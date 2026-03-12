О ком будет следующий сезон 'Бриджертонов': есть 2 варианта

Несмотря на то, что драматичный и полный страстей четвертый сезон сериала "Бриджертоны" от Netflix позади, фанаты шоу уже находятся в ожидании продолжения. Еще год назад платформа объявила, что проект продлен на 5 и 6 сезоны, и теперь его зрители строят теории, о ком они будут.

Как пишет блог Tudum, шоураннер Джесс Браунелл недавно посетила "Bridgerton: The Official Podcast" вместе с исполнительным продюсером и режиссером Томом Верикой, чтобы поделиться новостями о ходе работы над пятым сезоном. По ее словам, разработка основы сценария почти завершена. Так Браунел отметила, что уже продумывает его финал, а Верика подтвердил, что полностью придумал план будущих событий.

В финале четвертого сезона авторы закинули крючок на будущее. Они отошли от романов Джулии Куинн и перевели роль светской сплетницы Леди Уислдаун с Пенелопы Бриджертон (Никола Кохлан) на неизвестную личность. Теперь кто-то другой издает скандальный листок Society Papers, а значит зрители снова получат порцию пикантных слухов, которые будут играть с их ожиданиями.

Итак, мы уже имеем как минимум одну подтвержденную интригу пятого сезона: светский Лондон снова будет искать, кто такая – эта загадочная Леди Уислдаун. Осталось узнать, кто окажется в центре романтической истории.

Романы Джулии Куин, которые стали первоосновой для сериала, последовательно посвящены романтическим приключениям одного из восьми братьев и сестер Бриджертон. Первые два сезона стали экранизациями первых двух книг – "Герцог и я" (Дафна и Саймон) и "Виконт, который меня любил" (Энтони и Кейт). Третий сезон нарушил хронологию, адаптировав четвертую книгу "Где рождается любовь" о Колине и Пенелопе. Четвертый сезон вернулся к третьей книге "Предложение джентльмена", рассказывающей историю Бенедикта и Софи.

Шоуранер Джесс Браунелл подтвердила, что сериал и в дальнейшем будет придерживаться формата "один сезон – одна история любви" и не планирует сочетать сюжеты разных книг. И уже точно известно, что пятый и шестой сезоны будут посвящены Элоизе (Клаудия Джесси) и Франческе (Ханна Додд). Чего мы пока не знаем, в каком порядке выйдут их истории. У Vogue India есть своя теория на этот счет.

Аргументы в пользу Элоизы

История любви Элоизы описана в пятой книге Куинн "Сэру Филиппу с любовью". Она рассказывает о романе героини, который развивается в письмах. Романтическим интересом девушки является сэр Филипп Крейн, которого играет Крис Фултон. В книгах пара переписывается в течение года, прежде чем встретиться лично. Важной подсказкой в пользу того, что именно Элоиза может стать следующей, является изменение ее взглядов на брак после смерти Джона в четвертом сезоне. В разговоре с Гиацинтой Элоиза призналась, что видит в браке определенные преимущества – компаньонство, семью и почетное место в высшем свете. Кроме того, она признала, что брак их родителей заложил основу их семьи, дал братьям и сестрам друг друга.

Аргументы в пользу Франчески

Джесс Браунелл отмечала, что линия Франчески была на переднем плане в третьем и четвертом сезонах, чтобы подготовить почву для ее будущей истории. Книга Франчески ("Когда он был распутным") охватывает длительный период времени и имеет много сюжетных поворотов. В ней Франческа дает браку второй шанс, и после лет траура по Джону завязывает отношения с кузеном покойного мужа, Майклом. Интересно, что в сериале его место занимает женский персонаж – Микаэла.

Браунелл намекнула, что история Франчески, вероятно, потребует временного скачка. Важно, чтобы героиня имела достаточно времени для траура по Джону, поскольку он был для нее чрезвычайно важным. Создатели намеренно не показывали события с точки зрения Микаэлы с момента ее появления, сохраняя ее образ как загадку для будущих сезонов. Ханна Додд также подчеркнула, что авторы стремятся воплотить в одном из сезонов квир-историю, чтобы глубоко исследовать природу таких отношений.

