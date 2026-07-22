Вышел финальный трейлер новой части 'Человека-паука': премьера – через несколько дней

Студия Sony Pictures накануне премьеры блокбастера "Человек-паук: Новый день" представила его финальный трейлер. И это будет уже второй крупный фильм этого лета для Тома Холланда – сейчас его также можно увидеть в роли Телемаха в "Одиссее" Кристофера Нолана.

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Актер вернется к роли Питера Паркера 29 июля. Дублированный трейлер уже доступен в сети.

Действие новой части популярной франшизы от режиссера Дестина Дэниела Креттона разворачивается примерно через пять лет после событий фильма "Человек-паук: Нет пути домой". Согласно официальному синопсису, Питер Паркер теперь живет один и борется с преступностью в Нью-Йорке, где больше никто не знает его имени. Стерев себя из жизни и воспоминаний всех близких, он полностью посвятил себя защите города исключительно как супергерой.

Однако в тот момент, когда требования к спасителю растут, колоссальная нагрузка провоцирует неожиданную физическую эволюцию, которая ставит под угрозу его существование. К тому же город захлестывает странная волна преступлений, порождающая одну из самых мощных угроз, с которыми он когда-либо сталкивался.

Вместе с Холландом в фильме снялась его жена Зендея. Также мы увидим на экране немало других актеров, которые вновь сыграют свои роли – в актерский состав "Нового дня" вошли Джейкоб Баталон, Марк Руффало, Джон Бернтал и Майкл Мандо. Среди новых лиц будут Сэди Синк, Трамелл Тиллман, Лиза Колон-Заяс и Марвин Джонс II.

Сценарий к фильму "Человек-паук: Совершенно новый день" написали Крис МакКенна и Эрик Соммерс. Продюсерами выступили Эми Паскаль и Кевин Файги, представляющие Sony Pictures и Marvel Studios соответственно.

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