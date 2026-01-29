'Тед Лассо' вернется уже в 2026 году: сюжет нового сезона вас удивит

Хотя первые три сезона спортивного комедийного сериала Тед Лассо от Apple TV рассказывают полностью завершенную историю, стриминг все же решил продолжить шоу по меньшей мере на четвертый сезон. И объявил, что он выйдет на экраны даже раньше, чем могли надеяться фанаты.

На официальном сайте Apple появилось сообщение, что четвертая часть шоу дебютирует уже этим летом. Хотя точную дату премьеры пока не называют. Также неизвестными остаются количество серий в сезоне и график их выхода.

Как ранее сообщалось, зрителей ждет резкое изменение сюжета "Теда Лассо". В первых трех сезонах рассказывалась история тренера по американскому футболу, который прибывает из США в Великобританию тренировать команду по футболу классическому. Его приглашает Ребекка Уэлтон, владелица клуба "Ричмонд", которая хочет таким образом отомстить своему бывшему мужу, развалив созданную им команду. Впрочем, неожиданно оптимистичный и веселый Тед Лассо начинает добиваться успехов в турнире, а команда наполняется доверием и уважением к новому коучу.

В конце третьего сезона эта история логически подходит к концу – Тед передает управление командой и возвращается в семью в США. Однако авторы придумали для персонажа новый вызов. Ребекка снова пригласит его на Туманный Альбион, чтобы доверить ему создание женской команды клуба. В течение сезона Тед и его новые подопечные будут учиться действовать решительно, несмотря на сомнения, и отважатся на шаги, о которых раньше даже не задумывались.

В четвертом сезоне "Теда Лассо" Джейсон Судейкис снова сыграет главную роль и выступит исполнительным продюсером. Вместе с ним к своим образам вернутся Ханна Уодингем (Ребекка) и Бретт Голдстин (Рой Кент). Кроме того, в сериале сыграют Джуно Тэмпл, Брендан Гант и Джереми Свифт. К актерскому составу присоединились и новички: Таня Рейнольдс, Джуд Мак, Фэй Марсей, Рекс Гейз, Эшлинг Шарки, Эбби Герн и Грант Фили.

Сейчас продолжаются съемки четвертого сезона "Теда Лассо". Они стартовали в июле в Канзасе, а затем съемочная группа переместилась в Лондон.

