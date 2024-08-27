В РФ замахнулись на сериал о Байдене с Дюжевым в главной роли: сюжет от автора "Интернов" высмеяли даже россияне
Российские кинематографисты в очередной раз выразили протест "недружественному Западу" и решили создать сериал о президенте США Джо Байдене. По идее пропагандистов, американский политик приедет в РФ, чтобы понять "русскую душу".
Главная роль досталась российскому актеру и заядлому путинисту Дмитрию Дюжеву, фанатично прославляющему своего диктатора и кровавую войну в Украине. Как пишут росмедиа, сюжет "шедевра" вращается вокруг Байдена, который прилетает в Россию и теряет свои документы.
Из-за "генильного и оригинального" стечения обстоятельств, вместо американского президента обратно в Вашингтон отправляют обычного "пенсионера Иваныча". Якобы теперь политический деятель должен жить в обычной хрущевке и зарабатывать себе на хлеб преподаванием английского языка.
Лучшим другом Байдена становится никто иной, как фанатик-путинист, которого на языке русских называют "настоящий патриот". Руководить съемочным процессом чудо-сериала будет режиссер "Интернов".
Сами же россияне, мягко говоря, "креативную" идею не оценили:
- "Дно пробито".
- "Круто. Вот бы такое еще о Путине".
- "Какой же позор".
- "Снимают они, а стыдно мне".
- "Это же шутка, да? Шутка?"
- "Как-то он... жутко выглядит. Это точно не фильм ужасов?"
- "Мммм... Чувствую, смеяться будем всем селом... Джо Байденович меняет профессию, выходит..."
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как осенью прошлого года Дмитрий Дюжев приехал во временно оккупированный Донецк. Путинист вместе со своими коллегами выступил на празднике, посвященном "80-летию освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков". Чрезмерно экспрессивное поведение артиста показалось странным даже россиянам, из-за чего его активно захейтили в сети. Подробности – в нашем материале.
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