Стали известны имена новых актеров 2-го сезона сериала о Гарри Поттере: кто сыграет Добби, молодого Волдеморта и Джини Уизли

Премьера долгожданного сериала о Гарри Поттере от телеканала HBO еще не состоялась, однако создатели проекта уже сообщили о его продлении на второй сезон, более того, раскрыли имена новых звезд будущей картины. Поклонникам волшебного мира Хогвартса сообщили, кому достались роли Добби и молодого Волдеморта, а также кто воплотит образ Джини Уизли вместо Грейси Кокрейн.

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Об пополнении каста объявили на официальной странице сериала в Instagram. Команда проекта подчеркнула, что новых актеров зрители увидят в эпизодах, снятых по книге Джоан Роулинг "Гарри Поттер и тайная комната".

Роль любимого многими эльфа-домового Добби получил британский актер Ленни Раш. Тома Редла (настоящее имя главного антагониста ленты Лорда Волдеморта) сыграет Билли Барратт, а вот Бонни Хилл перевоплотится в младшую сестру Рона Уизли – Джинни. В первом сезоне эту роль исполнила Грейси Кокрейн, однако из-за "непредвиденных обстоятельств" она покинула проект.

Ранее стало известно, что к актерскому составу второго сезона сериала о Гарри Поттере присоединится одна из главных звезд культовой "Игра престолов" – Кит Харингтон. Зрители увидят знаменитость на экранах в роли профессора и писателя Гилдероя Локарта.

Напомним, что сериал "Гарри Поттер" от HBO официально получил продолжение в мае 2026 года. Съемки проекта начнутся уже осенью. Исполнители главных ролей останутся прежними: Гарри Поттера сыграет Доминик Маклафлин, Рона Уизли – Аластер Стаут, Гермиону Грейнджер – Арабелла Стентон.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что появилось невиданное ранее фото актеров, которые сыграют рыжеволосую семью Уизли в сериале о Гарри Поттере.

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