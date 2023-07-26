На 80-м Венецианском кинофестивале покажут украинский фильм: о чем лента 'Навсегда-Навсегда'

На 80-м Венецианском кинофестивале в рамках конкурсной программы Orizzonti Extra состоится мировая премьера украинского фильма "Навсегда-Навсегда" (рабочее название "Когда нам было 15"). Это дебютная работа украинского режиссера Анны Бурячковой, которая до этого снимала клипы для известных отечественных музыкантов.

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Один из самых престижных кинофестивалей в мире стартует 30 августа и продлится до 9 сентября. За это время свои новые работы представят легендарные Вес Андерсон, Люк Бессон, София Коппола и другие. Премьера украинской ленты в Венеции является значительным шагом для нашего кинематографа и культуры в целом. Об этом достижении сообщили на сайте Госкино (чтобы посмотреть фото и видео, докролльте до конца страницы).

Отмечается, что Бурячкова написала сценарий фильма в сотрудничестве с Мариной Степанской ("Стрімголов", 2017) еще в 2020 году, когда находилась на карантине из-за коронавируса. Съемочный процесс был завершен в Киеве всего за два месяца до полномасштабного вторжения РФ. После этого материалы фильма были эвакуированы из украинской столицы в Амстердам, где к команде украинских кинематографистов присоединились нидерландские сопродюсеры и партнеры из постпродакшена.

"Навсегда-навсегда" знакомит зрителя с киевскими подростками в конце 90-х.

"В поисках защиты и места, которому она действительно принадлежит, Тоня переходит из школы в центре города в другую – в спальном районе, и попадает в компанию отчаянной молодежи. Вместе они ищут приключений и неприятностей в окрестностях постсоциалистического Киева. Вскоре Тоня влюбляется в Журика, а дружба с Лерой заставляет ее почувствовать тягу к ее брату Сане. Все это приводит к запутанному любовному треугольнику. В то же время сложное прошлое Тони преследует ее, бросая вызов новой дружбе и романтическим отношениям", – говорится в описании кинокартины.

Ленту называют "историей о молодых и непокорных на фоне советской руины", а также о юности тех, кому сейчас за 30.

Фильм был создан при поддержке Государственного агентства Украины по кино, Министерству культуры и информационной политики Украины, Nederlands Filmfonds и screen.brussels fund и содействия MIDPOINT Institute. Он получил специальное отличие жюри и награду Screen Brussels Co-Production Award на презентации Ukrainian Films Now в рамках Каннского кинофестиваля, а также награду Литовского киноцентра на Coming Soon Meeting Point (га Vilnius Kinopavasaris).

Как писал OBOZREVATEL ранее, на Netflix вышли сразу три украинских комедии. Они доступны на самой большой платформе для 19 стран Восточной и Центральной Европы. О каких фильмах идет речь – читайте в материале.

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