'Терминатору' 40 лет: как снимали культовый боевик и кто мог сыграть главную роль вместо Арнольда Шварценеггера

40 лет назад состоялась премьера культового боевика "Терминатор", покорившего сердца миллионов зрителей по всему миру. Оригинальный сценарий кинокартины канадского режиссера Джеймса Кэмерона не только произвел полноценный фурор в индустрии кино, но изменил жанр научной фантастики.

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Однако немногие знают, что один из самых известных сегодня фильмов изначально был малобюджетной лентой, а на роль узнаваемого киборга-убийцы выбрали не Арнольда Шварценеггера. Суспільне культура объяснило, как зародилась идея создания боевика, долгое время входившего в рейтинг лучших кинокартин.

Создание образа Терминатора

В те годы Джеймс Кэмерон был почти неизвестным режиссером, создававшим малобюджетные проекты. Во время съемочного процесса хоррора "Пиранья 2: Нерест" культурный деятель сильно заболел, и именно тогда у него появилась идея разработать такого персонажа как Терминатор. Интересно, что киборг-убийца приснился канадцу в ночном кошмаре, проснувшись от которого он сразу начал рисовать эскиз.

"На первом рисунке я изобразил металлический скелет, разрезанный пополам по талии, ползущий по кафельному полу, используя большой кухонный нож, чтобы тащить себя вперед. На втором рисунке персонаж угрожает отползающей женщине. За исключением кухонного ножа, эти изображения почти точно стали финалом "Терминатора", – вспоминает режиссер.

Поиск финансирования

С тех пор Кэмерон начал активно работать над сценарием. Он горел идеей самостоятельно снять будущий боевик, несмотря на то, что его жильем была машина. После долгих поисков партнера канадцу все же удалось заключить соглашение с будущим продюсером фильма Гейл Энн Герд. Он должен был продать ей полные права на сценарий за один доллар при условии, что сам сможет снять картину.

Поскольку у напарников было много друзей в нескольких довольно влиятельных кинокомпаниях, они начали активно использовать свои связи. Сначала корпорация Orion Pictures согласилась стать дистрибьютором фильма, а дальше задумкой заинтересовался президент Hemdale Film Corporation, Джон Дейли.

Презентация и съемка проекта

Джеймс Кэмерон был очень серьезно настроен на создание "Терминатора", поэтому хотел, чтобы презентация его идеи помогла заключить соглашение с потенциальным партнером. Режиссер попросил своего друга Лэнса Генриксена прийти вместе с ним на встречу с Джоном Дейли в образе киборга. Тогда товарищ канадца нарядился в кожаную куртку, добавил несколько фальшивых порезов и золотую фольгу на зубы, и вошел в кабинет, выбив ногой дверь.

Короткая сцена и "огоньки" в глазах Кэмерона впали в душу Дэйли, поэтому он согласился финансово поддержать фильм с помощью HBO и Orion. Следовательно, бюджет фильма увеличился с 4 миллионов долларов до 6,5.

Съемки "Терминатора" начались в марте 1984 года и продолжались 12 недель. Во время работы были использованы самые современные на то время спецэффекты.

Кто должен был сыграть главную роль в фильме

Весьма интересен тот факт, что по первоначальной задумке роль Терминатора должен был сыграть американский профессиональный футболист НФЛ и актер О. Джей Симпсон. Такое предложение объявил один из продюсеров боевика Майк Медавой. По его мнению, Арнольд Шварценеггер должен был воплотиться в роль Кайла Риза.

Тогда Кэмерон был не очень согласен с такой идеей и решил лично встретиться с артистом. Во время разговора Шварценеггер показал искреннее увлечение сценарием, а режиссер разглядел в нем все необходимые качества для "идеального Терминатора".

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