Когда выйдет новый сезон 'Позолоченного века': показали первые кадры

Костюмированная драма от HBO Max "Позолоченный век" вернется с четвертым сезоном уже в этом году. Об этом свидетельствует новый проморолик стриминга, который рассказывает о ближайших новинках

Как пишет издание Collider, после завершения предыдущей части прошел уже почти год, тогда как между вторым и третьим ожидать пришлось полтора года. Тем не менее, вскоре история получит продолжение.

Судя по порядку появления кадров сериала в видео, премьеру стоит ожидать ближе к концу года. Первый взгляд на новый сезон был таким: в начале Берта (Кэрри Кун) озвучивает главный девиз сериала: "Смысл жизни не в том, откуда мы пришли, а в том, куда мы идем". Тем временем в ролике мельком показывают несчастных влюбленных Ларри (Гарри Ричардсон) и Мариан (Луиза Джейкобсон), а также Пегги (Дени Бентон), лучшую подругу Мариан, чьи отношения с доктором Уильямом Кирклендом (Джордан Доника), возможно, наконец-то положат конец ее длительным любовным страданиям.

Стоит напомнить, что в конце третьего сезона напряжение между амбициозной Бертой, стремящейся к высшему свету, и ее мужем, железнодорожным магнатом Джорджем (Морган Спектор), достигло критической точки, поскольку их единственную дочь Глэдис (Таисса Фармига) несчастливо выдали замуж за Гектора, герцога Бакингемского (Бен Лэмб). Тем временем их сын Ларри (Ричардсон) продолжил свои бурные ухаживания за Мариан Брук (Джейкобсон), осиротевшей наследницы из старой аристократии. В то же время вдовьи тети Мариан, Ада (Синтия Никсон) и Агнес (Кристин Барански), разбирались со своими изменениями в распределении власти. Сын Агнес, Оскар (Блейк Ритсон), потерял своего давнего возлюбленного в шокирующей трагедии, и теперь, возможно, вынужден будет взять брак по расчету. На фоне всего этого в Джорджа стрелял таинственный нападающий, который мог быть наемником его бизнес-конкурента; магнат выжил, но до сих пор живет отдельно от Берты.

Стоит отметить, что кроме "Позолоченного века", ролик HBO Max показал фрагменты других долгожданных новинок платформы. Среди них новой серии "Дома Дракона", "Хитростей" и "Эйфории" (Euphoria), а также новые сериалы "Молодость, война и жизнь", "Ларри и погоня за несчастьем", а также документальные проекты Earth, Wind and Fire, посвященный одноименной музыкальной группе, и "Монстры Бога" о мире экзотических рептилий. Особое место в конце видео отвели новому главному флагману телесети: первому сезону запланированного семисезонного сериала о Гарри Поттере.

