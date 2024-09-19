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МИД Украины резко осудил еще один кинофестиваль, где планируют показать "Россиян на войне": не портите себе репутацию

Анастасия Какун
Кино Oboz
2 минуты
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МИД Украины резко осудил еще один кинофестиваль, где планируют показать 'Россиян на войне': не портите себе репутацию

Министерство иностранных дел Украины резко осудило швейцарский кинофестиваль Zurich Film Festival, планирующий включить в свою программу пропагандистскую ленту "Россияне на войне". По словам представителей центрального органа исполнительной власти, любое распространение фильма-оправдания окупантов на международной арене портит репутацию мероприятия.

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Об этом говорится в официальном Telegram-канале МИД Украины. Члены организации отметили, что российская пропаганда за ширмой культурного продукта не должна появляться на мировой сцене.

МИД Украины резко осудил еще один кинофестиваль, где планируют показать "Россиян на войне": не портите себе репутацию

"В связи с планами швейцарского кинофестиваля Zurich Film Festival включить в программу документальный фильм "Россияне на войне" МИД выразил возмущение из-за такого решения. Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает любые попытки предоставить России культурную сцену для отбеливания ее военных преступлений, тогда как российские войска продолжают совершать зверства против украинцев", – отметили в публикации.

Как сообщила дипломатическая команда центрального органа исполнительной власти, они будут делать все возможное, чтобы добиться изоляции агрессора как в культурной, так и в других областях.

МИД Украины резко осудил еще один кинофестиваль, где планируют показать "Россиян на войне": не портите себе репутацию

"Мы призываем организаторов Zurich Film Festival не портить репутацию фестиваля показом фильма "Russians at War". Это пропагандистский фильм, отбеливающий военные преступления, а не документальное кино", – подчеркнул Георгий Тихий, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины.

Он добавил, что настоящие россияне на войне – "захватчики, военные преступники и насильники". По мнению Георгия Тихого, продвигая проекты, созданные гражданами РФ, международные организации становятся соучастниками действий страны-агрессора.

Впервые фильм "Россияне на войне" показали на 81-м Венецианском кинофестивале. Тогда МИД осудил премьеру ленты, отметив, что ее демонстрация оскорбительна для жертв войны, развязанной Россией на территории Украины.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в Канаде покажут фильм-оправдание окупантов "Россияне на войне". Минкульт внес режиссер ленты Анастасию Трофимову в черный список.

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