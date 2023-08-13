Украинский фильм получил приз за лучшую режиссуру на фестивале в Локарно. Речь идет о картине "Степное". По сюжету, это история о пожилом мужчине из украинского села.

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Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он поздравил команду создателей ленты (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Крутое событие. Украинский фильм "Степное" был удостоен награды за лучшую режиссуру на кинофестивале в Локарно. Я хочу поздравить режиссер Марину Красу и команду, которая работала над фильмом", – написал Ермак.

По его словам, фильм называют кинематографическим шедевром.

"Он имеет глубокий смысл и показывает жизнь пожилого мужчины, приезжающего в украинское село Степное, чтобы ухаживать за своей матерью. Марина Врода в речи упомянула кинематографистов, воюющих с Россией и членов команды, погибших в войне за независимость. Спасибо за эту картину! Слава Украине!" – добавил Ермак.

Как сообщал OBOZREVATEL, на 80-м Венецианском кинофестивале в рамках конкурсной программы Orizzonti Extra состоится мировая премьера украинского фильма "Навсегда-Навсегда" (рабочее название "Когда нам было 15"). Это дебютная работа украинского режиссера Анны Бурячковой, которая до этого снимала клипы для известных отечественных музыкантов.

Один из самых престижных кинофестивалей в мире стартует 30 августа и продлится до 9 сентября.

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