'Бриджертоны' 4 сезон: где смотреть первые четыре серии и когда выйдет продолжение

29 января на платформе Netflix состоялась премьера первой части четвертого сезона сериала "Бриджертоны" – одного из самых успешных костюмированных проектов стримингового сервиса. Новый сезон продолжает историю семьи Бриджертонов эпохи Регентства и открывает очередную романтическую линию, вокруг которой выстраивается сюжет.

Зрителям стали доступны первые четыре серии сезона, который на этот раз сосредоточен на Бенедикте Бриджертоне – втором сыне семьи. OBOZ.UA рассказывает, какие серии уже можно посмотреть, где именно доступен сериал и когда ожидать продолжения.

В первую часть 4 сезона вошли следующие серии:

эпизод 1 – "Вальс"

эпизод 2 – "Очарованный временем"

эпизод 3 – "Поле рядом с другой дорогой"

эпизод 4 – "Предложение от джентльмена"

Посмотреть сериал можно только на платформе Netflix – официального показа на других стриминговых сервисах или телеканалах обычно не предусмотрено.

О чем 4 сезон "Бриджертонов"

Четвертый сезон "Бриджертонов" создан по роману Джулии Куинн "Предложение от джентльмена" и рассказывает историю любви "свободного" Бенедикта Бриджертона, которого светское общество и семья все активнее подталкивают к браку. Поворотным моментом становится бал-маскарад, организованный его матерью, где Бенедикт знакомится с загадочной дамой.

Под маской скрывается Софи – дочь графа, которую после смерти отца жестокая мачеха заставила работать служанкой. Не зная ее истинного происхождения, Бенедикт начинает поиски незнакомки, которая произвела на него сильное впечатление. История представлена как современная интерпретация сюжета "Золушки", но с акцентом на самостоятельность и внутреннюю силу главной героини.

Когда смотреть вторую часть 4 сезона "Бриджертонов"

Премьера первой части сезона состоялась 29 января в 10:00 по киевскому времени. Вторая часть, которая также будет состоять из четырех серий, выйдет 26 февраля. Всего четвертый сезон насчитывает восемь эпизодов – по классической для сериала схеме.

Кто играет в новом сезоне

К своим ролям в новом сезоне вернулись:

Голда Рошевель (королева Шарлотта),

Никола Кохлан (Пенелопа Фезерингтон),

Клаудия Джесси (Элоиза Бриджертон).

Они покидали семейные гнезда в прошлых сезонах, поэтому их отсутствие в четвертом сезоне было бы логичным.

Главные роли исполняют: Люк Томпсон (Бенедикт Бриджертон) и Йерин Ха (Софи Бэк).

Также в сезоне появляются новые персонажи: леди Араминта Ган в исполнении Кэти Люнг (актриса "Гарри Поттера") и ее дочери Розамунд и Пози, которых сыграли Мишель Мао и Изабелла Вей.

