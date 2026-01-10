Фильм оскароносного режиссера Мстислава Чернова вошел в лонг-лист BAFTA 2026: что известно о ленте '200 метров до Андреевки'

9 января был объявлен лонг-лист кинопремии BAFTA 2026, которую называют британским аналогом "Оскара". Среди претендентов на почетную награду оказалась лента украинского режиссера и журналиста Мстислава Чернова – "200 метров до Андреевки".

Проект попал в номинацию "Лучший документальный фильм", за прохождение в которую соревновалась 61 кинокартина. Соответствующая информация появилась на официальном сайте премии.

Что известно о фильме "200 метров до Андреевки"

В документальной ленте Мстислав Чернов, чей проект "20 дней в Мариуполе" принес Украине первый в истории "Оскар", отразил процесс освобождения села Авдеевка под Бахмутом воинами 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Режиссер сопровождал бойцов во время сложного задания и показал жуткие реалии войны.

Съемочный процесс начался в сентябре 2023-го, когда украинские защитники проводили контрнаступление в Донецкой области, а вся работа длилась почти полтора года. Большое количество кадров Чернов сделал с помощью специальных бодикамер, вмонтированных в шлемы военных. В проекте журналист соединил личные истории бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с ужасными кадрами разрушенного села. Время от времени сюжет "200 метров до Андреевки" прерывается мучительными словами Чернова, где он сообщает о гибели некоторых защитников.

Кроме оскароносного режиссера, вклад в создание проекта сделали: фотограф Associated Press Александр Бабенко, продюсеры Мишель Мизнер и Рейни Аронсон-Рат, композитор и музыкальный продюсер Сэм Слейтер.

Стоит отметить, что ленту "200 метров до Андреевки" уже высоко оценили критики. На американском фестивале "Сандэнс" проект получил награду за лучшую режиссуру в категории "Документальное кино". Кстати, "200 метров до Андреевки" представит Украину на "Оскаре 2026" в категории "Лучший международный полнометражный фильм".

Лонг-лист BAFTA 2026

Лучший фильм

"Баллада об острове Уоллис"

"Бугония"

"Франкенштейн"

"Хамнет"

"Я клянусь"

"Марти Великолепный"

"Нюрнберг"

"Одна битва за другой"

"Сентиментальная ценность"

"Грешники"

Лучший британский фильм

"28 лет спустя"

"Баллада о мелком игроке"

"Баллада об острове Уоллис"

"Бриджит Джонс: Влюбленная в парня"

"Хор"

"Сдохни, любимый"

"Прощай, Джун"

"Ястреб"

"Гамнет"

"Клянусь"

"Мистер Бертон"

"Пиллион"

"Роузи"

"Стив"

"Боевые действия"

Лучший фильм для детей и семьи

"Арко"

Boong

"Элио"

Grow

"Как приручить дракона"

"Лило и Стич"

"Маленькая Амели"

"Зверополис 2"

Лучший фильм на иностранном языке

It Was Just an Accident ("Это был просто несчастный случай")

La Grazia ("Благодать")

Left-Handed Girl ("Девочка-левша")

No Other Choice ("Никакого другого выбора")

Nouvelle Vague ("Новая волна")

Rental Family ("Арендованная семья")

The Secret Agent ("Секретный агент")

The Secret Agent ("Сентиментальная ценность")

Sirāt ("Сират")

The Voice of Hind Rajab ("Голос Хинд Раджаб")

Лучший документальный фильм

"2000 метров до Андреевки"

Apocalypse In The Tropics ("Апокалипсис в тропиках")

"Становление Led Zeppelin"

Cover-Up ("Сокрытие")

"Библиотекари"

Mr Nobody Against Putin ("Мистер Никто против Путина")

"Океан с Дэвидом Аттенборо"

"Один к одному: Джон и Йоко"

"Идеальная соседка"

Riefenstahl ("Рифеншталь")

Лучший режиссер

Йоргос Лантимос, "Бугония"

Линн Рэмси, "Сдохни, любимый"

Хлоя Чжао, "Гамнет"

Кэтрин Биглоу, "Дом из динамита"

Джош Сафди, "Марти Великолепный"

Пол Томас Андерсон, "Одна битва за другой"

Хикари (Мицуйо Миядзаки), "Арендованная семья"

Йоаким Триер, "Сентиментальная ценность"

Райан Куглет, "Грешники"

Каутер Бен Хания, "Голос Хинд Раджаб"

Лучший оригинальный сценарий

"Голубая луна"

"Дом из динамита"

"Я клянусь"

"Эта штука работает?"

"Это был просто несчастный случай"

"Марти Великолепный"

"Секретный агент"

"Сентиментальная ценность"

"Грешники"

"Оружие"

Лучшая женская роль

Джесси Бакли, "Гамнет"

Роуз Бирн, "Я не железная"

Синтия Эриво, "Wicked: Чародейка. Часть 2"

Кейт Хадсон, "Песнь любви"

Чейз Инфинити, "Одна битва за другой"

Дженифер Лоуренс, "Сдохни, любимый"

Ренате Реинсве, "Сентиментальная ценность"

Андреа Райзборо, Dragonfly

Эмма Стоун, "Бугония"

Тесса Томпсон, "Хедда"

Лучшая мужская роль

Роберт Арамайо, "Я клянусь"

Тимоти Шаламе, "Марти Великолепный"

Рассел Кроу, "Нюрнберг"

Леонардо Ди Каприо, "Одна битва за другой"

Итан Хоук, "Голубая луна"

Майкл Джордан, "Грешники"

Гарри Меллинг, "Пиллион"

Киллиан Мерфи, "Стив"

Джесси Племонс, "Бугония"

