'Время мести для Украины придет!' Неизвестные факты о съемках 'Графа Монте-Кристо' – самой масштабной романтической саге 2024 года

Любви и уважению украинского зрителя к французскому кино и отдельно к экранизациям классики нет предела. Однако в последние годы блеск кино и героев из Парижа и других уголков Франции исчез. Славу французскому кино и экранизациям великих романов прошлого вернул настоящий блокбастер – "Граф Монте-Кристо" от звездного дуэта режиссеров Александра де Ла Пателье и Матье Делапорта, сделавших из истории Эдмона Дантеса настоящий хит европейского проката (фильм собрал уже более 50 миллионов долларов).

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Главную роль в ленте сыграл Пьер Нине, которого критики назвали лучшим графом Монте-Кристо в истории. Специально перед выходом самой масштабной экранизации романа Александра Дюма звезда пообщалась с OBOZ.UA.

О чем фильм "Граф Монте-Кристо" 2024 года

Лента предлагает нам новое видение истории молодого и амбициозного Эдмона Дантеса, который становится жертвой заговора друзей. Получив несправедливый приговор коррумпированного суда, его отправили на пожизненное заключение в самую суровую тюрьму Европы за не совершаемое преступление. Но спустя годы несокрушимый Эдмон совершает дерзкое бегство, получает бесчисленные сокровища и возвращается в свободную жизнь. Впереди его врагов ждет страшное возмездие, а самого Дантеса – путь к любви и пониманию своего места в этом жестоком мире.

Главную роль – легендарного графа Монте-Кристо играет секс-символ, суперзвезда и обладатель премии "Сезар" Пьер Нине ("Ив Сен-Лоран", "Маскарад"), обладатель "Сезара" Бастен Бульон ("Джамбо", "Рука об руку"), Анаис Демустье ("Великие люди", "Они") и Лоран Лафит ("Она", "Мой кумир").

Режиссерами самого успешного европейского фильма 2024 года выступили Александр де Ла Пателье и Матье Делапорт ("Имя", "Папа или мама", диалогия "Три мушкетера"). Хит международного проката выпустила легендарная французская студия Pathé Films и обладатель премии "Сезар" – продюсер Димитри Рассам ("Мама или папа", диалогия "Три мушкетера", "Маленький принц").

Свой голос главному герою Эдмону Дантесу подарил один из главных голосов современной украинской музыки, популярный блоггер и общественный деятель Владимир Дантес. Главную женскую роль сыграла суперзвезда Наталья Денисенко – актриса и телеведущая. Ее волшебным голосом заговорит Мерседес, фигура которой в этой экранизации приобрела новые значения.

– Пьер, что вас сочетает с Александром Дюма, а особенно – с фигурой Графа Монте-Кристо?

– Дюма помог мне погрузиться в такую литературу, которая была одновременно игровой и глубокой. Это был первый раз, когда я мечтал, так сильно испытывал эмоции во время чтения и так сильно стремился воплотить персонажа или увидеть, как его образы становятся живыми. Персонажи, созданные Дюмой, имеют исключительную густоту, сложность. Эдмон Дантес почти мифический. Я даже не смел вообразить себе, что смогу играть его в своей жизни! Мое поколение также выросло с Гарри Поттером, где я нашел то же удовольствие от перелистывания страниц, то же желание навсегда погрузиться в мир, который так глубоко погружал.

– Какова была ваша реакция, когда вы узнали, что будете участвовать в проекте?

– Я взорвался от эмоций! Вернулись мои воспоминания о чтении. И вместе с ними пришли ощущения, похожие на вызывающие любовь. Которые заставляют нас всю жизнь искать тот уникальный способ ощущать вибрацию во время чтения книги до той степени, когда мы не могли выключить лампу под одеялом.

Роль Монте-Кристо наполняет каждый момент моей жизни: мечты маленького мальчика, мечты молодого человека, который учился на актера, мечты взрослого, прошедшего через "Комеди Франсез". Для любого актера играть Монте-Кристо – это мечта, сравнимая с игрой Гамлета. Потому что это обещает погрузить во множество вопросов: невинность, несправедливость, предательство, сожаление, раскаяние, месть, добро, зло... А также на его собственном мастерстве: как играть разный возраст, неопознанных персонажей, надежду, а затем отчаяние, человека, пылающего местью, а потом обретающего покой в мести, как я решил воплотить его? Таких ролей очень мало.

– Граф – сложный персонаж. В течение романа он многократно кардинально меняется. Как вы готовились к столь радикально сложной роли?

– Дантес – собирательный образ. Молодой и беззаботный Дантес в начале перетекает в Христово подобие выживаемого в тюрьме Дантеса, а этот – у сорокалетнего Дантеса, несомненно, свободного, но обозначенного физическими и моральными шрамами. Один не замещает другого, они дополняют друг друга, и поэтому это болит.

Каждый Дантес несет в себе Дантеса из прошлого и поглощается человеческой тьмой. Как в мифологии и трагедии, где боги решают сыграть с человеком, чтобы заставить его сойти с ума, указать на него, Дантес предназначен пережить все, что мир может предложить самого честного и темного человека. Мне нравилось играть всех, но сцены в тюрьме были особенно сильными. Мы снимали в туннелях, построенных для фильма, где пространство было очень ограничено, и где я проводил день, натирая колени и локти. Это заключение помогло мне передать его отчаяние. Относительно встречи с Аббе Фарией, когда над Дантесом нависает безумие, я считал это мощным впечатлением. Их первый взгляд должен быть галлюцинированным, почти животным, что говорило о непонятном счастье, которое они испытывают, найдя товарища, которого можно видеть, прикасаться.

– Как вам работалось над внешним образом вашего персонажа? Вы начинаете, когда он был юношей, и заканчиваете, когда Дантес уже пожилой мужчина.

– Первый образ – это веселый персонаж, противоположный Дантесу, который подчеркивает циничное удовольствие Монте-Кристо, когда тот обманывает врагов. Чувствуется его гордость. Его удовлетворение также зависит от идеи, что пороки его врагов слепят их настолько, что они становятся менее осторожными. Прекрасно, что это также работает на многих зрителей. По крайней мере, несколько моментов. Это то, к чему мы стремились. Это возмущение.

Родители не узнали меня, увидев эту последовательность. Относительно самого Монте-Кристо мне пришлось найти другой ритм, чем тот, который я предлагал для Дантеса. Чтобы передать, что это не тот человек, который попал в тюрьму невиновным и вышел оттуда через 17 лет как самый богатый человек мира. Надо было найти ауру, харизму, объясняющую, как этот граф поражает своих собеседников.

– Монте-Кристо – персонаж, имеющий много сторон. Каждый из нас должен задать вопрос, как бы он вел себя в его обстоятельствах. Кто Дантес для вас?

– Для меня Дантес прежде всего – темный персонаж. Нам нужно было исследовать, насколько темна может быть человеческая душа, когда уже не верит в справедливость, любовь, дружбу. И я был счастлив видеть, как мы изо дня в день изучали эту тьму. Желание отомстить переходит в форму безумия, но при этом остаются очень рациональные вопросы: Как мне это сделать? Как отомстить? Разрешить ли все? Или именно то, что запрещает мораль, мне придется сделать?

Но чтобы отыскать месть, нужно пережить страдание. В глазах зрителя самое страдание главного героя оправдывает его месть; иначе это просто садизм и уже не работает. Фильм постоянно ставит перед зрителем вопрос, насколько далеко он зайдет в превращении человека в монстра.

Это интересный философский вопрос, лежащий в основе произведения и ставящий под сомнение нашу личную тьму. Если бы я, как Дантес, был таким образом предан друзьями, справедливостью и своей страной и мне дали средства для мести, я не могу обещать, что не стремился бы к мести, что считал бы прощение единственным вариантом своего спасения.

– Вы сделали невероятную физическую работу для роли. Как это происходило?

– Первой тренировкой было терпение! Через два с половиной месяца съемок я провел 150 часов, сидя в кресле для грима, не учитывая коррекции макияжа на съемочной площадке. Каждый сеанс физической трансформации длился от четырех до шести часов.

По другому я никогда не занимался верховой ездой для фильма, поэтому прошел специальные тренировки. Также брал много уроков фехтования, особенно в паре с Бастьеном Буйоном, играющим Фернана де Морсерфа, чтобы не выколоть друг другу глаза на первой минуте! Я тесно работал с каскадерами в этом бою, поэтому он начался чисто и становился все более агрессивным, с более органическими, более жестокими ударами. Для правдивости сцены побега я взял уроки апноэ (состояние временной остановки дыхания – ред.) у Стефана Мифсуда, чемпиона мира по-статическому апноэ, чтобы иметь возможность непрерывно играть тонущий мешок. Это был, пожалуй, самый страшный и увлекательный вызов в фильме – быть связанным в тяжелом мешке на глубине 15 метров... Был момент, когда я сказал себе: разумно ли это? Первой реакцией Pathe (продакшн, снимавший фильм – ред.) была: "Убедите нас, что вы на самом деле не сделали этого с Пьером!"

– Что бы вы пожелали нашим зрителям в Украине?

– Для вас тема мести очень близка… Будьте смелы и выносливы. Ваше время мести придет!

"Граф Монте-Кристо" – в украинском прокате с 5 сентября!

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