Украинский фильм номинировали на "британский Оскар"
В то время, когда "Оскар 2026" отстает, отдавая предпочтение фильмам с россиянами или их продакшну, его британский аналог BAFTA 2026 ("Бафта") номинировал кино украинского режиссера-журналиста Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" на свою премию. Лента о войне будет бороться за победу в категории "Лучший документальный фильм".
Отметим, что в лонг-листе фильм Чернова соревновался с 60 кинокартинами, а уже среди номинантов имеет только 4 оппонента. Перечень всех номинантов опубликовали на сайте кинопремии.
Номинанты в категории "Лучший документальный фильм"
- "2000 метров до Андреевки" (2000 Meters To Andriivka)
- "Апокалипсис в тропиках" (Apocalypse In The Tropics)
- "Сокрытие" (Cover-Up)
- "Мистер Никто против Путина" (Mr Nobody Against Putin)
- "Идеальная соседка" (The Perfect Neighbor)
О чем "2000 метров до Андреевки"
В документальной ленте Мстислав Чернов, чей проект "20 дней в Мариуполе" принес Украине первый в истории "Оскар", запечатлел процесс освобождения села Андреевка под Бахмутом воинами 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Режиссер сопровождал бойцов во время сложного задания и показал жуткие реалии войны.
Съемочный процесс начался в сентябре 2023-го, когда украинские защитники проводили контрнаступление в Донецкой области, а вся работа длилась почти полтора года. Большое количество кадров Чернов сделал с помощью специальных бодикамер, вмонтированных в шлемы военных.
В проекте журналист рассказал о личных историях бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с ужасными кадрами разрушенного села. Время от времени сюжет "200 метров до Андреевки" прерывается мучительными словами Чернова, где он сообщает о гибели некоторых защитников.
Кроме оскароносного режиссера, вклад в создание проекта сделали: фотограф Associated Press Александр Бабенко, продюсеры Мишель Мизнер и Рейни Аронсон-Рат, композитор и музыкальный продюсер Сэм Слейтер.
Номинанты BAFTA 2026
Лидером нынешней BAFTA по количеству номинаций стала лента режиссера Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой" с Леонардо Ди Каприо в главной роли, которая получила 14 упоминаний. По 13 номинаций имеют "Грешники", 11 – "Гамнет" и "Марти Суприм. Гений комбинаций". Фильмы "Франкенштейн" и "Сентиментальная ценность" претендуют на награды в восьми категориях.
Ниже представлены самые главные номинации
Лучший фильм
- "Гамнет"
- "Сентиментальная ценность"
- "Грешники"
- "Марти Суприм"
- "Битва за битвой"
Лучший британский фильм
- "28 лет спустя" (28 Years Later)
- "Баллада об острове Уоллис" (The Ballad of Wallis Island)
- "Бриджит Джонс: Влюбленная в парня" (Bridget Jones: Mad About the Boy)
- "Сдохни, любимый" (Die My Love)
- "Ястреб" (H is for Hawk)
- "Гамнет" (Hamnet)
- "Клянусь" (I Swear)
- "Мистер Бертон" (Mr Burton)
- "Пиллион" (Pillion)
- "Стив" (Steve)
Лучшая режиссерская работа
- Пол Томас Андерсон, "Битва за битвой"
- Райан Куглер, "Грешники"
- Джош Сефди, "Марти Суприм"
- Йоаким Триер, "Сентиментальная ценность"
- Хлоя Чжао, "Гамнет"
- Йоргос Лантимос, "Бугония"
Лучший оригинальный сценарий
- "Марти Суприм"
- "Я клянусь"
- "Тайный агент"
- "Сентиментальная ценность"
- "Грешники"
Лучшая экранизация
- "Бугония"
- "Гамнет"
- "Баллада острова Уоллис"
- "Битва за битвой"
- "Пилион"
Лучший актёр
- Тимоти Шаламе, "Марти Суприм"
- Леонардо Ди Каприо, "Битва за битвой"
- Итан Хоук, "Голубая луна"
- Майкл Б. Джордан, "Грешники"
- Джесси Племонс, "Бугония"
- Роберт Арамайо, "Я клянусь"
Лучшая актриса
- Роуз Бирн, "Я не железная"
- Кейт Хадсон, "Песнь любви"
- Джесси Бакли, "Гамнет"
- Ренате Рейнсве, "Сентиментальная ценность"
- Эмма Стоун, "Бугония"
- Чейз Инфинити, "Битва за битвой"
Лучший мультфильм
- "Элио"
- "Маленькая Амели, или Характер дождя"
- "Зоотрополис 2"
Лучший детский и семейный фильм
- "Арко"
- "Бунга"
- "Лило и Стич"
- "Зоотрополис 2"
Лучший иностранный фильм
- "Простая случайность"
- "Тайный агент"
- "Сентиментальная ценность"
- "Сират"
- "Голос Хинд Раджаб"
Лучший саундтрек
- "Франкенштейн"
- "Грешники"
- "Битва за битвой"
- "Гамнет"
- "Бугония"
Церемония вручения премии BAFTA 2026 состоится в воскресенье, 22 февраля, в Лондоне.
Как сообщал OBOZ.UA, номинация украинского фильма продолжает тенденцию внимания британской киноиндустрии к теме войны в Украине. В феврале 2025 года лента о российском вторжении "Камень, ножницы, бумага" с украинским актером Александром Рудинским одержала победу на BAFTA в категории "Лучший британский короткометражный фильм".
