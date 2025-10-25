Военный сериал 'Рекруты' стал новым хитом: критики и зрители в восторге

Стриминг Netflix выпустил новый неожиданный хит. Комедийно-драматический сериал "Рекруты" о подростке Кэмероне Коуле, который неожиданно решает присоединиться к Корпусу морской пехоты США вслед за своим другом Рэем Маккафи. Помимо прочего, ребятам приходится скрывать от собратьев свою гомосексуальность.

Шоураннером проекта выступил Энди Паркер, а в основу сценария легли мемуары Грега Коупа Уайта "Розовый морпех". События книги происходят в 1979 году, а в сериале их переносят в 1990-е годы. На момент написания заметки, сериал "Рекруты" находился на 2 позиции в глобальном рейтинге Netflix и на первом месте в Украине.

Главную роль в сериале исполняет Майлз Гейзер, наиболее известный ролями в сериалах "Отцовство" и "13 причин почему". А роль Рэя досталась Лиаму О. Тот играет сына награжденного морского пехотинца. Вместе ребята присоединяются к разношерстной группе новобранцев и пытаются приспособиться к жизни в армии, несмотря на свою сексуальную ориентацию.

Главной звездой "Рекрутов" является американская актриса украинского происхождения Вера Фармига. Она играет мать Майлза Барбару Коул, ее героине приходится выстраивать новые отношения со своим сыном, который на ее глазах превращается во взрослого мужчину.

Первый сезон "Рекрутов" собрал на агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг 90% и от критиков, и от зрителей. За вторую неделю на Netflix шоу удвоило количество просмотров, достигнув отметки в 9,4 миллиона.

Критики и зрители хвалят актерскую игру, особенно работу Майлза Гейзера, который искренне переживает трансформацию своего героя. Также к сильным сторонам относят раскрытие чувствительных тем дискриминации, идентичности и братства. Сериал основан на мемуарах, но показывает, как подросток в 90-х переходит через жесткую программу морской пехоты, столкнувшись со своим секретом. Это дает возможность глубоко затронуть темы гомофобии в армии и самопринятия. Понравился аудитории и баланс между драмой и юмором в шоу. Хотя сериал и имеет драматический контекст, он также включает моменты легкости, юмора и дружбы, что делает его более доступным широкой аудитории.

Пока неизвестно, получат ли "Рекруты" второй сезон. Однако теплые отзывы критиков, большая аудитория зрителей и решение Netflix расширить список актеров еще до премьеры дают ему шанс на успех. Это дает тем, кому полюбилась история Майлза Коула, надежду на продолжение его приключений. Вероятно, второй сезон может быть посвящен войне в Персидском заливе. Финал первого сезона намекает на то, что герои после завершения обучения отправятся именно туда.

