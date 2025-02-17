Объявлены все лауреаты BAFTA 2025: кто получил 'британский Оскар', а кто ушел с пустыми руками

16 февраля в Лондоне состоялась ежегодная церемония награждения кинопремии BAFTA. Фаворитом года стал фильм "Конклав", одержав 4 награды. Столько же досталось "Бруталисту".

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Особое внимание британцев также привлекла лента "Камень, ножницы, бумага" с украинским актером Александром Рудинским в главной роли. Ей удалось победить в номинации "Лучший британский короткометражный фильм", где было представлено 10 фильмов. Все лауреаты объявлены на сайте BAFTA 2025.

Интересно, что россиянин Юрий Борисов второй раз пролетел с самыми престижными премиями в сфере кино. Его команда подавала на BAFTA свой фильм "Анора", а он пытался добыть в борьбе звание "Лучшего актера второго плана". Однако в этом году россиянин только послушал речь украинцев в Лондоне. Стоит отметить, что неудачу Борисов также потерпел на "Золотом глобусе 2025". Он уступил американскому актеру Кирану Калкину за роль в трагикомедии "Настоящая боль".

Список победителей BAFTA 2025

Лучший фильм – "Конклав" (Conclave);

– "Конклав" (Conclave); Лучший британский фильм – "Конклав" (Conclave);

– "Конклав" (Conclave); Лучший дебют британских сценаристов, режиссеров или продюсеров – Рич Пеппиат (Kneecap);

– Рич Пеппиат (Kneecap); Лучший режиссер – Брейди Корбет ("Бруталист"/The Brytalist);

– Брейди Корбет ("Бруталист"/The Brytalist); Лучшая актриса – Майки Мэдисон ("Анора"/Anora);

– Майки Мэдисон ("Анора"/Anora); Лучший актер – Эдриан Броуди ("Бруталист"/The Brutalist);

– Эдриан Броуди ("Бруталист"/The Brutalist); Лучшая актриса второго плана – Зои Салдана ("Эмилия Перес"/Emilia Perez);

– Зои Салдана ("Эмилия Перес"/Emilia Perez); Лучший актер второго плана – Киран Калкин ("Настоящая боль"/A Real Pain);

– Киран Калкин ("Настоящая боль"/A Real Pain); Лучший кастинг – Шон Бейкер, Саманта Кван ("Анора"/Anora);

Лучший оригинальный сценарий – Джесси Айзенберг ("Настоящая боль"/A Real Pain);

– Джесси Айзенберг ("Настоящая боль"/A Real Pain); Лучший адаптированный сценарий – Питер Строган ("Конклав"/Conclave);

– Питер Строган ("Конклав"/Conclave); Лучший неанглоязычный фильм – "Эмилия Перес" ("Эмилия Перес"/Emilia Perez);

– "Эмилия Перес" ("Эмилия Перес"/Emilia Perez); Лучший документальный фильм – "Супермен: История Кристофера Рива" (Super/Man: The Christopher Reeve Story);

– "Супермен: История Кристофера Рива" (Super/Man: The Christopher Reeve Story); Лучший анимационный фильм – "Уоллес и Громит: Самая дикая месть" (Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl);

– "Уоллес и Громит: Самая дикая месть" (Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl); Лучший детский и семейный фильм – "Уоллес и Громит: Самая дикая месть" (Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl);

– "Уоллес и Громит: Самая дикая месть" (Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl); Лучшая операторская работа – Лол Краули ("Бруталист"/The Brutalist);

– Лол Краули ("Бруталист"/The Brutalist); Лучший дизайн костюмов – Пол Тейзеуэлл ("Злая: Сказка о ведьме Запада" / Wicked);

– Пол Тейзеуэлл ("Злая: Сказка о ведьме Запада" / Wicked); Лучший монтаж – Ник Эмерсон ("Конклав"/Conclave);

Лучший грим и прически – Пьер-Оливье Персин, Стефани Гуллон, Фредерик Аргуэлло, Мэрилин Скарселли ("Субстанция" / The Substance);

– Пьер-Оливье Персин, Стефани Гуллон, Фредерик Аргуэлло, Мэрилин Скарселли ("Субстанция" / The Substance); Лучший оригинальный саундтрек – Дэниел Бламберг ("Бруталист"/The Brutalist);

– Дэниел Бламберг ("Бруталист"/The Brutalist); Лучшая работа художника-постановщика – Натан Кроули, Ли Сандалес ("Злая: Сказка о ведьме Запада" / Wicked);

– Натан Кроули, Ли Сандалес ("Злая: Сказка о ведьме Запада" / Wicked); Лучшие визуальные эффекты – Пол Ламберт, Стивен Джеймс, Герд Нефцер, Райс Салкомби ("Дюна: Часть вторая" / Dune: Part Two);

– Пол Ламберт, Стивен Джеймс, Герд Нефцер, Райс Салкомби ("Дюна: Часть вторая" / Dune: Part Two); Лучший звук – Рон Бартлетт, Даг Хэмпфилл, Гаррет Джон, Ричард Кинг ("Дюна: Часть вторая" / Dune: Part Two);

– Рон Бартлетт, Даг Хэмпфилл, Гаррет Джон, Ричард Кинг ("Дюна: Часть вторая" / Dune: Part Two); Лучший британский короткометражный анимационный фильм – "Путешествие к чуду" (Wander to Wonder).

– "Путешествие к чуду" (Wander to Wonder). Лучший британский короткометражный фильм – "Камень, ножницы, бумага" (Rock, Paper, Scissors).

Ранее OBOZ.UA писал, что фильм о войне в Украине победил на BAFTA 2025: украинский актер Рудинский выступил с эмоциональной речью.

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