Украинский фильм номинировали на 'британский Оскар'

В то время, когда "Оскар 2026" отстает, отдавая предпочтение фильмам с россиянами или их продакшну, его британский аналог BAFTA 2026 ("Бафта") номинировал кино украинского режиссера-журналиста Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" на свою премию. Лента о войне будет бороться за победу в категории "Лучший документальный фильм".

Видео дня

Отметим, что в лонг-листе фильм Чернова соревновался с 60 кинокартинами, а уже среди номинантов имеет только 4 оппонента. Перечень всех номинантов опубликовали на сайте кинопремии.

Номинанты в категории "Лучший документальный фильм"

"2000 метров до Андреевки" (2000 Meters To Andriivka)

"Апокалипсис в тропиках" (Apocalypse In The Tropics)

"Сокрытие" (Cover-Up)

"Мистер Никто против Путина" (Mr Nobody Against Putin)

"Идеальная соседка" (The Perfect Neighbor)

О чем "2000 метров до Андреевки"

В документальной ленте Мстислав Чернов, чей проект "20 дней в Мариуполе" принес Украине первый в истории "Оскар", запечатлел процесс освобождения села Андреевка под Бахмутом воинами 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Режиссер сопровождал бойцов во время сложного задания и показал жуткие реалии войны.

Съемочный процесс начался в сентябре 2023-го, когда украинские защитники проводили контрнаступление в Донецкой области, а вся работа длилась почти полтора года. Большое количество кадров Чернов сделал с помощью специальных бодикамер, вмонтированных в шлемы военных.

В проекте журналист рассказал о личных историях бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с ужасными кадрами разрушенного села. Время от времени сюжет "200 метров до Андреевки" прерывается мучительными словами Чернова, где он сообщает о гибели некоторых защитников.

Кроме оскароносного режиссера, вклад в создание проекта сделали: фотограф Associated Press Александр Бабенко, продюсеры Мишель Мизнер и Рейни Аронсон-Рат, композитор и музыкальный продюсер Сэм Слейтер.

Номинанты BAFTA 2026

Лидером нынешней BAFTA по количеству номинаций стала лента режиссера Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой" с Леонардо Ди Каприо в главной роли, которая получила 14 упоминаний. По 13 номинаций имеют "Грешники", 11 – "Гамнет" и "Марти Суприм. Гений комбинаций". Фильмы "Франкенштейн" и "Сентиментальная ценность" претендуют на награды в восьми категориях.

Ниже представлены самые главные номинации

Лучший фильм

"Гамнет"

"Сентиментальная ценность"

"Грешники"

"Марти Суприм"

"Битва за битвой"

Лучший британский фильм

"28 лет спустя" (28 Years Later)

"Баллада об острове Уоллис" (The Ballad of Wallis Island)

"Бриджит Джонс: Влюбленная в парня" (Bridget Jones: Mad About the Boy)

"Сдохни, любимый" (Die My Love)

"Ястреб" (H is for Hawk)

"Гамнет" (Hamnet)

"Клянусь" (I Swear)

"Мистер Бертон" (Mr Burton)

"Пиллион" (Pillion)

"Стив" (Steve)

Лучшая режиссерская работа

Пол Томас Андерсон, "Битва за битвой"

Райан Куглер, "Грешники"

Джош Сефди, "Марти Суприм"

Йоаким Триер, "Сентиментальная ценность"

Хлоя Чжао, "Гамнет"

Йоргос Лантимос, "Бугония"

Лучший оригинальный сценарий

"Марти Суприм"

"Я клянусь"

"Тайный агент"

"Сентиментальная ценность"

"Грешники"

Лучшая экранизация

"Бугония"

"Гамнет"

"Баллада острова Уоллис"

"Битва за битвой"

"Пилион"

Лучший актёр

Тимоти Шаламе, "Марти Суприм"

Леонардо Ди Каприо, "Битва за битвой"

Итан Хоук, "Голубая луна"

Майкл Б. Джордан, "Грешники"

Джесси Племонс, "Бугония"

Роберт Арамайо, "Я клянусь"

Лучшая актриса

Роуз Бирн, "Я не железная"

Кейт Хадсон, "Песнь любви"

Джесси Бакли, "Гамнет"

Ренате Рейнсве, "Сентиментальная ценность"

Эмма Стоун, "Бугония"

Чейз Инфинити, "Битва за битвой"

Лучший мультфильм

"Элио"

"Маленькая Амели, или Характер дождя"

"Зоотрополис 2"

Лучший детский и семейный фильм

"Арко"

"Бунга"

"Лило и Стич"

"Зоотрополис 2"

Лучший иностранный фильм

"Простая случайность"

"Тайный агент"

"Сентиментальная ценность"

"Сират"

"Голос Хинд Раджаб"

Лучший саундтрек

"Франкенштейн"

"Грешники"

"Битва за битвой"

"Гамнет"

"Бугония"

Церемония вручения премии BAFTA 2026 состоится в воскресенье, 22 февраля, в Лондоне.

Как сообщал OBOZ.UA, номинация украинского фильма продолжает тенденцию внимания британской киноиндустрии к теме войны в Украине. В феврале 2025 года лента о российском вторжении "Камень, ножницы, бумага" с украинским актером Александром Рудинским одержала победу на BAFTA в категории "Лучший британский короткометражный фильм".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!