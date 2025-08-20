Сериал о Гарри Поттере: появилось невиданное ранее фото актеров, которые сыграют рыжеволосую семью Уизли

HBO продолжает раскрывать подробности будущего сериала о Гарри Поттере, который уже считают одним из самых ожидаемых проектов десятилетия. На этот раз компания поделилась первым официальным фото актеров, которые сыграют детей семьи Уизли – одной из ключевых семей в волшебном мире Джоан Роулинг.

Видео дня

На снимке, опубликованном в Instagram HBO, можно увидеть юных актеров в новых образах. Среди них – Тристан Харланд в роли Фреда Уизли и его брат-близнец Габриэль Харланд, который сыграет Джорджа. Также к команде присоединился Руари Спунер (Перси Уизли) и Грейси Кокрейн (Джинни Уизли).

"Бурроу почти заполнен. К нашему Аластеру Стауту, который играет Рона Уизли, мы тепло приветствуем Тристана Харланда в роли Фреда Уизли, Габриэля Харланда в роли Джорджа Уизли, Руари Спунера в роли Перси Уизли и Грейси Кокрейн в роли Джинни Уизли в оригинальном сериале HBO "Гарри Поттер". Чарли сейчас находится в Румынии, но вскоре присоединится к нам", – говорится в заявлении телеканала.

Таким образом, семья Уизли почти полностью укомплектована. Ранее было объявлено, что роль Рона получил Аластер Стаут, а мать Молли Уизли сыграет Кэтрин Паркинсон. Кто воплотит на экране Артура Уизли, пока что не сообщается, равно как и исполнителя роли Чарли.

Семья Уизли является одной из важнейших в мире Поттерианы. Они играют значительную роль в жизни главного героя, ведь именно там Гарри впервые обретает настоящее ощущение дома и семейного тепла. В книгах Фред и Джордж запомнились как остроумные выдумщики, Перси – как амбициозный и строгий старший брат, а Джинни постепенно стала одной из главных героинь саги и любимой Гарри Поттера.

Будущий сериал от HBO станет полной экранизацией семи книг Роулинг. Каждая книга будет отдельным сезоном, что позволит детально воспроизвести сюжетные линии и показать моменты, которые остались без внимания в фильмах. По словам HBO, шоу будет "верной адаптацией", а также подарит новому поколению фанатов возможность окунуться в волшебный мир Хогвартса.

Уже известно, что Гарри Поттера сыграет Доминик Маклафлин, Гермиону Грейнджер – Арабелла Стэнтон, Северуса Снейпа – Папа Эссиеду, Албуса Дамблдора – Джон Литгоу, профессора Макгонегел – Джанет МакТир, а Хагрида – Ник Фрост.

Сценарий написала Франческа Гардинер, известная своей работой над сериалами "Наследники" и "Убийства в доме на холме". Она же выступает исполнительным продюсером. Режиссером нескольких эпизодов станет Марк Майлод, который работал над "Игрой престолов". Продюсерами также являются Джоан Роулинг, Дэвид Гейман и студия Warner Bros.

Премьера сериала запланирована на 2027 год, и пока что каждая новая новость о кастинге вызывает громкий резонанс в сети.

Ранее OBOZ.UA писал, что отец актрисы, сыгравшей Гермиону Грейнджер, предостерег новых звезд "Гарри Поттера" и их родителей. Крис вспомнил опыт своей дочери и призвал семьи новых звезд быть осмотрительными, не ослеплять себя успехом и готовиться к трудностям, которые несут популярность и постоянное внимание со стороны медиа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!