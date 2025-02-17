УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Объявлены все лауреаты BAFTA 2025: кто получил "британский Оскар", а кто ушел с пустыми руками

Катерина Галущенко
Кино Oboz
2 минуты
438
Объявлены все лауреаты BAFTA 2025: кто получил 'британский Оскар', а кто ушел с пустыми руками

16 февраля в Лондоне состоялась ежегодная церемония награждения кинопремии BAFTA. Фаворитом года стал фильм "Конклав", одержав 4 награды. Столько же досталось "Бруталисту".

Видео дня

Особое внимание британцев также привлекла лента "Камень, ножницы, бумага" с украинским актером Александром Рудинским в главной роли. Ей удалось победить в номинации "Лучший британский короткометражный фильм", где было представлено 10 фильмов. Все лауреаты объявлены на сайте BAFTA 2025.

Интересно, что россиянин Юрий Борисов второй раз пролетел с самыми престижными премиями в сфере кино. Его команда подавала на BAFTA свой фильм "Анора", а он пытался добыть в борьбе звание "Лучшего актера второго плана". Однако в этом году россиянин только послушал речь украинцев в Лондоне. Стоит отметить, что неудачу Борисов также потерпел на "Золотом глобусе 2025". Он уступил американскому актеру Кирану Калкину за роль в трагикомедии "Настоящая боль".

Объявлены все лауреаты BAFTA 2025: кто получил "британский Оскар", а кто ушел с пустыми руками

Список победителей BAFTA 2025

  • Лучший фильм – "Конклав" (Conclave);
  • Лучший британский фильм – "Конклав" (Conclave);
  • Лучший дебют британских сценаристов, режиссеров или продюсеров – Рич Пеппиат (Kneecap);
  • Лучший режиссер – Брейди Корбет ("Бруталист"/The Brytalist);
  • Лучшая актриса – Майки Мэдисон ("Анора"/Anora);
  • Лучший актер – Эдриан Броуди ("Бруталист"/The Brutalist);
  • Лучшая актриса второго плана – Зои Салдана ("Эмилия Перес"/Emilia Perez);
  • Лучший актер второго плана – Киран Калкин ("Настоящая боль"/A Real Pain);
  • Лучший кастинг – Шон Бейкер, Саманта Кван ("Анора"/Anora);
  • Лучший оригинальный сценарий – Джесси Айзенберг ("Настоящая боль"/A Real Pain);
  • Лучший адаптированный сценарий – Питер Строган ("Конклав"/Conclave);
  • Лучший неанглоязычный фильм – "Эмилия Перес" ("Эмилия Перес"/Emilia Perez);
  • Лучший документальный фильм – "Супермен: История Кристофера Рива" (Super/Man: The Christopher Reeve Story);
  • Лучший анимационный фильм – "Уоллес и Громит: Самая дикая месть" (Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl);
  • Лучший детский и семейный фильм – "Уоллес и Громит: Самая дикая месть" (Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl);
  • Лучшая операторская работа – Лол Краули ("Бруталист"/The Brutalist);
  • Лучший дизайн костюмов – Пол Тейзеуэлл ("Злая: Сказка о ведьме Запада" / Wicked);
  • Лучший монтаж – Ник Эмерсон ("Конклав"/Conclave);
  • Лучший грим и прически – Пьер-Оливье Персин, Стефани Гуллон, Фредерик Аргуэлло, Мэрилин Скарселли ("Субстанция" / The Substance);
  • Лучший оригинальный саундтрек – Дэниел Бламберг ("Бруталист"/The Brutalist);
  • Лучшая работа художника-постановщика – Натан Кроули, Ли Сандалес ("Злая: Сказка о ведьме Запада" / Wicked);
  • Лучшие визуальные эффекты – Пол Ламберт, Стивен Джеймс, Герд Нефцер, Райс Салкомби ("Дюна: Часть вторая" / Dune: Part Two);
  • Лучший звук – Рон Бартлетт, Даг Хэмпфилл, Гаррет Джон, Ричард Кинг ("Дюна: Часть вторая" / Dune: Part Two);
  • Лучший британский короткометражный анимационный фильм – "Путешествие к чуду" (Wander to Wonder).
  • Лучший британский короткометражный фильм – "Камень, ножницы, бумага" (Rock, Paper, Scissors).
Video Preview

Ранее OBOZ.UA писал, что фильм о войне в Украине победил на BAFTA 2025: украинский актер Рудинский выступил с эмоциональной речью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!