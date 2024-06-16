Самая молодая звезда 'Спіймати Кайдаша' заинтриговала продолжением культового сериала, но есть нюанс

Продолжение культового украинского сериала "Спіймати Кайдаша", который сняли по мотивам "Кайдашевої сім'ї" Ивана Нечуя-Левицкого, будет, но в совсем другом формате. Актриса Дарья Федина, сыгравшая жену Лаврина, Мелашку, объяснила, что на самом деле 2 сезона фанатам уже не увидеть.

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Однако взамен продолжению будут так называемые "новые Кайдаши". В InstaStories она порадовала киноманов тем, что проект уже совсем скоро можно будет увидеть.

"Собственно, "Кайдашів 2" не будет, но будут новые "Кайдаші". Уже совсем скоро, кстати", – коротко известила она.

Однако в конце объявления актриса сообщила, что те, кто задонатит на ее сбор на банку, смогут подробнее узнать о продолжении. Monobank предоставляет возможность вручить подарок тем, кто внес вклад. Этим и воспользовалась звезда, где оставила ссылку на афишу спектакля "Кайдаші. Світи" в Национальном театре имени Марии Заньковецкой во Львове. Роль Мелашки в ней сыграет Дарья Федина.

Таким образом, актриса подтвердила, что выхода на экраны 2 сезона или даже полнометражного фильма о скандальной семье Кайдашев можно не ожидать, ведь продолжения не планируют снимать вообще. Об этом ранее рассказывал Григорий Бакланов, сыгравший роль Лаврина в сериале.

"В настоящее время эта полочка уже достаточно заполнена своими 12 сериями, и не нужно пытаться набивать ее дальше. Сегодня в нашей стране совсем другие герои", – объяснял он.

Украинцы с нетерпением ждут продолжения из-за того, что последняя серия первого сезона закончилась открытой концовкой, где Лаврин тайком собрал вещи и пошел добровольцем на войну. Этот момент оставил зрителям больше вопросов, чем объяснений, поэтому с 2020 года украинцы требуют продолжения культовой кинокартины.

Несмотря на ожидания поклонников, сценарист и продюсер "Кайдашев" Наталья Ворожбит неоднократно заявляла, что не будет продолжения картины.

Однако актриса Кристина Федорак, которая в сериале была Светкой, бухгалтером в сельсовете, надеется, что все же продолжения можно будет ожидать, хотя и нескоро.

"В принципе, и шоуранер Наталья Ворожбит, и актеры Тарас Цымбалюк, Тоня Хижняк и Григорий Бакланов в интервью отмечали неоднократно, что новые сезоны не планируются. Конечно, мы, актеры, хотели бы, чтобы было продолжение, но решили так. Возможно, со временем что-то изменится. Ведь все-таки мы закончили рассказывать о своих героях на 2014 году, когда началась война. А учитывая нынешние реалии, может получиться еще одна развернутая история", – отмечала Федорак.

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