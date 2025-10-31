Создадут жуткую атмосферу: лучшие фильмы для Хэллоуина

Хэллоуин — это время, когда мы с удовольствием погружаемся в мир тайн, магии и, конечно же, жутких историй. Когда сумерки сгущаются, а воздух наполняется осенним холодом, нет ничего лучше, чем устроить киномарафон с друзьями или в одиночку.

Видео дня

Это идеальная возможность, чтобы проверить свою устойчивость к ужасам, наслаждаясь лучшими фильмами жанра. Список OBOZ.UA содержит как проверенную классику, определившую жанр, так и современные шедевры, которые способны напугать до мурашек. Независимо от того, предпочитаете ли вы психологические триллеры или кровавые слэшеры, эти ленты гарантированно создадут ту самую незабываемую атмосферу праздника.

Верни ее из мертвых (Bring Her Back, 2025)

Это австралийский хоррор от режиссеров "Говори со мной", рассказывающий о брате Энди и его незрячей сестре Пайпер, которых после смерти отца отправляют жить к приемной матери Лоры. Лора, которая сама пережила трагическую гибель своей дочери, оказывается одержима идеей воскрешения и использует своих приемных детей как пешек в ужасном оккультном ритуале.

Фильм является мрачным интенсивным исследованием крайностей горя и травмы, показывая, на что способен человек, чтобы вернуть утраченную жизнь.

Крик (Scream, 1996)

Это классический фильм-слешер, рассказывающий историю ученицы старшей школы Сидни Прескотт и ее друзей в калифорнийском городке Вудсборо, которые становятся мишенью таинственного убийцы в маске, известного как Призрачное Лицо. Главная интрига заключается в том, что убийца хорошо знаком с клише и правилами фильмов ужасов и использует их для своих жутких игр, превращая жизнь подростков в настоящий кошмар.

По мере того, как количество жертв растет, Сидни и ее окружение пытаются идентифицировать маньяка среди своих знакомых, ведь убийцей может оказаться любой.

Его дом (His House, 2020)

Это история Бола и Риал, супругов-беженцев из охваченного войной Южного Судана, которые получают временное убежище в Великобритании и поселяются в старом доме на окраине города. Пытаясь ассимилироваться и приспособиться к новой, чужой для них жизни, они сталкиваются с враждебной сверхъестественной силой, которая поселилась в их доме. Злобный дух, который, как верит Риал, является "ночной ведьмой" (апетом) из суданской мифологии, преследует пару и заставляет их противостоять ужасным воспоминаниям и глубокому чувству вины выжившего за трагедии прошлого.

Тело Дженнифер (Jennifer's Body, 2009)

Лента рассказывает о популярной, но самовлюбленной девушке из школы Дженнифер Чек, которая после неудачного сатанинского ритуала местной индирок группы становится одержимой демоном-сукубом. Теперь, чтобы выжить и сохранить свою потрясающую внешность, Дженнифер должна регулярно питаться плотью своих одноклассников-парней, превращаясь в смертоносную хищницу. Ее лучшая подруга, застенчивая Анита "Ниди" Лесницки, понимает, что с ее подругой происходит что-то ужасное, и должна найти способ остановить кровавую серию убийств, прежде чем жертвой станет ее собственный парень.

Субстанция (The Substance, 2024)

Это интенсивный боди-хоррор, рассказывающий об Элизабет Спаркл, некогда успешной ведущей фитнес-шоу, которую увольняют в ее 50-й день рождения из-за возраста. Отчаявшаяся женщина обращается к подпольному препарату под названием "Субстанция", который обещает создать ее более молодую, красивую и совершенную версию, Сью. Две личности должны делить время, меняясь каждые семь дней, но когда молодая Сью становится все более популярной и игнорирует правила, она начинает истощать жизненные силы Элизабет, что приводит к ужасной войне за контроль над телом и разумом.

Суспирия (Suspiria, 2018)

Действие фильма разворачивается в разделенном Западном Берлине 1977 года, куда юная американская танцовщица Сьюзи Беннион прибывает, чтобы учиться в престижной Танцевальной академии Маркос. Сьюзи быстро становится протеже Мадам Блан, не подозревая, что школа на самом деле является фасадом для древнего ковену ведьм, практикующих темные ритуалы. С течением времени, когда исчезают другие студентки, Сьюзи погружается в зловещие тайны академии, а кульминация наступает во время кровавого шабаша, где раскрывается ее настоящая и шокирующая идентичность.

Оно приходит ночью (It Comes at Night, 2017)

Посреди мира, опустошенного смертельно заразной болезнью, семья Пола, Сары и их сына Трэвиса живет в строгой изоляции в своем отдаленном доме в лесу, соблюдая строгие правила, чтобы избежать заражения. Их хрупкое существование разрушается, когда в их дом проникает другая семья, Вилла, которая также ищет безопасного убежища, заставляя обе группы сосуществовать. Несмотря на начальное сотрудничество, взаимное подозрение и растущая паранойя начинают разъедать доверие между семьями, превращая их безопасное убежище в арену психологической войны.

Варвар (Barbarian, 2022)

Фильм "Варвар" начинается с Тесс, которая приезжает в Детройт на собеседование и обнаруживает, что арендованный ею через Airbnb дом случайно дважды забронирован и в нем уже живет парень по имени Кит. Несмотря на первоначальный дискомфорт, она соглашается остаться, но их осторожное сотрудничество быстро превращается в ужас, когда они обнаруживают, что под домом скрывается скрытый лабиринт туннелей и что-то по-настоящему страшное и жуткое.

Сюжет неожиданно переключается, раскрывая происхождение дома и его темную историю, связанную с многолетним насилием и порождением, известным как "Мать".

Оружие (Weapons, 2025)

"Оружие" Зака Креггера — это мрачный фильм ужасов, разворачивающийся в небольшом американском городке Мейбрук, штат Пенсильвания, после того, как 17 учеников третьего класса загадочно исчезают из своих домов посреди ночи. Сюжет вращается вокруг нескольких связанных между собой историй и расследования этого события, которое быстро раскрывает темную подоплеку общины, включая коррупцию в полиции, травму поколений, кровавые ритуалы и проявления колдовства. Единственным, кто не исчез, оказывается ученик Алекс Лилли, и именно масштабы и причины этого жуткого события ставят под сомнение безопасность и моральные основы городка.

Говори со мной (Talk to Me, 2022)

Это австралийский сверхъестественный хоррор, где группа подростков обнаруживает, что может вызывать духов и испытывать одержимость с помощью таинственной забальзамированной руки, используя этот ритуал как опасное развлечение. Главная героиня Миа, переживающая горе, нарушает строгое правило 90 секунд во время сеанса с младшим братом своей подруги, открывая ворота для зловещих сущностей. Фильм является жутким исследованием подростковой травмы и зависимости, что приводит к разрушительным и ужасным последствиям для всех участников игры.

OBOZ.UA предлагает еще три страшные культовые ленты на Хэллоуин.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.