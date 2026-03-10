'Целую, Китти': вышел трейлер нового сезона подросткового хита

Подростковый сериал от Netflix "Целую, Китти" уже через несколько недель вернется с третьим сезоном. Все серии станут доступны на стриминге 2 апреля, тем временем фанатам шоу показали трейлер.

Ролик был опубликован на всех социальных платформах Netflix. За первые 12 часов он собрал более 1 миллиона просмотров.

Сериал "Целую, Китти" является спин-оффом популярной франшизы "Всем парням, которых я любила". Сюжет рассказывает о младшей сестре главной героини оригинальных фильмов – Китти Сонг Кови (Анна Кеткарт). Девушка учится в Корейской независимой школе Сеула (KISS) и в третьем сезоне возвращается в нее на свой выпускной год.

Для последнего года обучения девушка подготовила список дел, которые она хочет выполнить: выбрать колледж для поступления, стать ближе с корейской семьей и определиться в отношениях со своим парнем Мин Хо (Сан Хон Ли). Однако, когда неожиданные разоблачения разрушат ее планы, Китти придется научиться принимать непредсказуемость жизни.

Сюрпризом сезона станет возвращение сестры главной героини – Лары Джин (Лана Кондор). Девушка была героиней фильмов "Всем парням, которых я любила" и станет гостевой звездой сериала "Целую, Китти", появившись в нескольких эпизодах.

Второй сезон завершился тем, что Китти возобновили стипендию, поэтому она смогла вернуться в школу KISS на выпускной курс. Она также выполнила последнюю волю своей покойной матери, воссоединив расколотую семью и найдя родственников, о существовании которых даже не подозревала.

К тому же, к удивлению самой себя, она влюбилась в лучшего друга своего бывшего парня – Мин Хо. Они собрали почти все клише ромкомов, пройдя путь от врагов до друзей и потенциальной пары. Хотя их "медленный" роман все еще только разгорается, перед тем как разъехаться на лето, Китти просит Мин Хо подождать ее. Третий сезон наконец станет для пары решающим.

Премьера второго сезона состоялась 16 января 2025 года, и сериал сразу занял вторую строчку в списке англоязычных телешоу с 14,2 миллионами просмотров. Подростковая романтическая комедия от Awesomeness Studios и ACE Entertainment за первую неделю попала в Топ-10 в 89 странах. Релиз также вдохновил зрителей пересмотреть первый сезон (который снова поднялся на 6 место с 3,1 млн просмотров) и оригинальный фильм "Всем парням..." 2018 года. Он также оказался на 6 позиции в списке фильмов с результатом 3,1 млн просмотров.

