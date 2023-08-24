В это трудно поверить! Пять фильмов, которые с невероятной точностью предсказали будущее. Видео

Просматривая фильмы 1980-90-х годов сегодня, можно не заметить, с какой точностью некоторые кинотворцы предсказали будущее, ведь оно уже стало частью нашей жизни. Впрочем, если углубиться в историю создания этих фильмов, становится понятно, что на момент написания сценария приложения для видеоразговоров, летающие автомобили и другие приспособления были просто фантазией.

Видео дня

Более 30 лет назад трудно было точно сказать, воплотят ли замыслы режиссеров фантастического кино будущие поколения, а уже сейчас этими изобретениями можно пользоваться. OBOZREVATEL расскажет о 5 лентах, которые приоткрыли зрителям занавес будущего (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Военные игры (1983)

Если вспомнить, на какой стадии развития интернет был в те годы, можно с уверенностью сказать, что о хакерах и киберпреступниках еще и не догадывались в реальном мире. Однако в ленте "Военные игры" зрителей предупредили, какими незащищенными могут быть данные в глобальной сети, когда за них возьмется эксперт в сфере хакинга.

Назад в будущее 2 (1989)

Еще много изобретений по франшизе "Назад в будущее" людям придется воплотить, но без одного из них уже невозможно представить настоящее. В одной из сцен можно полюбоваться, как в 1989 году представляли видеозвонок, и сравнить с тем, насколько простым и доступным он стал сейчас.

Запретная планета (1956)

Мобильные телефоны в 1950-60-е годы людям могли показать только на экране, что и сделали в ленте "Запретная планета". Кто бы мог подумать, что карманные устройства для коммуникации будут насколько функциональны, что без них трудно представить жизнь в 2023 году.

Терминатор (1984)

Украинцы хорошо знают, насколько полезны во время боевых действий дроны. Разведывательные, ударные и направленные на другие нужды армии летающие устройства предусмотрели много лет назад, изобразив их как самолеты-охотники.

Бегущий по лезвию (1982)

Строительство небоскребов приобрело популярность не так давно, а о рекламных цифровых баннерах на зданиях нечего было и фантазировать 40 лет назад. Однако сегодня это обычная картина во многих странах и их столицах. В "Бегущем по лезвию" представление будущего вида мегаполисов очень совпадает с современностью.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как изменились актеры вампирской саги "Сумерки". С момента выхода первой киноленты прошло 15 лет.

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