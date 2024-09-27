Цюрихский кинофестиваль отменил показ 'Русских на войне', но МИД не полностью удовлетворено: что еще требует Украина

Швейцарский кинофестиваль Zurich Film Festival отменил показ пропагандистской киноленты "Русские на войне", режиссером которой выступила журналистка и экс-работница Russia Today Анастасия Трофимова. Организаторы мероприятия отозвались на возмущение Министерства иностранных дел Украины, на что дипломаты выразили свою благодарность.

Видео дня

Однако есть одно "но" – "Россияне на войне" все равно будет бороться за награду в номинации "документальный фильм". На это МИД Украины обратило внимание в Facebook. "Россия не должна присутствовать на международной культурной арене. Так же – никакого шанса для ее голосов отбеливать военных преступников перед широкой публикой. В то же время МИД призвало организаторов фестиваля также полностью изъять фильм "Россияне на войне" из конкурса документальных фильмов", – говорится в сообщении .

Авторы поста отметили, что единственную угрозу для безопасности присутствующих представляет влияние кремлевской пропаганды, оправдывающей зверства оккупантов. МИД работает над тем, чтобы изолировать Россию на международной арене и сделать невозможным использование культурных, спортивных и других платформ для распространения российской дезинформации.

Напомним, премьера "Россияне на войне" состоялась в рамках кинофестиваля в Венеции. Фильм был создан на основе материала, отснятого за 7 месяцев пребывания с батальоном ВС РФ на временных оккупированных украинских территориях. По словам рупоров Кремля, – кинолента "совершенно антивоенная", а российские военные в нем предстают "обычными людьми". О чем же на самом деле фильм Трофимовой – читайте в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как кинофестиваль в Торонто отказался от премьеры "Русских на войне", но не из-за возмущения украинцев: "Мы немедленно останавливаем показ".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!