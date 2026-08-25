В актерском составе сериала о Гарри Поттере снова замена: кого сыграет звезда "Игры престолов"

Один из ключевых актеров культового сериала "Игра престолов" Кит Харрингтон присоединился к еще одному фэнтезийному проекту телеканала HBO. Исполнитель роли Джона Сноу воплотит в втором сезоне сериала "Гарри Поттер" Гилдероя Локарта.

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Об этом эксклюзивно сообщило издание Deadline. Ранее HBO выбрало на эту роль звезду "Сурмена" и "Безумного Макса: Дорога ярости" Николаса Холта, но у того возникли накладки в графике, и он вышел из каста.

На момент подписания контракта на роль Локарта у Холта было два проекта в графике, и HBO уже однажды приходилось переносить съемки "Гарри Поттера" из-за его загруженности. Когда окончательно стало ясно, что Холт не сможет совмещать работу на нескольких площадках, его освободили от обязательств по контракту. После этого телеканал обратился к Харрингтону, который оказался свободен и с радостью согласился взять на себя эту роль.

Для Харрингтона это будет уже третий сериал для HBO. Он играл главного героя, Джона Сноу, на протяжении всех восьми сезонов "Игры престолов". Также сейчас он вошел в основной актерский состав сериала HBO "Индустрия".

Хотя технически это рекастинг, британец при этом воплотит персонажа, которого уже играл ранее. В конце прошлого года он озвучил Гилдероя Локарта в звездной аудиоверсии "Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions".

В промо-видео, выпущенном платформой Audible в то время, Харрингтон рассказывал о своей любви к книгам о Гарри Поттере. Он был ровесником Гарри, когда вышел первый роман Дж. К. Роулинг. "Я прочитал его и, как и многие другие поколения, был просто очарован, а затем оставался преданным фанатом на протяжении всех подростковых лет", – поделился актер.

Гилдерой Локарт – один из ключевых персонажей второй книги, "Гарри Поттер и тайная комната". В соответствующем полнометражном фильме этого персонажа сыграл Кеннет Брана. Это знаменитый своей тщеславностью, хвастовством и одержимостью славой волшебник, в совершенстве владеющий заклинанием стирания памяти. Дамблдор нанимает его на должность профессора защиты от темных искусств в Хогвартсе. Локарт – пятикратный лауреат премии журнала "Магический еженедельник" за самую очаровательную улыбку и автор многих книг о темных существах и своих якобы столкновениях с ними.

Второй сезон "Гарри Поттера" получил "зеленый свет" в мае. Его съемки должны начаться этой осенью, накануне рождественской премьеры первого сезона под названием "Гарри Поттер и философский камень". Он будет выходить на американском кабельном канале HBO и будет доступен для стриминга эксклюзивно на HBO Max.

Титульную роль во втором сезоне сыграет Доминик МакЛафлин. Аластер Стаут воплощает лучшего друга Гарри – Рона Уизли, а Арабелла Стентон – Гермиону Грейнджер. К своим ролям также возвращаются ключевые актеры: Ник Фрост в роли Рубеуса Гагрида, Джон Литгоу в роли Альбуса Дамблдора, Паапа Эссиеду в роли Северуса Снейпа и Джанет МакТир в роли профессора Макгонагалл.

Сценаристкой и исполнительным продюсером первого сезона сериала, основанного на сверхпопулярных книгах Роулинг, выступает шоураннер Франческа Гардинер. Джон Браун, сценарист первого сезона, был повышен до со-шоураннера второго сезона вместе с Гардинер.

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