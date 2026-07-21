Вышел полный трейлер новых "Мстителей": кто из актеров вернется

Поклонники Marvel наконец-то дождались – компания представила полноценный официальный трейлер фильма "Мстители: Восхождение доктора Дума". Возвращение команды супергероев состоится в преддверии рождественских праздников.

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Ролик, который впервые показали еще во время конференции CinemaCon, теперь доступен для всех. Как пишет Variety, в нем собрались почти все герои киновселенной Marvel.

"Восхождение доктора Дума" станет кульминацией истории мультивселенной Marvel, которая разворачивалась на протяжении последних семи лет. Он также станет главным фильмом трех фаз киновселенной Marvel, начиная с момента, когда картина "Мстители: Финал" вышла в прокат и стала вторым самым кассовым фильмом всех времён.

Масштабный кроссовер объединит практически каждого ключевого персонажа Marvel перед лицом нового главного злодея – могущественного Доктора Дума. Его сыграет Роберт Дауни-младший, который вернется во франшизу в совершенно новом образе.

Трейлер показывает, как герои Marvel из разных команд пытаются собраться вместе, пока Доктор Дум готовится развязать войну, охватившую целые вселенные. Возглавить противостояние стремится Тор, который говорит, что для победы супергероям понадобится чудо. И тут же встречает Капитана Америку в исполнении Криса Эванса – еще одно громкое возвращение в рамках франшизы. Эванс присоединится к киновселенной впервые после фильма "Мстители: Финал".

И на этом громкие камбэки не заканчиваются. К "Мстителям" официально присоединятся несколько персонажей из "Людей Икс" от студии Fox. В частности, Профессор Ксавьер, Магнето, Мистик, Циклоп и Гамбит в исполнении Ченнинга Татума, который уже появлялся в "Дэдпуле и Росомахе". Кроме них, после прошлогоднего дебюта на большом экране спасать мультивселенную вместе с Мстителями будут Фантастическая четверка и Громовержцы.

"Мстители: Восхождение доктора Дума" выйдет в кинотеатрах Украины 17 декабря — на день раньше мировой премьеры. А еще через год фанаты Marvel увидят продолжение – "Мстители: Тайные войны". Братья Руссо, ранее снявшие "Войну бесконечности", "Финал" и два фильма о Капитане Америке, возглавят и эти два проекта в качестве режиссеров.

Пока что главной загадкой будущей картины станет перевоплощение Дауни-младшего из Железного человека, который пожертвовал собой ради победы над Таносом и спасения мира в "Финале". Детали того, каким образом он превратится в Доктора Дума, пока полностью не раскрываются, однако, скорее всего, этот Дум является вариантом Железного человека из другой вселенной. Он уже кратко появлялся (хотя и со скрытым лицом) в сцене после титров фильма "Фантастическая четверка: Первые шаги".

Список звезд Marvel, которые возвращаются для "Восхождения доктора Дума", действительно впечатляет. Всех их постепенно показывали в тизерах в ходе неторопливой промо-кампании в марте 2025 года, когда имена актёров раскрывали на спинках режиссёрских кресел. Среди тех, кто вновь сыграет своих персонажей, — Крис Хемсворт, Энтони Маки, Дэнни Рамирес, Себастьян Стэн, Пол Радд, Том Хиддлстон, Летиция Райт, Уинстон Дюк, Симу Лю и Теноч Уэрта. К ним присоединятся участники двух новейших команд – "Фантастической четвёрки" и "Громовержцев": Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн, Эбон Мосс-Бакрак, Флоренс Пью, Дэвид Харбор, Уайетт Расселл, Ханна Джон-Кеймен и Льюис Пуллман.

Пожалуй, самой волнующей частью кастинга "Восхождение доктора Дума" стало возвращение актеров из классических "Людей Икс". К проекту присоединились Патрик Стюарт, Иэн Маккеллен, Келси Грэммер, Алан Камминг, Джеймс Марсден, Ченнинг Татум и Ребекка Ромейн.

Чтобы подогреть интерес к "Восхождению доктора Дума", компания Disney выпустила четыре коротких тизера, которые показывали в кинотеатрах перед сеансами фильма "Аватар: Огонь и пепел" в конце 2025 и в начале 2026 года. Первый тизер подтвердил возвращение Эванса к роли Стива Роджерса (Капитана Америки), у которого теперь есть ребенок. Второй показал Тора в исполнении Хемсворта и его приемную дочь Лав. Третий позволил впервые увидеть профессора Ксавьера (Стюарт), Магнето (Маккеллен) и Циклопа (Марсден). А в четвертом показали встречу Чёрной Пантеры (Райт), Наморы (Уэрта) и М'Баку (Дюк) с Существом (Мосс-Бакрак) в Ваканде.

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