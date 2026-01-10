УкраїнськаУКР
Фильм оскароносного режиссера Мстислава Чернова вошел в лонг-лист BAFTA 2026: что известно о ленте "200 метров до Андреевки"

9 января был объявлен лонг-лист кинопремии BAFTA 2026, которую называют британским аналогом "Оскара". Среди претендентов на почетную награду оказалась лента украинского режиссера и журналиста Мстислава Чернова – "200 метров до Андреевки".

Проект попал в номинацию "Лучший документальный фильм", за прохождение в которую соревновалась 61 кинокартина. Соответствующая информация появилась на официальном сайте премии.

Что известно о фильме "200 метров до Андреевки"

В документальной ленте Мстислав Чернов, чей проект "20 дней в Мариуполе" принес Украине первый в истории "Оскар", отразил процесс освобождения села Авдеевка под Бахмутом воинами 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Режиссер сопровождал бойцов во время сложного задания и показал жуткие реалии войны.

Съемочный процесс начался в сентябре 2023-го, когда украинские защитники проводили контрнаступление в Донецкой области, а вся работа длилась почти полтора года. Большое количество кадров Чернов сделал с помощью специальных бодикамер, вмонтированных в шлемы военных. В проекте журналист соединил личные истории бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с ужасными кадрами разрушенного села. Время от времени сюжет "200 метров до Андреевки" прерывается мучительными словами Чернова, где он сообщает о гибели некоторых защитников.

Кроме оскароносного режиссера, вклад в создание проекта сделали: фотограф Associated Press Александр Бабенко, продюсеры Мишель Мизнер и Рейни Аронсон-Рат, композитор и музыкальный продюсер Сэм Слейтер.

Стоит отметить, что ленту "200 метров до Андреевки" уже высоко оценили критики. На американском фестивале "Сандэнс" проект получил награду за лучшую режиссуру в категории "Документальное кино". Кстати, "200 метров до Андреевки" представит Украину на "Оскаре 2026" в категории "Лучший международный полнометражный фильм".

Лонг-лист BAFTA 2026

Лучший фильм

  • "Баллада об острове Уоллис"
  • "Бугония"
  • "Франкенштейн"
  • "Хамнет"
  • "Я клянусь"
  • "Марти Великолепный"
  • "Нюрнберг"
  • "Одна битва за другой"
  • "Сентиментальная ценность"
  • "Грешники"
Лучший британский фильм

  • "28 лет спустя"
  • "Баллада о мелком игроке"
  • "Баллада об острове Уоллис"
  • "Бриджит Джонс: Влюбленная в парня"
  • "Хор"
  • "Сдохни, любимый"
  • "Прощай, Джун"
  • "Ястреб"
  • "Гамнет"
  • "Клянусь"
  • "Мистер Бертон"
  • "Пиллион"
  • "Роузи"
  • "Стив"
  • "Боевые действия"

Лучший фильм для детей и семьи

  • "Арко"
  • Boong
  • "Элио"
  • Grow
  • "Как приручить дракона"
  • "Лило и Стич"
  • "Маленькая Амели"
  • "Зверополис 2"
Лучший фильм на иностранном языке

  • It Was Just an Accident ("Это был просто несчастный случай")
  • La Grazia ("Благодать")
  • Left-Handed Girl ("Девочка-левша")
  • No Other Choice ("Никакого другого выбора")
  • Nouvelle Vague ("Новая волна")
  • Rental Family ("Арендованная семья")
  • The Secret Agent ("Секретный агент")
  • The Secret Agent ("Сентиментальная ценность")
  • Sirāt ("Сират")
  • The Voice of Hind Rajab ("Голос Хинд Раджаб")

Лучший документальный фильм

  • "2000 метров до Андреевки"
  • Apocalypse In The Tropics ("Апокалипсис в тропиках")
  • "Становление Led Zeppelin"
  • Cover-Up ("Сокрытие")
  • "Библиотекари"
  • Mr Nobody Against Putin ("Мистер Никто против Путина")
  • "Океан с Дэвидом Аттенборо"
  • "Один к одному: Джон и Йоко"
  • "Идеальная соседка"
  • Riefenstahl ("Рифеншталь")

Лучший режиссер

  • Йоргос Лантимос, "Бугония"
  • Линн Рэмси, "Сдохни, любимый"
  • Хлоя Чжао, "Гамнет"
  • Кэтрин Биглоу, "Дом из динамита"
  • Джош Сафди, "Марти Великолепный"
  • Пол Томас Андерсон, "Одна битва за другой"
  • Хикари (Мицуйо Миядзаки), "Арендованная семья"
  • Йоаким Триер, "Сентиментальная ценность"
  • Райан Куглет, "Грешники"
  • Каутер Бен Хания, "Голос Хинд Раджаб"

Лучший оригинальный сценарий

  • "Голубая луна"
  • "Дом из динамита"
  • "Я клянусь"
  • "Эта штука работает?"
  • "Это был просто несчастный случай"
  • "Марти Великолепный"
  • "Секретный агент"
  • "Сентиментальная ценность"
  • "Грешники"
  • "Оружие"

Лучшая женская роль

  • Джесси Бакли, "Гамнет"
  • Роуз Бирн, "Я не железная"
  • Синтия Эриво, "Wicked: Чародейка. Часть 2"
  • Кейт Хадсон, "Песнь любви"
  • Чейз Инфинити, "Одна битва за другой"
  • Дженифер Лоуренс, "Сдохни, любимый"
  • Ренате Реинсве, "Сентиментальная ценность"
  • Андреа Райзборо, Dragonfly
  • Эмма Стоун, "Бугония"
  • Тесса Томпсон, "Хедда"
Лучшая мужская роль

  • Роберт Арамайо, "Я клянусь"
  • Тимоти Шаламе, "Марти Великолепный"
  • Рассел Кроу, "Нюрнберг"
  • Леонардо Ди Каприо, "Одна битва за другой"
  • Итан Хоук, "Голубая луна"
  • Майкл Джордан, "Грешники"
  • Гарри Меллинг, "Пиллион"
  • Киллиан Мерфи, "Стив"
  • Джесси Племонс, "Бугония"

Ранее OBOZ.UA рассказал, что два фильма о войне в Украине попали в короткие списки "Оскара".

