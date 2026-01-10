Фильм оскароносного режиссера Мстислава Чернова вошел в лонг-лист BAFTA 2026: что известно о ленте "200 метров до Андреевки"
9 января был объявлен лонг-лист кинопремии BAFTA 2026, которую называют британским аналогом "Оскара". Среди претендентов на почетную награду оказалась лента украинского режиссера и журналиста Мстислава Чернова – "200 метров до Андреевки".
Проект попал в номинацию "Лучший документальный фильм", за прохождение в которую соревновалась 61 кинокартина. Соответствующая информация появилась на официальном сайте премии.
Что известно о фильме "200 метров до Андреевки"
В документальной ленте Мстислав Чернов, чей проект "20 дней в Мариуполе" принес Украине первый в истории "Оскар", отразил процесс освобождения села Авдеевка под Бахмутом воинами 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Режиссер сопровождал бойцов во время сложного задания и показал жуткие реалии войны.
Съемочный процесс начался в сентябре 2023-го, когда украинские защитники проводили контрнаступление в Донецкой области, а вся работа длилась почти полтора года. Большое количество кадров Чернов сделал с помощью специальных бодикамер, вмонтированных в шлемы военных. В проекте журналист соединил личные истории бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с ужасными кадрами разрушенного села. Время от времени сюжет "200 метров до Андреевки" прерывается мучительными словами Чернова, где он сообщает о гибели некоторых защитников.
Кроме оскароносного режиссера, вклад в создание проекта сделали: фотограф Associated Press Александр Бабенко, продюсеры Мишель Мизнер и Рейни Аронсон-Рат, композитор и музыкальный продюсер Сэм Слейтер.
Стоит отметить, что ленту "200 метров до Андреевки" уже высоко оценили критики. На американском фестивале "Сандэнс" проект получил награду за лучшую режиссуру в категории "Документальное кино". Кстати, "200 метров до Андреевки" представит Украину на "Оскаре 2026" в категории "Лучший международный полнометражный фильм".
Лонг-лист BAFTA 2026
Лучший фильм
- "Баллада об острове Уоллис"
- "Бугония"
- "Франкенштейн"
- "Хамнет"
- "Я клянусь"
- "Марти Великолепный"
- "Нюрнберг"
- "Одна битва за другой"
- "Сентиментальная ценность"
- "Грешники"
Лучший британский фильм
- "28 лет спустя"
- "Баллада о мелком игроке"
- "Баллада об острове Уоллис"
- "Бриджит Джонс: Влюбленная в парня"
- "Хор"
- "Сдохни, любимый"
- "Прощай, Джун"
- "Ястреб"
- "Гамнет"
- "Клянусь"
- "Мистер Бертон"
- "Пиллион"
- "Роузи"
- "Стив"
- "Боевые действия"
Лучший фильм для детей и семьи
- "Арко"
- Boong
- "Элио"
- Grow
- "Как приручить дракона"
- "Лило и Стич"
- "Маленькая Амели"
- "Зверополис 2"
Лучший фильм на иностранном языке
- It Was Just an Accident ("Это был просто несчастный случай")
- La Grazia ("Благодать")
- Left-Handed Girl ("Девочка-левша")
- No Other Choice ("Никакого другого выбора")
- Nouvelle Vague ("Новая волна")
- Rental Family ("Арендованная семья")
- The Secret Agent ("Секретный агент")
- The Secret Agent ("Сентиментальная ценность")
- Sirāt ("Сират")
- The Voice of Hind Rajab ("Голос Хинд Раджаб")
Лучший документальный фильм
- "2000 метров до Андреевки"
- Apocalypse In The Tropics ("Апокалипсис в тропиках")
- "Становление Led Zeppelin"
- Cover-Up ("Сокрытие")
- "Библиотекари"
- Mr Nobody Against Putin ("Мистер Никто против Путина")
- "Океан с Дэвидом Аттенборо"
- "Один к одному: Джон и Йоко"
- "Идеальная соседка"
- Riefenstahl ("Рифеншталь")
Лучший режиссер
- Йоргос Лантимос, "Бугония"
- Линн Рэмси, "Сдохни, любимый"
- Хлоя Чжао, "Гамнет"
- Кэтрин Биглоу, "Дом из динамита"
- Джош Сафди, "Марти Великолепный"
- Пол Томас Андерсон, "Одна битва за другой"
- Хикари (Мицуйо Миядзаки), "Арендованная семья"
- Йоаким Триер, "Сентиментальная ценность"
- Райан Куглет, "Грешники"
- Каутер Бен Хания, "Голос Хинд Раджаб"
Лучший оригинальный сценарий
- "Голубая луна"
- "Дом из динамита"
- "Я клянусь"
- "Эта штука работает?"
- "Это был просто несчастный случай"
- "Марти Великолепный"
- "Секретный агент"
- "Сентиментальная ценность"
- "Грешники"
- "Оружие"
Лучшая женская роль
- Джесси Бакли, "Гамнет"
- Роуз Бирн, "Я не железная"
- Синтия Эриво, "Wicked: Чародейка. Часть 2"
- Кейт Хадсон, "Песнь любви"
- Чейз Инфинити, "Одна битва за другой"
- Дженифер Лоуренс, "Сдохни, любимый"
- Ренате Реинсве, "Сентиментальная ценность"
- Андреа Райзборо, Dragonfly
- Эмма Стоун, "Бугония"
- Тесса Томпсон, "Хедда"
Лучшая мужская роль
- Роберт Арамайо, "Я клянусь"
- Тимоти Шаламе, "Марти Великолепный"
- Рассел Кроу, "Нюрнберг"
- Леонардо Ди Каприо, "Одна битва за другой"
- Итан Хоук, "Голубая луна"
- Майкл Джордан, "Грешники"
- Гарри Меллинг, "Пиллион"
- Киллиан Мерфи, "Стив"
- Джесси Племонс, "Бугония"
Ранее OBOZ.UA рассказал, что два фильма о войне в Украине попали в короткие списки "Оскара".
