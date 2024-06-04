В сети появились первые кадры по съемкам 2 сезона сериала 'Жіночий лікар. Нове життя'

Съемки 2 сезона украинского сериала "Жіночий лікар. Нове життя" активно продолжаются. Украинский актер Тарас Цымбалюк открыл занавес и показал несколько кадров со съемочной площадки.

О продолжении телесериала, который пришелся по душе украинцам, стало известно в конце мая. Судя по времени съемок, события в кинокартине будут проходить летом. Взглянуть за кулисы можно на подборке Тараса Цымбалюка в Instagram.

"Жіночий лікар-2". Съемки идут полным ходом", – заинтриговал актер.

На большей части фотографий – Цымбалюк, сыгравший Андрея Балюка – бывшего военного, ушедшего работать в больницу. Похоже, события, попавшие в объектив камеры, связаны только с одной из будущих серий.

Известно, что 2 сезон продемонстрирует тот же столичный Научно-исследовательский центр акушерства и репродуктологии, куда направляют беременных с патологиями и осложнениями со всей Украины. Главным героем все еще останется Михаил Гончар, но точно станет известно, как будут продолжаться его отношения с Еленой Руденко, которая в конце первого сезона так и не сообщила любимому о желании стать боевым медиком.

"1+1" сообщает, что премьера состоится осенью, но точной даты пока неизвестно. "В новом сезоне зрители узнают, как будет разворачиваться история Юрия Сердюка и вернется ли Пышная с ребенком. А еще – ожидает ли Андрея Балюка успех в карьере, и как будут развиваться отношения с Лилией Ластивкой", – заинтриговали создатели сериала.

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