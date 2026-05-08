Вышел первый тизер приквела 'Блондинки в законе': когда премьера

Спустя 25 лет после выхода культовой комедии "Блондинка в законе" на Prime Video выходит сериал-приквел о юных годах Элль Вудс. Сериал стартует на стриминге 1 июля и платформа как раз представила его трейлер.

Согласно официальному синопсису, сериал "рассказывает о приключениях Эль Вудс в старшей школе и знакомит с жизненным опытом, который сформировал любимую многими героиню. В ролике мы видим, как девушка впервые сталкивается с серьезным испытанием – переезжает с родителями из солнечной Калифорнии в Сиэтл.

Главную роль в "Элль" исполняет дебютантка Лекси Минетри. Ранее она появлялась в эпизодах таких проектов, как "Закон и порядок: Специальный корпус", "Убийства Мердо", "Убийство через краудсорсинг" и "Парамедик, который меня преследовал". Но большую роль актриса получила впервые. Роли родителей Эль достались Джун Дайан Рафаэль и Тому Эверетту Скотту.

В ролях приглашенных звезд и актеров второго плана появятся Хлоя Веппер, Дэвид Буртка, Брэд Хардер, Кайла Майсонет и Лиза Ямада. Также в касте заявлены Габриэль Поликано, Джейкоб Московиц, Чендлер Кинни, Зак Лукер, Джессика Белкин, Логан Шройер, Эми Питц, Мэтт Обер и покойный Джеймс Ван Дер Бик.

Съемки "Эль" начались еще в апреле 2025 года. Тогда Риз Уизерспун анонсировала запуск в Instagram, опубликовав совместное фото с Минетри и подписав: "Гарвард был сложным. Старшая школа была еще сложнее. Наш новый сериал "Элль" уже в производстве!". Ранее в этом году платформа продлила сериал на второй сезон еще до премьеры первого. Работа над вторым сезоном должна начаться уже этой весной.

