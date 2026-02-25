'Гордость и предубеждение': Netflix показал первый тизер сериала по знаменитому роману

Успех "Грозового перевала" с Марго Робби и Джейкобом Элорди показал: экранизации классических английских романов о любви актуальны, как никогда. И уже в этом году Netflix представит свою версию главной жемчужины жанра – "Гордости и предубеждения" Джейн Остин.

Более того, уже готов первый тизер шестисерийного мини-сериала, который сейчас находится на стадии подготовки и уже поражает звездным кастом. Ролик вышел на всех социальных платформах стриминга.

Главная героиня ролика – это, безусловно Эмма Коррин ("Корона", "Носферату"), которой досталась роль Элизабет Беннет. А в конце мы на секунду видим Джека Лоудена ("Медленные лошади"). Он воплощает одного из самых романтичных мужских персонажей в истории – мистера Дарси.

В поместье Лонгборн к ним присоединятся немало звезд кино и телевидения. Главной звездой каста станет лауреат "Оскара" Оливия Колман, которой досталась роль миссис Беннет. Мистера Беннета в шоу сыграет Руфус Сьюэлл ("Дипломатка"), Джейн Беннет воплотит Фрея Мейвор ("Индустрия"). Костюм мистера Коллинза примеряет на себя Джейми Деметриу ("Стас все сдаст"), а в мистера Бингли перевоплотится Дэрил МакКормак ("Ножи наголо: Проснись, покойник"). Образ мистера Уикхема достался Луису Партриджу ("Дом Гиннеса"). Лидию Беннет сыграет Риа Норвуд ("Остановка сердца"), Сиена Келли ("Черное зеркало") появится в роли Кэролайн Бингли, а Фиона Шоу ("Убивая Еву") сыграет леди Кэтрин де Бург. Войдут в каст также дебютантки Хоупи Пэриш и Холли Эйвери, которых можно будет увидеть в ролях Мэри Беннет и Китти Беннет соответственно.

Романы Остин захватывают читателей уже более двух веков, однако именно "Гордость и предубеждение" остается наиболее популярным произведением. У кинематографистов даже существует шутка, что у каждого поколения должна быть своя экранизация культовой книги. Благодаря острой социальной критике и незабываемой истории любви эта книга не только вдохновила на множество адаптаций, но и фактически сформировала жанр романтической комедии.

За версию Netflix отвечают писательница и сценаристка Долли Олдертон вместе с режиссером Эйросом Лином. Они пообещали фанатам произведений Остин довольно точную экранизацию ее главного романа, впервые опубликованного еще в 1813 году.

Боссы Netflix обещают, что острый ум и искренность Долли Олдертон в сочетании с ее любовью к первоисточнику позволили найти новые акценты в истории, сохранив все то, что так ценят поколения фанатов. Высокий уровень актерского состава является доказательством того, что классика оказалась в надежных руках.

Когда именно состоится премьера мини-сериала, пока неизвестно. Однако стриминг обещает, что все шесть станут доступными к просмотру в 2026 году. Так что следим за дальнейшими анонсами.

