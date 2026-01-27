УкраїнськаУКР
русскийРУС

Украинский фильм номинировали на "британский Оскар"

Катерина Галущенко
Кино Oboz
4 минуты
702
Украинский фильм номинировали на 'британский Оскар'

В то время, когда "Оскар 2026" отстает, отдавая предпочтение фильмам с россиянами или их продакшну, его британский аналог BAFTA 2026 ("Бафта") номинировал кино украинского режиссера-журналиста Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" на свою премию. Лента о войне будет бороться за победу в категории "Лучший документальный фильм".

Видео дня

Отметим, что в лонг-листе фильм Чернова соревновался с 60 кинокартинами, а уже среди номинантов имеет только 4 оппонента. Перечень всех номинантов опубликовали на сайте кинопремии.

Украинский фильм номинировали на "британский Оскар"

Номинанты в категории "Лучший документальный фильм"

  • "2000 метров до Андреевки" (2000 Meters To Andriivka)
  • "Апокалипсис в тропиках" (Apocalypse In The Tropics)
  • "Сокрытие" (Cover-Up)
  • "Мистер Никто против Путина" (Mr Nobody Against Putin)
  • "Идеальная соседка" (The Perfect Neighbor)

О чем "2000 метров до Андреевки"

В документальной ленте Мстислав Чернов, чей проект "20 дней в Мариуполе" принес Украине первый в истории "Оскар", запечатлел процесс освобождения села Андреевка под Бахмутом воинами 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Режиссер сопровождал бойцов во время сложного задания и показал жуткие реалии войны.

Съемочный процесс начался в сентябре 2023-го, когда украинские защитники проводили контрнаступление в Донецкой области, а вся работа длилась почти полтора года. Большое количество кадров Чернов сделал с помощью специальных бодикамер, вмонтированных в шлемы военных.

Украинский фильм номинировали на "британский Оскар"

В проекте журналист рассказал о личных историях бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с ужасными кадрами разрушенного села. Время от времени сюжет "200 метров до Андреевки" прерывается мучительными словами Чернова, где он сообщает о гибели некоторых защитников.

Кроме оскароносного режиссера, вклад в создание проекта сделали: фотограф Associated Press Александр Бабенко, продюсеры Мишель Мизнер и Рейни Аронсон-Рат, композитор и музыкальный продюсер Сэм Слейтер.

Украинский фильм номинировали на "британский Оскар"

Номинанты BAFTA 2026

Лидером нынешней BAFTA по количеству номинаций стала лента режиссера Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой" с Леонардо Ди Каприо в главной роли, которая получила 14 упоминаний. По 13 номинаций имеют "Грешники", 11 – "Гамнет" и "Марти Суприм. Гений комбинаций". Фильмы "Франкенштейн" и "Сентиментальная ценность" претендуют на награды в восьми категориях.

Ниже представлены самые главные номинации

Лучший фильм

  • "Гамнет"
  • "Сентиментальная ценность"
  • "Грешники"
  • "Марти Суприм"
  • "Битва за битвой"

Лучший британский фильм

  • "28 лет спустя" (28 Years Later)
  • "Баллада об острове Уоллис" (The Ballad of Wallis Island)
  • "Бриджит Джонс: Влюбленная в парня" (Bridget Jones: Mad About the Boy)
  • "Сдохни, любимый" (Die My Love)
  • "Ястреб" (H is for Hawk)
  • "Гамнет" (Hamnet)
  • "Клянусь" (I Swear)
  • "Мистер Бертон" (Mr Burton)
  • "Пиллион" (Pillion)
  • "Стив" (Steve)

Лучшая режиссерская работа

  • Пол Томас Андерсон, "Битва за битвой"
  • Райан Куглер, "Грешники"
  • Джош Сефди, "Марти Суприм"
  • Йоаким Триер, "Сентиментальная ценность"
  • Хлоя Чжао, "Гамнет"
  • Йоргос Лантимос, "Бугония"

Лучший оригинальный сценарий

  • "Марти Суприм"
  • "Я клянусь"
  • "Тайный агент"
  • "Сентиментальная ценность"
  • "Грешники"

Лучшая экранизация

  • "Бугония"
  • "Гамнет"
  • "Баллада острова Уоллис"
  • "Битва за битвой"
  • "Пилион"

Лучший актёр

  • Тимоти Шаламе, "Марти Суприм"
  • Леонардо Ди Каприо, "Битва за битвой"
  • Итан Хоук, "Голубая луна"
  • Майкл Б. Джордан, "Грешники"
  • Джесси Племонс, "Бугония"
  • Роберт Арамайо, "Я клянусь"

Лучшая актриса

  • Роуз Бирн, "Я не железная"
  • Кейт Хадсон, "Песнь любви"
  • Джесси Бакли, "Гамнет"
  • Ренате Рейнсве, "Сентиментальная ценность"
  • Эмма Стоун, "Бугония"
  • Чейз Инфинити, "Битва за битвой"

Лучший мультфильм

  • "Элио"
  • "Маленькая Амели, или Характер дождя"
  • "Зоотрополис 2"

Лучший детский и семейный фильм

  • "Арко"
  • "Бунга"
  • "Лило и Стич"
  • "Зоотрополис 2"

Лучший иностранный фильм

  • "Простая случайность"
  • "Тайный агент"
  • "Сентиментальная ценность"
  • "Сират"
  • "Голос Хинд Раджаб"

Лучший саундтрек

  • "Франкенштейн"
  • "Грешники"
  • "Битва за битвой"
  • "Гамнет"
  • "Бугония"

Церемония вручения премии BAFTA 2026 состоится в воскресенье, 22 февраля, в Лондоне.

Как сообщал OBOZ.UA, номинация украинского фильма продолжает тенденцию внимания британской киноиндустрии к теме войны в Украине. В феврале 2025 года лента о российском вторжении "Камень, ножницы, бумага" с украинским актером Александром Рудинским одержала победу на BAFTA в категории "Лучший британский короткометражный фильм".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!