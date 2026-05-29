'Вне кампуса': стало известно, о ком снимут 2 сезон нашумевшего сериала

Популярный молодежный романтический сериал от Amazon Prime Video "Вне кампуса" определился с ключевой парой для своего второго сезона. Главными героями следующей части станут Элли Гейз и Дин Ди Лорентис.

Как пишет издание Variety, центральные роли во втором сезоне сыграют Мика Абдалла, известная по фильмам "Сексапильность" и "Закусочная" и сериалу "Питт" и Стивен Калин, который играл в шоу "Поколение V", "Безбашенные" и "Жестокие игры". Зарождение отношений этой пары авторы показали в первом сезоне. Сценарии всех восьми следующий серий уже готовы.

Официальный синопсис от Amazon описывает проект "Вне кампуса" как "студенческую мыльную оперу", которая рассказывает об элитной университетской хоккейной команде и девушках ее игроков. Они знакомятся сталкиваются с любовью, разбитыми сердцами и самопознанием, строя крепкую дружбу и длительные связи во время непростого перехода во взрослую жизнь. Первый сезон сосредотачивался на Анне Уэллс (Элла Брайт) и Гаррете Греми (Белмонт), которые вступают в фиктивные романтические отношения, но неожиданно начинают влюбляться друг в друга.

Вместе с Абдаллой, Калиной, Брайт и Белмонтом в актерский состав второго сезона "Вне кампуса" вошли Антонио Чиприано, Джейлен Томас Брукс и Индия Фаулер, а Филипа Су будет появляться во второстепенной роли.

Со-шоураннерами "Вне кампуса" являются Луиза Леви и Джина Фатторе. Сериал основан на одноименной серии книг-бестселлеров писательницы Эль Кеннеди и по структуре напоминает "Бриджертонов" от Netflix: новый сезон – новая история любви. Когда именно выйдет второй сезон шоу, пока неизвестно.

