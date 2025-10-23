'Никто этого не хочет': на Netflix вышел второй сезон популярного сериала

Романтическая комедия "Никто этого не хочет" стала неожиданным хитом Netflix в 2024 году. Год спустя стриминг выпустил второй сезон сериала и он уже доступен для просмотра на платформе.

Издание Collider рассказало, удалась ли новая часть шоу о любви атеистки, ведущей подкаст о сексе, и раввина. И стоит ли тратить время не просмотр продолжения.

Краткий пересказ первого сезона

Если не смотрели первый сезон, пропустите эту часть. Она содержит немало спойлеров.

В первом сезоне подкастер Джоанн (Кристен Белл) отправляется на вечеринку для одиноких, которую организует ее подруга, и встречает там очень привлекательного незнакомца Ноа (Адам Броди). Между ними вспыхивает симпатия, но оказывается, что Ноа – раввин, поэтому отношения пары могут быть обречены. Иудейский священник не может жениться на женщине, которая не является еврейкой. Поэтому кто-то кому-то должен уступить.

Тем не менее, влюбленные решают рискнуть. Джоанн и Ноа даже представляют свою пару семье. Сестра Джоанн Морган (Жюстин Люпе) относится к этим отношениям скептически, тогда как брат Ноа Саша (Тимоти Саймонс) заинтригован таким поворотом. Впрочем, мама парня Бина (Това Фельдшу) решает помешать этим отношениям.

В конце концов Ноа решает предложить любимой перейти в иудаизм. Тогда он сможет получить должность главного раввина в синагоге "Темпл Хай", не потеряв Джоанн. Девушка сначала соглашается, но потом понимает, что не готова к этому.

О чем второй сезон сериала "Никто этого не хочет"

Во втором сезоне сериала "Никто этого не хочет" Ноа узнает, что не сможет занять должность старшего раввина в церкви "Темпл Хай", потому что Джоан отказалась принимать иудаизм. Осознание того, что работа его мечты ускользнула от него, дается Ноа сложнее, чем он сначала показывает. В его душе начинается борьба между любовью и преданностью традициям. Перед ним встает сложный вопрос: сможет ли он сохранить веру рядом с человеком, который не разделяет его убеждений.

Тем временем на Джоанн обрушивается гнев Бины, которая не может простить, что ее сын потерял такую перспективную карьеру. Однако Ноа, тот идеальный мужчина, которого она искала всю жизнь, из-за своих сомнений не может окончательно стать на ее сторону. Между парой растет напряжение. Хотя влюбленные прилагают все возможные усилия, чтобы сохранить такие дорогие для них отношения.

Что говорят критики

Второй сезон "Никто этого не хочет" называют не менее удачным, чем дебютная часть сериала. Шоураннеру Эрин Фостер, написавшей сценарий на основе собственной истории любви с раввином, удалось сохранить легкость и при этом глубину. Отдельной похвалы заслуживает то, что личность Ноа на этот раз открывается с менее привлекательной стороны. Он перестает быть настолько идеальным и это делает его более реалистичным.

Динамики сезону добавляют и второстепенные персонажи. Например, конкуренция между Джоанн и Морган усиливается за счет того, что младшая сестра тоже находит свою любовь и ее отношения развиваются более успешно и без таких осложнений. Впрочем, сестры до сих пор дорожат своей связью и стараются не сохранить ее любой ценой.

Другая интересная пара – это брат Ноа Саша и его жена Эстер (Джеки Тон). Несмотря на то, что Эстер в первом сезоне пыталась доминировать над мужем, во втором мы видим, что и они готовы поработать над своим браком и найти новую искру, которая со временем угасла между ними.

Акцент на сложных аспектах отношений героев делает второй сезон "Никто этого не хочет" еще более искренним и реалистичным. Если зрительские рейтинги шоу будут такими же высокими, как и оценка критиков, мы вполне можем рассчитывать и на третий сезон сериала.

Второй сезон "Никто этого не хочет" уже полностью доступен на Netflix. Сериал имеет украинский дубляж.

