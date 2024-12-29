Такого еще не было: 'Игра в кальмара' 2 сезон поставила рекорд для Netflix

Долгожданный второй сезон сериала "Игра в кальмара" шокировал зрителей и установил исторический рекорд для стриминговой платформы Netflix. Премьера шоу сразу покорила сердца фанатов по всему миру, возглавив чарты популярности в 93 странах одновременно – это первый случай за всю историю сервиса.

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Хотя отзывы зрителей неоднозначны, сериал все же отличился успехом. На это обратило внимание издание Allkpop, а отзывы критиков на популярном сервисе оценки кинолент Rotten Tomatoes говорят то же самое. В целом рейтинг "Игры в кальмара" там составил 89/100%.

Сюжет второго сезона продолжает рассказ о смертельных играх на выживание, происходящих в напряженной атмосфере социальной несправедливости и психологического давления. Новый сезон рассказывает о главном герое Сон Ги Хуна (Игрока 456), который планирует поставить конец подобным издевательствам и убийствам людей. Он отказывается от своей затеи, которую произносил в конце первого сезона, переехать в другую страну и снова возвращается к игре на смерть.

Известно, что съемки третьего сезона продолжались параллельно с подготовкой второго. Именно поэтому фанатами не придется ждать еще три года, чтобы узнать, чем именно закончится история. Стоит отметить, что именно третий сезон, который выйдет на экраны в 2025 году, будет завершающим для "Игры в кальмара".

Более того, через три дня после даты выхода этот сериал стал самым популярным в декабре на Rotten Tomatoes.

Ранее OBOZ.UA писал, что новый сезон "Игры в кальмаре" обвалил акции крупных компаний. Среди них – фирма, на треть принадлежащая главному актеру сериала.

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