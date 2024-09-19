МИД Украины резко осудил еще один кинофестиваль, где планируют показать 'Россиян на войне': не портите себе репутацию

Министерство иностранных дел Украины резко осудило швейцарский кинофестиваль Zurich Film Festival, планирующий включить в свою программу пропагандистскую ленту "Россияне на войне". По словам представителей центрального органа исполнительной власти, любое распространение фильма-оправдания окупантов на международной арене портит репутацию мероприятия.

Видео дня

Об этом говорится в официальном Telegram-канале МИД Украины. Члены организации отметили, что российская пропаганда за ширмой культурного продукта не должна появляться на мировой сцене.

"В связи с планами швейцарского кинофестиваля Zurich Film Festival включить в программу документальный фильм "Россияне на войне" МИД выразил возмущение из-за такого решения. Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает любые попытки предоставить России культурную сцену для отбеливания ее военных преступлений, тогда как российские войска продолжают совершать зверства против украинцев", – отметили в публикации.

Как сообщила дипломатическая команда центрального органа исполнительной власти, они будут делать все возможное, чтобы добиться изоляции агрессора как в культурной, так и в других областях.

"Мы призываем организаторов Zurich Film Festival не портить репутацию фестиваля показом фильма "Russians at War". Это пропагандистский фильм, отбеливающий военные преступления, а не документальное кино", – подчеркнул Георгий Тихий, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины.

Он добавил, что настоящие россияне на войне – "захватчики, военные преступники и насильники". По мнению Георгия Тихого, продвигая проекты, созданные гражданами РФ, международные организации становятся соучастниками действий страны-агрессора.

Впервые фильм "Россияне на войне" показали на 81-м Венецианском кинофестивале. Тогда МИД осудил премьеру ленты, отметив, что ее демонстрация оскорбительна для жертв войны, развязанной Россией на территории Украины.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в Канаде покажут фильм-оправдание окупантов "Россияне на войне". Минкульт внес режиссер ленты Анастасию Трофимову в черный список.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!