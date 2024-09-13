Стало известно, какую роль отвели Брижит Макрон в Эмили в Париже: первая леди Франции появилась на 30 секунд. Видео

Первая леди Франции Брижит Макрон снялась в эпизодической роли в популярном сериале Netflix "Эмили в Париже". Новые серии четвёртого сезона шоу вышли на экраны вчера, 12 сентября.

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71-летняя мадам Макрон, которая в прошлом преподавала театральное искусство нынешнему президенту Франции Эммануэлю Макрону, появилась в седьмом эпизоде в качестве самой себя. В этой сцене главная героиня Эмили, которую сыграла актриса Лили Коллинз, подходит к первой леди в ресторане, чтобы попросить ее сделать совместное селфи.

Оттолкнув своего телохранителя, мадам Брижит с радостью исполняет просьбу и говорит: "Эмили, это ты!". Затем она рассказывает своим друзьям: "Я слежу за ней в Instagram". После того, как американка говорит, как сильно она обожает Францию, Макрон отвечает: "И моя страна любит тебя, Эмили".

Звезда делает фотографию вместе со своей коллегой Женевьевой и добавляет хештеги #FirstLadiesWhoLunch и #makeiticonic – лозунг кампании президента Макрона, направленной на привлечение иностранных инвесторов во Францию.

Шоу, в центре которого – переезжающая во французскую столицу американка из Чикаго Эмили Купер, стало самым популярным на Netflix в 2020 году. Однако, кроме преданных поклонников, оно также привлекло внимание многих критиков за то, что изображает стереотипный образ Парижа. В четвертом сезоне Эмили, которую играет дочь британской поп-звезды Фила Коллинза, отправляется в Рим на поиск новых приключений.

Напомним, американская звезда сказала в интервью ELLE: "Она (Брижит Макрон – Ред.) является большой поклонницей шоу и отнеслась к упоминанию о ней в первом сезоне с большим юмором... Сниматься с ней было для меня честью и настоящей радостью". Главный продюсер отметил, что у французской первой леди есть талант в актерской игре. Подробности – в нашем материале.

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