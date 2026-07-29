"Тед Лассо": вышел первый трейлер нового сезона

До премьеры четвертого сезона оптимистичной комедии "Тэд Лассо" осталась неделя. В честь этого стриминг Apple TV представил трейлер будущих серий.

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Ролик можно посмотреть на официальном YouTube-канале платформы. А первые серии нового сезона сериала станут доступны уже 5 августа.

В продолжении шоу главный герой в исполнении Джейсона Судейкиса сталкивается с новым испытанием: его вызывают обратно в Великобританию, чтобы тренировать футбольную команду второго дивизиона. Но на этот раз – женскую.

Вместе с Судейкисом в 4-м сезоне возвращаются Ханна Уоддингем, Джуно Темпл, Бретт Голдстин, Брендан Гант и Джереми Свифт. Также к касту присоединились новые актеры: Таня Рейнольдс, Джуд Мек, Фэй Марсей, Рекс Хейс, Эйслинг Шарки, Эбби Герн и Грант Фили.

Начав свой путь в пандемическом 2020 году, "Тэд Лассо" быстро стал настоящим фаворитом зрителей и одним из самых успешных проектов Apple TV. С момента премьеры сериал набрал более 25 миллиардов минут просмотра.

О продлении сериала на 4-й сезон впервые объявили в марте 2025 года. Это стало для его поклонников некоторой неожиданностью – перед тем долгое время ходили слухи, что 3-й сезон станет финальным. К тому же Бретт Голдстин, который играет Роя Кента и является сценаристом "Теда Лассо", ранее отмечал в интервью Sunday Times, что проект "планировался как трилогия" и писался именно в таком формате. В 2021 году соавтор сериала Судейкис также рассказывал Entertainment Weekly, что видел эту историю как "арку на три сезона".

За эти три сезона сериал получил 13 премий "Эмми" и 61 номинацию. В частности, на награды претендовали Голдстин (за лучшую мужскую роль второго плана в комедийном сериале в 2021 и 2022 годах), Судейкис (лучшая мужская роль первого плана в 2021 и 2022 годах), Ханна Воддингем (лучшая женская роль второго плана в 2021 году) и Сэм Ричардсон (лучший приглашённый актёр в 2023 году). Первый сезон сериала ранее удерживал рекорд по количеству номинаций для дебютного сезона комедийного шоу (20 номинаций), однако в июле этот результат превзошел сериал "Студия", собрав 23 номинации.

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