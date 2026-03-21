'Вне кампуса': вышел трейлер сериала по книгам Эль Кеннеди

Сериал "Вне кампуса" (Off Campus) – романтическая история о студенческой жизни, основанная на цикле романов писательницы Эль Кеннеди, дебютирует на стриминге Prime Video уже 13 мая. А пока зрителям показали трейлер будущего шоу.

Как пишет издание Deadline, зрители в более чем 240 странах получат доступ ко всем эпизодам одновременно. Интересно, что проект продлили на второй сезон еще до премьеры первого – настолько боссы Prime Video уверены в его успехе.

Созданный Луизой Леви сериал рассказывает об элитной хоккейной команде и женщинах в их жизни. Герои сталкиваются с любовью, разбитым сердцем и поиском себя, пытаясь сохранить крепкую дружбу на пути к взрослой жизни. Согласно логлайну, первый сезон сосредоточится на пылкой истории любви противоположностей: тихой сочинительницы песен Ханны и звезды хоккейной команде университета Брайар – Гаррета.

Главные роли в "Вне кампуса" исполнили: Элла Брайт ("Корона"), Белмонт Камели ("Спасенные звонком"), Мика Абдалла ("Сексапил"), Антонио Чиприано ("Милые обманщицы: Первородный грех"), Джален Томас Брукс ("Питт"), Джош Хьюстон ("Дюна: Пророчество") и Стивен Кейлин ("Поколение V").

