В РФ замахнулись на сериал о Байдене с Дюжевым в главной роли: сюжет от автора 'Интернов' высмеяли даже россияне

Российские кинематографисты в очередной раз выразили протест "недружественному Западу" и решили создать сериал о президенте США Джо Байдене. По идее пропагандистов, американский политик приедет в РФ, чтобы понять "русскую душу".

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Главная роль досталась российскому актеру и заядлому путинисту Дмитрию Дюжеву, фанатично прославляющему своего диктатора и кровавую войну в Украине. Как пишут росмедиа, сюжет "шедевра" вращается вокруг Байдена, который прилетает в Россию и теряет свои документы.

Из-за "генильного и оригинального" стечения обстоятельств, вместо американского президента обратно в Вашингтон отправляют обычного "пенсионера Иваныча". Якобы теперь политический деятель должен жить в обычной хрущевке и зарабатывать себе на хлеб преподаванием английского языка.

Лучшим другом Байдена становится никто иной, как фанатик-путинист, которого на языке русских называют "настоящий патриот". Руководить съемочным процессом чудо-сериала будет режиссер "Интернов".

Сами же россияне, мягко говоря, "креативную" идею не оценили:

"Дно пробито".

"Круто. Вот бы такое еще о Путине".

"Какой же позор".

"Снимают они, а стыдно мне".

"Это же шутка, да? Шутка?"

"Как-то он... жутко выглядит. Это точно не фильм ужасов?"

"Мммм... Чувствую, смеяться будем всем селом... Джо Байденович меняет профессию, выходит..."

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как осенью прошлого года Дмитрий Дюжев приехал во временно оккупированный Донецк. Путинист вместе со своими коллегами выступил на празднике, посвященном "80-летию освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков". Чрезмерно экспрессивное поведение артиста показалось странным даже россиянам, из-за чего его активно захейтили в сети. Подробности – в нашем материале.

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