая "богатая"

Народные депутаты показали в декларациях накопления на общую сумму более 300 млн долларов (часть оформлена на жен и мужей парламентариев). Всего в парламенте работают 27 долларовых миллионеров.

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Наряду с ними есть несколько нардепов, которые официально вообще не имеют накоплений. Фактически, это государственная институция, в которой работает наибольший процент богачей. "Самая богатая" фракция – "Европейская солидарность", а самая бедная – "Голос". При этом на общую статистику значительно повлияло несколько официальных долларовых миллионеров-нардепов.

О том, какая из депутатских фракций или групп самая богатая и сколько задекларировали нардепы, читайте в материале OBOZ.UA.

Самые богатые в Раде: кто и сколько задекларировал

Нардепы с семьями только официально накопили более 301 млн долларов. Речь идет исключительно о сбережениях в гривне, евро и долларе (в эквиваленте по курсу по состоянию на конец мая 2026-го). А есть еще накопления в другой валюте, а также криптоактивы, движимое и недвижимое имущество. Итак, если бы общие накопления фракций и групп разделить на количество их членов, больше всего бы повезло представителям "Европейской солидарности".

В среднем каждому парламентариюдосталось бы около 5,3 млн долларов. Отметим, здесь и далее при подсчете использованы все накопления в гривне, долларе и евро нардепов и членов их семей.

На втором месте оказалась группа "Восстановление Украины" – по 2,9 млн долларов в среднем на каждого нардепа. В "Платформе за жизнь и мир" в среднем накопили 1,3 млн долларов на одного члена.

"За будущее" – 1,3 млн долларов;

"Батькивщина" – 845,2 тыс. долларов;

внефракционные – 551,1 тыс. долларов;

"Доверие" – 463 тыс. долларов;

"Слуга народа" – 268,5 тыс. долларов;

"Голос" – 121,8 тыс. долларов.

Итак, "самая бедная" фракция – "Голос", а самая богатая – "Европейская солидарность". Здесь стоит отметить, что официальный миллиардер, пятый президент Украины Петр Порошенко, в целом с семьей задекларировал накоплений на сумму около 127,5 млн долларов. Это 95,6% от общих накоплений всей фракции. Если же не учитывать самого богатого члена фракции (и официально одного из самых богатых украинцев), то в среднем нардепы от "Европейской солидарности" имеют накопления в размере около 308,9 тыс. долларов на человека.

Кроме Порошенко, более миллиона долларов указали в декларации нардепы от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко (1,2 млн долларов, большинство которых – собственность жены) и Николай Княжицкий (1,1 млн долларов вместе с женой).

Похожая ситуация и с "Восстановлением Украины". Свои декларации от этой депутатской группы подало 16 нардепов (отсутствует декларация нардепа Евгения Шевченко). Ожидаемо, самый богатый член группы – миллиардер Вадим Столар. Например, общие сбережения всех 16 парламентариев в гривне – 301 млн 148 тыс. грн. Из них у Столара – 144 млн 129 тыс. грн (то есть 47,8% от общей суммы). Отметим, в эту сумму входят 61,3 млн грн, которые он одолжил бывшей жене.

Если же считать общие накопления (доллар, евро и гривна), то у Столара – около 24,8 млн долларов в эквиваленте. Тогда как общая сумма на всю группу – 46,7 млн долларов. Кроме Столара значительное состояние также показали нардепы Александр Фельдман (63,4 млн грн и 1,4 млн долларов на семью) и Дмитрий Исаенко (60,6 млн грн и 9,5 млн долларов на семью).

Зато фракции "Голос" с миллионерами не повезло, поэтому они оказались на последнем месте по "богатству" своих представителей.

Самые богатые и самые бедные

Всего, по подсчетам OBOZ.UA (речь идет только об оценках официальных накоплений), в Раде работают 27 долларовых миллионеров. Конечно, речь идет только об официальных богачах. Среди них представители всех фракций и групп. В частности, самый богатый в "Слуге народа" – Александр Сова (около 6,2 млн долларов), на втором месте – Олег Семинский (около 4 млн долларов), а на третьем – Элла Репина (1,4 млн долларов).

В "Батькивщине" самая богатая Юлия Тимошенко (около 5 млн долларов). Большую часть средств она одолжила своей дочери Евгении. Здесь стоит вспомнить, что Тимошенко публично заявляла, что большую часть своих сбережений получила в качестве компенсации от компании Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. Эта компания в 2012-м помогала готовить отчет, который оправдывал ее заключение еще во времена экс-президента Виктора Януковича.

В "За будущее" есть несколько официальных долларовых миллионеров. Самый богатый – совладелец ФПГ "Континиум" и сети автозаправок WOG Степан Ивахив. Так, только в польском банке BNP Paribas Bank Polska S.A. он хранит 9,5 млн долларов. На втором месте в группе – совладелец "Эпицентра" Александр Герега.

В "Платформе за жизнь и мир" самый богатый – Григорий Суркис (накопления составляют около 14,1 млн долларов). Более 10 млн долларов – у Виталия Борта. У Юрия Бойко – 3,8 млн долларов, а у Владимира Кальцева – 3,7 млн долларов.

В общем самые богатые нардепы: Порошенко, Столар. А самый бедный – нардеп от "Слуги народа" Александр Мариковский. Официально в декларации за прошлый год он вообще не показал наличные, а в банках вместе с женой имеют на счетах несколько тысяч гривен.

Отметим, большинство нардепов со значительным состоянием в декларациях имеют официально подтвержденный источник происхождения средств. Судя по многочисленным уголовным производствам, незаконно заработанные средства в декларациях не показывают, а активы оформляют на родственников, которых не декларируют.

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