УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

В РФ замахнулись на сериал о Байдене с Дюжевым в главной роли: сюжет от автора "Интернов" высмеяли даже россияне

Карина Вишнякова
Кино Oboz
2 минуты
1,9 т.
В РФ замахнулись на сериал о Байдене с Дюжевым в главной роли: сюжет от автора 'Интернов' высмеяли даже россияне

Российские кинематографисты в очередной раз выразили протест "недружественному Западу" и решили создать сериал о президенте США Джо Байдене. По идее пропагандистов, американский политик приедет в РФ, чтобы понять "русскую душу".

Видео дня

Главная роль досталась российскому актеру и заядлому путинисту Дмитрию Дюжеву, фанатично прославляющему своего диктатора и кровавую войну в Украине. Как пишут росмедиа, сюжет "шедевра" вращается вокруг Байдена, который прилетает в Россию и теряет свои документы.

В РФ замахнулись на сериал о Байдене с Дюжевым в главной роли: сюжет от автора "Интернов" высмеяли даже россияне
В РФ замахнулись на сериал о Байдене с Дюжевым в главной роли: сюжет от автора "Интернов" высмеяли даже россияне

Из-за "генильного и оригинального" стечения обстоятельств, вместо американского президента обратно в Вашингтон отправляют обычного "пенсионера Иваныча". Якобы теперь политический деятель должен жить в обычной хрущевке и зарабатывать себе на хлеб преподаванием английского языка.

В РФ замахнулись на сериал о Байдене с Дюжевым в главной роли: сюжет от автора "Интернов" высмеяли даже россияне
В РФ замахнулись на сериал о Байдене с Дюжевым в главной роли: сюжет от автора "Интернов" высмеяли даже россияне

Лучшим другом Байдена становится никто иной, как фанатик-путинист, которого на языке русских называют "настоящий патриот". Руководить съемочным процессом чудо-сериала будет режиссер "Интернов".

Сами же россияне, мягко говоря, "креативную" идею не оценили:

  • "Дно пробито".
  • "Круто. Вот бы такое еще о Путине".
  • "Какой же позор".
  • "Снимают они, а стыдно мне".
  • "Это же шутка, да? Шутка?"
  • "Как-то он... жутко выглядит. Это точно не фильм ужасов?"
  • "Мммм... Чувствую, смеяться будем всем селом... Джо Байденович меняет профессию, выходит..."
В РФ замахнулись на сериал о Байдене с Дюжевым в главной роли: сюжет от автора "Интернов" высмеяли даже россияне
В РФ замахнулись на сериал о Байдене с Дюжевым в главной роли: сюжет от автора "Интернов" высмеяли даже россияне

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как осенью прошлого года Дмитрий Дюжев приехал во временно оккупированный Донецк. Путинист вместе со своими коллегами выступил на празднике, посвященном "80-летию освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков". Чрезмерно экспрессивное поведение артиста показалось странным даже россиянам, из-за чего его активно захейтили в сети. Подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!