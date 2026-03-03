Свежий взгляд от Гая Ричи: когда выйдет новый сериал 'Молодой Шерлок'

Сколько раз уже переосмысливали классическую историю детектива Шерлока Холмса в кино – от различных буквальных экранизаций Конан-Дойла до фильмов о сестре героя Эноле, где он является лишь второстепенным персонажем. И все равно авторы сериала "Молодой Шерлок" во главе с режиссером Гаем Ричи нашли свою формулу.

Как пишет издание Collider, основанный на серии подростковых триллеров Эндрю Лейна, сериал от Prime Video показывает нам 19-летнего Шерлока Холмса во время его учебы в Оксфорде – задолго до того, как он поселится на Бейкер-стрит. Под руководством режиссера Гая Ричи и создателя проекта Мэттью Паркхилла эта "молодежная" адаптация получается полной экшна, тайн и отваги. А главный актер Гиро Файнс-Тиффин создает уникальный, свежий взгляд на фигуру Холмса. Полностью сезон из восьми эпизодов станет доступным на платформе Prime Video в среду, 4 марта.

О чем именно рассказывает "Молодой Шерлок"

Что становится понятным буквально с первых секунд погружения в мир сериала, так это то, что он совершенно не заинтересован в строгом следовании канону. Отказ от фигуры доктора Ватсона – это лишь верхушка айсберга. Шерлок в исполнении Тиффина предстает перед нами импульсивным, эмоциональным и отнюдь не искусным детективом, каким мы привыкли его видеть. Сериал полностью игнорирует все современные интерпретации этого персонажа. Он не такой ледяной, как герой Бенедикта Камбербэтча, не настолько эксцентричный, как персонаж Джонни Ли Миллера, ему явно не хватает уравновешенности и зрелости Генри Кавилла, и он точно не умеет так искусно драться, как Шерлок Роберта Дауни-младшего. Тиффин вдыхает жизнь в совершенно новую версию героя, хотя и сохраняет "скелет" оригинального протагониста: он чрезвычайно умен, гиперфокусирован на деталях и дедукции, и становится просто неудержимым, когда в его руки попадает настоящая тайна.

Когда в Оксфорде происходит убийство, Холмс заводит дружбу со студентом по имени Джеймс Мориарти, которого блестяще сыграл Донал Финн. Хотя в будущем он станет довольно зловещим героем, в новом шоу это и юноша такой же блестящий, как и Шерлок, хотя гораздо охотнее идет на нарушение закона и игнорирование авторитетов. Именно отношения между Мориарти и Холмсом становятся главным двигателем сериала. Вместо того, чтобы с первых кадров сделать их врагами, авторы показывают глубокую дружбу. Тот факт, что Мориарти становится для семьи Холмсов почти приемным сыном, делает его неизбежное превращение в зло истинно разрушительным и драматичным. Фактически, несмотря на название, сериал работает и как история становления самого известного злодея Артура Конан-Дойла.

Тайна, которая заставит вас теряться в догадках

Центральная загадка "Молодого Шерлока" сначала вращается вокруг убийства в стенах Оксфорда, но очень быстро втягивает в орбиту новых персонажей: китайскую принцессу Шоань (Зинь Цзэн), членов семьи самого Шерлока и подозрительных фигур из прошлого Холмсов. По мере того, как завеса тайны приподнимается, масштабный заговор в сердце сюжета становится едва ли не самой захватывающей частью шоу. Почти безупречное исполнение финального сюжетного поворота – это уже достаточная причина, чтобы потратить ночь на просмотр всего сезона залпом. Кроме того, шоу активно использует элементы хоррора, саспенса и приключений, что позволяет поддерживать ритм повествования на очень высоком уровне.

И в воссоздании истории молодого Шерлока как никогда хорошо работает режиссерский почерк Гая Ричи. Хотя он все же определенную сдержанность и не превращает все в сплошной набор своих фирменных приемов.

От оксфордских коридоров до поместья Холмсов и путешествий через Ла-Манш вглубь Европы — шоуранер Паркхилл успел запаковать в восемь эпизодов огромное количество событий. В основе всего лежит сложная тайна, которая сначала кажется довольно простой, но постепенно затягивает вас в запутанный лабиринт. Детектив не щелкает сложные загадки, как орешки, перед нами сложная паутина заговора, в самом центре которой стоит Шерлок, при этом повествование ни на мгновение не теряет фокуса.

Несмотря на то, что это далеко не самая точная адаптация, "Молодой Шерлок" с лихвой компенсирует отсутствие верности оригиналу чистым удовольствием от просмотра. Он не пытается быть слишком изысканным или претенциозным, он просто развлекается и тянет вас за собой. "Молодой Шерлок" – это свежий и уникальный взгляд на легендарного детектива, решительно ломающий традиции и гарантированно держащий зрителя в напряжении до последнего момента.

